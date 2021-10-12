Üye Girişi
Marketlerde satılan hazır sirkelere kızınca kendi sirkesini yaptı - Son Dakika

Marketlerde satılan hazır sirkelere kızınca kendi sirkesini yaptı

12.10.2021 12:18

Marketlerde satılan hazır sirkelere kızınca kendi sirkesini yaptı Dağlarda topladığı meyvelerden sirke yapıyor Düzce'de marketlerde satılan sirkelerin, fabrika ortamında tamamen fermantasyondan uzak yapılmasından rahatsız olan Mehmet Ali Çelik, dağlardan topladığı meyvelerden kendi...

Marketlerde satılan hazır sirkelere kızınca kendi sirkesini yaptı

Dağlarda topladığı meyvelerden sirke yapıyor

DÜZCE - Düzce'de marketlerde satılan sirkelerin, fabrika ortamında tamamen fermantasyondan uzak yapılmasından rahatsız olan Mehmet Ali Çelik, dağlardan topladığı meyvelerden kendi sirkesini yapmaya başladı. İçilebilir, doğal sirke hazırlayan Çelik, yapmak isteyenlere de işin püf noktalarını anlattı.

Korona virüs sürecinde uzmanların hem el ve vücut hijyeni, hem de ortam hijyeni sağlamak için önerdiği sirkeyi, marketlerden alarak kullanan, ancak fabrika ortamında meyve nektarları kullanılarak yapıldığı için fermante olmadan raflara konulmasından etkilenen Mehmet Ali Çelik, kendi sirkesini üretmeye başladı. Doğadan topladığı ilaçsız organik meyveleri temizleyerek, sirke yapımına hazır hale getiren Çelik, doğal fermante sirkeyi hem hijyen için, hem de bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi için kullanıyor.

Evde sirke hazırlamanın püf noktaları

Evde sirke yapımının basit bir işlem olduğunu söyleyen Çelik, "Elma, armut, alıç, erik sirkesine, pekmezine kadar birçok şey yapıyoruz. Zor değil ancak doğal, ilaçsız, tamamen organik ürüne ulaşmamız lazım. Bu kapsamda bölgemizdeki dağlık bölgelerdeki ilaçsız meyvelere ulaşıyoruz. Bu ürünleri bulup topladıktan sonra temizliyoruz. Sanki yenecekmiş gibi ayırıp, kesilerek içindeki çürüklerin ayıklanması gerekiyor. Sonrasında ayrılan mahsul sirkeleme sürecine giriyor. Sirke mayalanması süreci yaklaşık 3 ay kadar sürüyor. Bu süreçlerin her gün sabah akşam takip edilmesi gerekiyor" dedi.

"Doğal sirkenin faydaları saymakla bitmez"

Çelik, doğal sirkenin saymakla bitmeyecek faydaları olduğunu ifade ederek, mikroplara karşı vücut direncini artırmada en ideal içeceğin doğal sirke olduğunu dile getirdi. Pandemi döneminden önce sirke ile ilgili bazı araştırmalar yaptığını anlatan Çelik, şu ifadeleri kullandı:

"Korona virüs başladıktan sonra sirkenin vücudu güçlendirme, karaciğeri besleme, mikroba karşı vücudun direncini artırma gibi faydalarını da gördük. Bu gördüklerimiz, yaşadıklarımızdan sonra sirkeyi daha da geliştirip evimizde bu şekilde eşimize, dostumuza da hediye edecek şekilde yapmaya karar verdik ve doğal meyvelerden yapmanın daha doğru olduğunu gördük. İçilebilir tamamen doğal sirke yapıyoruz"

"Doğal sirke ile fabrikasyon sirke arasındaki fark kolaylıkla anlaşılabilir"

Marketlerdeki sirkelerle doğal sirkeler arasındaki farkları da anlatan Mehmet Ali Çelik, "Aralarındaki farklılıklar çok rahat anlaşılabilir. Piyasada olan sirkelerin asit oranları yüksektir. Fermantasyon söz konusu değildir. Bizim yaptığımız sirkeler dedelerimizin, ninelerimizin yapmış olduğu geleneklere uygun olarak yapılan sirkedir. Sirke tamamen kendi kendine fermante olmakta, mayası kendi içinde ve tamamen doğal olarak üretiliyor. İçine herhangi bir katkı maddesi katmıyoruz. Sirke kesinlikle içilebilir. Doğal sirkenin içindeki mayalanma, fermantasyon işlemi doğal bakterilerden oluştuğu için probiyotik dengesini sağlayan kaynaktır. Piyasada bulunan sirkeler genellikle asit oranları fazla olduğu için sadece salatalarda kullanılan madde gibi anlaşılıyor. Burada sıkıntı fabrikasyon sirkeler meyve nektarları kullanılarak yapılıyor ama evde yapılan sirkelerde meyvenin tamamen kendi özü, fosasıyla birlikte kullanılır. Bu nedenle de çok rahatlıkla içilebilir. Mide rahatsızlığı olan insanlar bile doğal sirkeyi içebilir. Oysa ki "mide rahatsızlığı olan insanlar sirke içemez" diye düşünülür. Bu düşüncenin aksine mide rahatsızlığı olanlar doğal sirkeyi rahatlıkla kullanabilirler" diye konuştu.

