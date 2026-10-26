Hava ambulansları Şırnak'ta yanık hasta ve kalp hastası bebeği sevk etti - Son Dakika
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Hava ambulansları Şırnak'ta yanık hasta ve kalp hastası bebeği sevk etti

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Hava ambulansları Şırnak\'ta yanık hasta ve kalp hastası bebeği sevk etti
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Hava ambulansları Şırnak\'ta yanık hasta ve kalp hastası bebeği sevk etti
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Şırnak'ta kritik durumdaki 56 yaşındaki yanık hasta ile doğuştan kalp rahatsızlığı olan yenidoğan bebek hava ambulanslarıyla sevk edildi. Silopi'deki hasta helikopterle Diyarbakır'a, Şırnak merkezdeki bebek ise ambulans uçakla Ankara'ya götürüldü.

Şırnak'ta sağlık durumu kritik olan 56 yaşındaki yanık hastası ile doğuştan kalp rahatsızlığı bulunan yenidoğan bebek için Sağlık Bakanlığı'nın hava ambulansları seferber oldu. Hayatta kalmaları için saniyelerin bile önemli olduğu hastalar, hava ambulanslarıyla Diyarbakır ve Ankara'ya nakledildi.

Edinilen bilgiye göre, ilk zamana karşı yarış Silopi ilçesinde yaşandı. Silopi Devlet Hastanesi'nde tedavi gören 56 yaşındaki M.İ.'nin durumunun ağırlaşması ve acil yanık merkezine ihtiyaç duyması üzerine hava ambulansı talep edildi. Sağlık ekiplerinin gözetiminde kara ambulansıyla 172. Zırhlı Tugay Komutanlığı'na getirilen hasta, burada hazır bekleyen Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans helikoptere alındı. Havalanan helikopter, M.İ.'yi başarılı bir şekilde Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ulaştırdı.

Minik kalp için ambulans uçak devreye girdi

Şırnak merkezde ise Hipoplastik Sol Kalp Sendromu (doğuştan kalp rahatsızlığı) tanısı konulan yenidoğan bir bebek için ekipler harekete geçti. Şırnak Devlet Hastanesi'nde ilk müdahalesi yapılan ve acil cerrahi operasyon geçirmesi gereken minik bebek için bu kez Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans uçak tahsis edildi. Şırnak İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen operasyonla Şırnak'tan alınan bebek, ileri tetkik ve ameliyatı için ambulans uçakla Ankara Etlik Şehir Hastanesi Çocuk Hastanesi'ne sevk edildi.

Hastaların sevk edildikleri hastanelerde tedavi altına alındığı öğrenildi.

Kaynak: İHA
DiyarbakırYenidoğanŞırnakGüncelSağlıkSilopiAnkaraBebekSon Dakika

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