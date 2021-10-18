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Yerli korona virüs aşısı TURKOVAC'ın hatırlatma dozu ERÜ'de uygulandı - Son Dakika

Yerli korona virüs aşısı TURKOVAC'ın hatırlatma dozu ERÜ'de uygulandı

18.10.2021 11:33

Yerli korona virüs aşısı TURKOVAC'ın hatırlatma dozu ERÜ'de uygulandı ERÜ Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Dalı Başkanı Prof. Dr. Orhan Yıldız: "Gidişattan anlaşılıyor ki biz her yıl mevsimsel grip gibi bu aşılamaya maruz kalacak.

Yerli korona virüs aşısı TURKOVAC'ın hatırlatma dozu ERÜ'de uygulandı

ERÜ Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Dalı Başkanı Prof. Dr. Orhan Yıldız:

"Gidişattan anlaşılıyor ki biz her yıl mevsimsel grip gibi bu aşılamaya maruz kalacak. Grip gibi aşılamamız gerekecek"

"Pandemi belirli bir noktada sonlanmayacak gibi gözüküyor. Bu durumda da her yıl aşılanmamız gerekiyor"

"TURKOVAC, 129 kişiye uygulandı ve şuana kadar gönüllülerin hayatını tehdit eden bir yan etkiyle karşılaşmadık"

KAYSERİ - Erciyes Üniversitesi tarafından geliştirilen yerli korona virüs aşısı TURKOVAC'ın hatırlatma dozu 2 doz Çin aşısı Sinovac yaptıran gönüllüye uygulandı. Pandeminin belirli bir noktada sonlanmayacak gibi gözüktüğünü dile getiren ERÜ Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Dalı Başkanı Prof. Dr. Orhan Yıldız, her yıl aşılanmanın gerekeceğini söyledi.

ERÜ'de geliştirilen yerli korona virüs aşısı TURKOVAC'ın hatırlatma dozu, geliştirildiği üniversitede bir gönüllüye uygulandı. Aşının yapılmasının ardından açıklamalarda bulunan ERÜ Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Dalı Başkanı Prof. Dr. Orhan Yıldız, her yıl mevsimsel grip gibi bu aşılanmaya maruz kalınacağını söyleyerek, "Bu faz-3 çalışması uyguladığımız TURKOVAC aşısının hatırlatma uygulamasıydı. Biz aşı çalışmasına daha önce başladık. Yaptığımız çalışmanın farkı, daha önce hiç aşı olmamış gönüllüleri aşılıyorduk. Ancak hepimizin bildiği gibi aşılama oranları çok arttı. Aşı olmayı isteyip de aşı olmamış insan oldukça azaldı. O yüzden hiç aşı olmamışlarda ki faz çalışmamız biraz yavaş ilerliyor. Buradaki yapılan ise daha önce Çin aşısı ile 2 doz aşılanmış olanlara hatırlatmak dozunu yapmaktır. Buradaki durum şu, gidişattan anlaşılıyor ki biz her yıl mevsimsel grip gibi bu aşılamaya maruz kalacak. Grip gibi aşılamamız gerekecek. Bu devam edecek bir süreç. Pandemi belirli bir noktada sonlanmayacak gibi gözüküyor. Bu durumda da her yıl aşılanmamız gerekiyor. Bu aşılama için TURKOVAC aşısının her yıl kullanılabilecek aşı olarak kendi yerli aşımız olması adına bu önemli çalışmadır. Toplumda 2 doz aşılanmış, daha sonrada aşılanmamış insan sayısı oldukça fazla. Pek çok kişi bazı sebeplerle bu aşılanmadan kaçınıyorlar. Baktığımızda son verilere gören Türkiye'de iki doz aşılanma oranı yüzde 75'leri bulmuş durumdadır. Kayseri için yüzde 72 gibi bir rakamı söyleyebiliriz. Buna rağmen olgu sayısı günlük olarak 25-30 bin arasında devam etmektedir. Bunun sebebi de, henüz çocukların aşılanmamış olmasıdır. Zaten şuanda çocuklarda yaygın bir pandemi sürüyor. Çünkü aşılanma oranları henüz okul çağının öncesine inmediği için yeterli değil. 2 doz Çin aşısı ilk başta 65 yaş üstü yaşlı nüfusa uygulanmıştı ve üzerinden çok zaman geçti. Çin aşısının etkinliğinin artık 3-6 aydan sonra kalmadığını biliyoruz. Bunu nereden biliyoruz. Bugün yoğun bakımlara baktığımız zaman çok önemli bir kısmı hiç aşılanmamış olanlardan oluşuyor. Ondan sonra gelen önemli kısım ise 2 doz Çin aşısı olanlardan oluşuyor. Çin aşısının koruyuculuğu bu açıdan zaman içerisinde yitirilmiş bir koruyuculuktan bahsediyoruz. Bu nedenle de bu faz-3 çalışmamız oldukça önemlidir. Bu açıyı kapatmış olacak. Baktığımız zaman aşıyla ilgili 3. Doz Çin aşısı olanlarda bile ciddi şekilde vakayla karşılaşabiliyoruz. Bunu karşılaştırmak için yapılan bir çalışmadır" ifadelerini kullandı.

TURKOVAC'ın ERÜ'de şimdiye kadar 129 kişiye uygulandığını ve gönüllülerin hayatını tehdit eden bir yan etkiyle karşılaşmadıklarını dile getiren Yıldız, "Diğer aşılarda olan benzer şikayetler. Halsizlik, yapılan yerde ağrı, şişlik, baş ağrısı ve zaman zaman göğüs ağrısı gibi şikayetler olsa da biz bunları titizlikle bu şikayetler ortaya çıkınca araştırıyoruz ve testler yapıyoruz. Herhangi bir şey olup olmadığını ortaya koyuyoruz. Şuana kadar ciddi bir sorunla karşılaşmadık. Bu çalışmaya katılanlar ciddi bir şekilde takip ediliyorlar. Bu takip evlerinde telefon aramaları ile belli sorulara yanıt vermesi şeklinde yapılıyor. Eğer orada bir sorun görülürse bu gönüllü merkeze çağırılarak testlerle ve muayene ile anlaşılmaya çalışılıyor. Şuana kadar ki veriler oldukça verimli görülüyor" şeklinde konuştu.

TURKOVAC'ın hatırlatma dozunun uygulandığı Erdal Özkan da, "Daha önce 2 doz Çin aşısı olmuştum. Özellikle 3 dozu Türk aşısını bekledim. Gayet iyiyim, bir sıkıntı yok. Aşı olmak isteyen herkesin buraya gelmesini bekliyoruz. Aşının ne kadar önemli olduğunu bu aşamada çok iyi anladık. İnşallah herkes aşı için buraya müracaat eder" dedi.

Yerli korona virüs aşısı TURKOVAC'ın hatırlatma dozu ERÜ'de uygulandı
Yerli korona virüs aşısı TURKOVAC'ın hatırlatma dozu ERÜ'de uygulandı
Yerli korona virüs aşısı TURKOVAC'ın hatırlatma dozu ERÜ'de uygulandı
Yerli korona virüs aşısı TURKOVAC'ın hatırlatma dozu ERÜ'de uygulandı

Çin Halk Cumhuriyeti, COVIRAN Bereket, TURKOVAC, Grip, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Yerli korona virüs aşısı TURKOVAC'ın hatırlatma dozu ERÜ'de uygulandı - Son Dakika


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