(SA-ALI-HFV-

Marketlerde satılan hazır sirkelere kızınca kendi sirkesini yaptı
Marketlerde satılan hazır sirkelere kızınca kendi sirkesini yaptı
Marketlerde satılan hazır sirkelere kızınca kendi sirkesini yaptı
Marketlerde satılan hazır sirkelere kızınca kendi sirkesini yaptı

Koronavirüs, Fabrika, Düzce, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Marketlerde satılan hazır sirkelere kızınca kendi sirkesini yaptı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

WhatsApp'tan grup özelliğinin kaldırılması gündemde 12:27 WhatsApp'tan grup özelliğinin kaldırılması gündemde Klibi için 6 saat suda kalan Ceylan, hastanelik oldu 12:19 Klibi için 6 saat suda kalan Ceylan, hastanelik oldu Squid Game'de dikkat çeken ayrıntı! Yönetmen Trump'un ABD'yi yönetim şeklini örnek aldığını söyledi 12:12 Squid Game'de dikkat çeken ayrıntı! Yönetmen Trump'un ABD'yi yönetim şeklini örnek aldığını söyledi
Hande Sarıoğlu'nun Okan Bayülgen'in programında söyledikleri şaşkınlık yarattı: Çok iyi sallıyorum, ülkede oryantal açlığı var 11:54 Hande Sarıoğlu'nun Okan Bayülgen'in programında söyledikleri şaşkınlık yarattı: Çok iyi sallıyorum, ülkede oryantal açlığı var Milli Takım'a dahil edilmeyen Serdar Dursun, başarısı ile dikkat çekti 11:36 Milli Takım'a dahil edilmeyen Serdar Dursun, başarısı ile dikkat çekti Ekspertiz firmasının raporu 20 bin liralık masraf yarattı! Sağlam raporu sonrası aracın motor yaktığı ortaya çıktı 11:32 Ekspertiz firmasının raporu 20 bin liralık masraf yarattı! Sağlam raporu sonrası aracın motor yaktığı ortaya çıktı
Kemal Kılıçdaroğlu'na 4 soru yönelten Devlet Bahçeli: Ya evet ya hayır diyeceksin 11:16 Kemal Kılıçdaroğlu'na 4 soru yönelten Devlet Bahçeli: Ya evet ya hayır diyeceksin Kızı 2 günde 2 beyin ameliyatı oldu! Mehtap Taşkıran 11:10 Kızı 2 günde 2 beyin ameliyatı oldu! Mehtap Taşkıran "Çocuğum ölecek" deyip Sağlık Bakanlığı'na seslendi

