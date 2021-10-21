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Şiron, Obesity Aesthetic Turizm açıldı - Son Dakika

Şiron, Obesity Aesthetic Turizm açıldı

21.10.2021 10:50

Şiron, Obesity Aesthetic Turizm açıldı Yurt dışından gelen hastalara VİP hizmet Hastalar havalimanında karşılanıp tüm tedavi sürecine refakat ediliyor Antalya' da sağlık turizmine yeni bir soluk olmak hedefiyle yola çıkan Şiron Obesity & Aesthetic, resmi açılış ile sektöre giriş yaptı.

Şiron, Obesity Aesthetic Turizm açıldı

Yurt dışından gelen hastalara VİP hizmet

Hastalar havalimanında karşılanıp tüm tedavi sürecine refakat ediliyor

ANTALYA - Antalya' da sağlık turizmine yeni bir soluk olmak hedefiyle yola çıkan Şiron Obesity & Aesthetic, resmi açılış ile sektöre giriş yaptı. Firma yetkilisi Özlem Mılık, Almanya'dan 27 yıl önce Türkiye'ye geldiğini ve 25 yıldır turizm sektöründe faaliyetler yürüttüğünü söyledi. 2 yıl önce ise sağlık turizmine yöneldiğini kaydeden Mılık, "Sağlık turizmi alanında Sağlık Bakanlığı, TÜRSAB ve Ticaret Bakanlığına bağlı Uluslararası yetki belgelerine sahip bir firma olduklarını dile getirdi.

Şiron Turizm olarak yurt dışından gelen hastalarla hastaneler arasında tercih edilen bir köprü görevi göreceklerinin altını çizen Mılık, "Hasta Almanya'dan veya bulunduğu ülkeden biletini alıp, ülkemize giriş yaptığı andan itibaren kendilerini havaalanında karşılıyoruz. Havalimanından hastaneye VIP araçlar ile ulaşımı sağlayıp doktorlarla tanışma ve bütün takiplerini, ameliyatlarını, sonrasındaki desteği biz sağlıyoruz. Ta ki hastamız sağlıklı bir şekilde kendi ülkesine dönünceye kadar" diye konuştu. Biz aracı kuruluş olarak hastane ile hasta arasında bağlantı yapıyoruz ve hasta yurt dışından geldiği zaman başta tercümanlığını, ardından refakatçılığını yapıyoruz" dedi.

Mılık, ayrıca hasta ve yakınlarının tedavi süresince diledikleri otelde uygun bütçelerle konaklama imkanı da alması konusunda yardımcı olduklarını kaydetti.

"Hastalar mağdur edilebiliyor"

Sağlık turizmi alanında gelen hastaların mağduriyet yaşamamaları için çalıştıklarını vurgulayan Özlem Mılık "Bizim yaptığımız işi, merdiven altı diye tabir edilen bir çok gayri resmi firmalar bulunmaktadır. Bunlar sektörü bilmedikleri gibi hastalara yanıltıcı fiyat bilgisi vererek mağduriyetlere yol açmaktadır. Ülkemize tedavi için gelen hastalarımız kandırılıyor. Hastaya, 'şu hastaneye gideceksin, orada şu doktor ameliyat yapacak' diyorlar. Hastalarımız buna güveniyorlar, parasını ödeyip geldiklerinde çok farklı bir hastanede götürülüyorlar yada hastaneye gideceğini zanneden bazı hastalar ise kendilerini muayenede buluyorlar. Bizim amacımız buna son vermek ve Sağlık ve Ticaret Bakanlığımızla ortak çalışarak hem turist hastalarımızın mağdur olmalarını hem de ülkemin mali zarara uğramasına engel olmak. Her şeyi resmi olarak bakanlık gözetiminde devam ettirmek istiyoruz" diye konuştu.

"Başvuran hastalar"

Mılık, yurt dışından ülkemize özellikle de ilimiz Antalya' ya daha çok obezite, metabolik cerrahi, estetik ve plastik cerrahi, saç ekimi, diş implantının yanı sıra hastanın ihtiyaçları doğrultusunda her alanda hastaya hizmet verebileceklerinin altını çizdi.

"Sağlık turizmi ciddi bir iş"

Yurt dışından gelen hastaların hizmetlerinin yürütülmesi noktasında eksiklikler olduğunu dile getiren Mılık, "Ülkemizde ve ilimizde bu işi resmi olarak yapan çok az kuruluş var. Çok ciddi bir iş olan sağlık turizmi hafife alınmaktadır. Çünkü bu sektörde belirli bir ürün pazarlanmıyor. Sağlık hizmetlerinin doğru ve etkili bir şekilde tanıtılması ve planlanması hizmeti pazarlanıyor. Hastalar size güvenerek geliyor ve canını size emanet ediyor. Bizde bize emanet ettikleri canlarını, en iyi ve hijyenik olan hastaneler ve alanında uzman olan, en iyi hekimleri sunmakla mükellefiz. Bu alana katkı sunmak için girdim. Sağlık turizmi alanında ciddi projelerimiz var ve bunları önümüzdeki zamanlarda ilgili bakanlıklarımıza sunacağız. Sektörde yeni olmamıza rağmen çok sayıda bizimle iletişime geçen hastalarımız var. Bizde Şiron Turizm olarak üstümüze düşen görevi yerine getireceğimizin inancı içerisinde sağlam adımlarla ilerliyoruz"ifadelerini kullandı.

"Her ülkeye hitap etmek istiyoruz"

Şiron Turizm'in, Antalya'nın yüzü olacağını kaydeden Mılık, "Almanya, Romanya, Fransa, Hollanda, Avusturya, Nijerya'dan yeni olmamıza rağmen bize ulaşan hastalarımız var. Ama bizim hedefimiz dünyanın her ülkesine hitap etmek istiyoruz" dedi.

Şiron, Obesity Aesthetic Turizm açıldı
Şiron, Obesity Aesthetic Turizm açıldı
Şiron, Obesity Aesthetic Turizm açıldı
Şiron, Obesity Aesthetic Turizm açıldı

Sağlık turizmi, Almanya, Antalya, Turizm, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Şiron, Obesity Aesthetic Turizm açıldı - Son Dakika


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