Son Dakika Haberleri
12:38 Son Dakika: Yunanistan'ın Girit Adası'nda 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
12:27 WhatsApp'tan grup özelliğinin kaldırılması gündemde
12:20 Dolar, 9 liranın üzerine çıkınca Yiğit Bulut'un videosu tekrar gündem oldu
12:18 Klibi için 6 saat suda kalan Ceylan, hastanelik oldu
12:16 Profesör, meme kanserinde risk grubundaki meslekleri sıraladı: Hostesler ilk sırada
12:12 Squid Game'de dikkat çeken ayrıntı! Yönetmen Trump'un ABD'yi yönetim şeklini örnek aldığını söyledi
12:09 24 metre yükseklikten halatlı serbest uçuş yapmak isteyen kadın, hayatını kaybetti
11:53 Hande Sarıoğlu'nun Okan Bayülgen'in programında söyledikleri şaşkınlık yarattı: Çok iyi sallıyorum, ülkede oryantal açlığı var
11:36 Milli Takım'a dahil edilmeyen Serdar Dursun, başarısı ile dikkat çekti
11:19 İki ailenin kan kavgası, soyadları aynı olan 12 ailenin hayatını mahvetti! 160 kişi köyünü terk etti
Son Dakika: Yunanistan'ın Girit Adası'nda 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi Son Dakika: Yunanistan'ın Girit Adası'nda 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi         
12:38
Dolar, 9 liranın üzerine çıkınca Yiğit Bulut'un videosu tekrar gündem oldu Dolar, 9 liranın üzerine çıkınca Yiğit Bulut'un videosu tekrar gündem oldu         
12:21
Profesör, meme kanserinde risk grubundaki meslekleri sıraladı: Hostesler ilk sırada Profesör, meme kanserinde risk grubundaki meslekleri sıraladı: Hostesler ilk sırada         
12:17
24 metre yükseklikten halatlı serbest uçuş yapmak isteyen kadın, hayatını kaybetti 24 metre yükseklikten halatlı serbest uçuş yapmak isteyen kadın, hayatını kaybetti         
12:09
10 milyon lira sermayeyle mantar üretim tesisi kurdu! Masraflar hariç aylık 650 bin lira gelir elde ediyor 10 milyon lira sermayeyle mantar üretim tesisi kurdu! Masraflar hariç aylık 650 bin lira gelir elde ediyor         
11:48
İBB önünde sarsıcı protesto! Belediye binasına beze sarılı ölü köpek bıraktı İBB önünde sarsıcı protesto! Belediye binasına beze sarılı ölü köpek bıraktı         
11:36
İki ailenin kan kavgası, soyadları aynı olan 12 ailenin hayatını mahvetti! 160 kişi köyünü terk etti İki ailenin kan kavgası, soyadları aynı olan 12 ailenin hayatını mahvetti! 160 kişi köyünü terk etti         
11:19
Fiyatını duyanlar ormana koşuyor! Çıntar mantarı Denizlililerin yeni favorisi oldu Fiyatını duyanlar ormana koşuyor! Çıntar mantarı Denizlililerin yeni favorisi oldu         
11:12
Elektriğe yüzde 40-45 bandında zam istiyor! Dernek başkanı, enerji sektöründeki artan maliyetleri sebep gösterdi Elektriğe yüzde 40-45 bandında zam istiyor! Dernek başkanı, enerji sektöründeki artan maliyetleri sebep gösterdi         
10:57
Mars'ta yapılan keşif dünyayı heyecanlandırdı! Toprakta uzaylılara ait olduğu düşünülen izler ortaya çıktı Mars'ta yapılan keşif dünyayı heyecanlandırdı! Toprakta uzaylılara ait olduğu düşünülen izler ortaya çıktı         
10:48
Alo 182 üzerinden hastane randevusu alamıyorlar! Mağdur vatandaşlar isyan etti Alo 182 üzerinden hastane randevusu alamıyorlar! Mağdur vatandaşlar isyan etti         
10:44
Uludağ'dan akan dereden servet yağıyor: Kaynağına denk geldiğimizde günde 15 gram altın Uludağ'dan akan dereden servet yağıyor: Kaynağına denk geldiğimizde günde 15 gram altın         
10:24
Picasso'nun 118 yıllık sırrı ortaya çıktı! Tablonun içine çıplak kadın figürü saklamış Picasso'nun 118 yıllık sırrı ortaya çıktı! Tablonun içine çıplak kadın figürü saklamış         
10:16
Arka Sokaklar'ın Hüsnü'sü Özgür Ozan'ın eşini ilk defa görenler şaşkınlık yaşadı Arka Sokaklar'ın Hüsnü'sü Özgür Ozan'ın eşini ilk defa görenler şaşkınlık yaşadı         
07:15
Letonya galibiyeti sonrası Rıdvan Dilmen'den TFF'ye çağrı: Hemen değişsin Letonya galibiyeti sonrası Rıdvan Dilmen'den TFF'ye çağrı: Hemen değişsin         
01:02
Letonya maçı öncesi Yusuf, Rıdvan'ın boğazına yapıştı! Gerçek saniyeler sonra anlaşıldı Letonya maçı öncesi Yusuf, Rıdvan'ın boğazına yapıştı! Gerçek saniyeler sonra anlaşıldı         
21:46
Nihal Yalçın'ın konuşması sırasında yaptığı mimiklerle tepki çeken Tamer Karadağlı'ya Bahçeli'den destek Nihal Yalçın'ın konuşması sırasında yaptığı mimiklerle tepki çeken Tamer Karadağlı'ya Bahçeli'den destek         
21:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2021 12:48:09. #1.11#
SON DAKİKA: Marketlerde satılan hazır sirkelere kızınca kendi sirkesini yaptı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement