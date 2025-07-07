Havuz Hijyeni Göz Sağlığını Tehdit Ediyor - Son Dakika
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Sağlık

Havuz Hijyeni Göz Sağlığını Tehdit Ediyor

Havuz Hijyeni Göz Sağlığını Tehdit Ediyor
07.07.2025 09:29
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Hijyenik olmayan havuzlar göz enfeksiyonlarına yol açabiliyor, göz hekimleri uyarıyor.

HİJYENİK olmayan havuzların göz enfeksiyonlarına neden olabileceğini belirten Göz Sağlığı ve Hastalıkları Op. Dr. Sibel Zorlu Öztürk, "Havuz suyunun temizliği hakkında görsel ve çevresel bulgular fikir verebilir. Suyun berrak olmaması, havuz kenarları ve merdivenlerin kaygan, yosunlu, sararmış olması, yoğun klor kokusu kirli suyla etkileşime giren artık maddelerden kaynaklanır. Bunlar hijyenin yetersiz olduğunu gösterir. Havuzlarda kullanılan klorlu suyun göz yüzeyinde tahriş, alerjik reaksiyonlar, kornea hasarı riski, enfeksiyonlara zemin hazırlama gibi göze zararları olabilir" dedi.

İstinye Üniversite Hastanesi Medical Park Gaziosmanpaşa'dan Göz Sağlığı ve Hastalıkları Op. Dr. Sibel Zorlu Öztürk, havuzlardan bulaşan göz hastalıkları hakkında açıklamalarda bulundu.

Yaz aylarında artan havuz kullanımının, özellikle hijyen koşullarının yeterince sağlanamadığı durumlarda bazı enfeksiyon risklerini de beraberinde getirdiğini söyleyen Op. Dr. Öztürk, "Havuz suyunun temizliği hakkında görsel ve çevresel bulgular fikir verebilir. Suyun berrak olmaması, havuz kenarları ve merdivenlerin kaygan, yosunlu, sararmış olması, yoğun klor kokusu kirli suyla etkileşime giren artık maddelerden kaynaklanır. Bu gibi işaretler hijyenin yetersiz olduğunu gösterir" diye konuştu.

'KONJONKTİVİT EN SIK GÖRÜLEN ENFEKSİYON TÜRÜDÜR'

Göz sağlığı açısından en sık karşılaşılan sorunlardan birinin de konjonktivit olduğunu vurgulayan Op. Dr. Öztürk, "Konjonktivit gözün beyaz kısmını ve göz kapaklarının iç yüzeyini örten zar olan konjonktivanın iltihaplanmasıdır. Havuzlardan bulaşan konjonktivit vakalarının büyük çoğunluğu adenovirüs kaynaklıdır ve bu nedenle viral konjonktivit en sık görülen formudur. Adenoviral konjonktivit oldukça bulaşıcıdır. Havuz suyuyla temas, enfekte yüzeyler ve ortak kullanılan havlular aracılığıyla kolayca yayılabilir. Gözlerde kızarıklık, sulanma, yanma, batma hissi ve bazen çapaklanma ile kendini gösterir. Diğer bir konjonktivit ise alerjik konjonktivittir, klor ve kimyasal tahriş kaynaklıdır. Havuzlarda kullanılan klorlu suyun göz yüzeyinde tahriş, alerjik reaksiyonlar, kornea hasarı riski, enfeksiyonlara zemin hazırlama gibi göze zararları olabilir" dedi.

'KONTAK LENSLE HAVUZA GİRMEK CİDDİ RİSK TAŞIYOR'

Kontakt lensle havuza girmenin ciddi ve görme kaybına yol açabilecek enfeksiyonlara zemin hazırladığını belirten Op. Dr. Öztürk, "Akanthamoeba keratiti (korneanın enfeksiyonu) gözde kontakt lens varken havuza giren kontakt lens kullanıcılarında görülebilir. Oldukça ağrılıdır, tedavisi uzun ve kalıcı görme kaybına yol açabilir. Kontakt lensle havuza girilmemelidir" açıklamasında bulundu.

'YÜZME GÖZLÜĞÜ ENFEKSİYON RİSKİNİ AZALTABİLİR'

Yüzme gözlüğünün havuzdaki enfeksiyon riskini azaltabileceğine dikkat çeken Op. Dr. Öztürk, "Yüzme gözlüğü kullanımı, gözlerin havuz suyuyla doğrudan temasını engelleyerek enfeksiyon riskini ve klorlu suyun yan etkilerini önemli ölçüde azaltır. Ancak gözlüklerin kişisel kullanımı ve düzenli temizliği de en az kullanımı kadar önemlidir. Ortak kullanılan veya hijyeni sağlanmamış yüzme gözlükleri enfeksiyon kaynağı olabilir. Silikon contalı ve su geçirmez özellikli yüzme gözlükleri yüzle iyi temas kurarak su sızıntısını engeller, gözle klorun temasını keser. Burun köprüsü ve kayış ayarı yapılabilir gözlükler yüz yapısına uygunluğu artırır, uzun süreli kullanımda rahatsızlık yaratmaz" dedi.

'BELİRTİLER GEÇMEZSE GÖZ HEKİMİNE BAŞVURULMALI'

Havuz sonrası gelişen hafif göz kızarıklığının ve kısa süreli batma hissinin normal olabileceğini belirten Op. Dr. Öztürk, şunları söyledi:

"Gözleri temiz su ile yıkamak, gözleri ovalamaktan kaçınmak, el hijyenine dikkat etmek önemlidir. Ancak belirtiler belirginleştiğinde veya 24-48 saati geçtiğinde mutlaka bir göz hekimine başvurmak gerekir. Gözde yoğun kızarıklık, sulanma, batma, yanma, ışık hassasiyeti, çapaklanma, sabah göz kapaklarının yapışması, görmede bulanıklık, tek veya çift taraflı şiddetli ağrı, gözde şişlik, kaşıntı, yabancı cisim hissi gibi şikayetlerin 1-2 günden uzun sürmesi, giderek artması halinde göz doktoruna başvurmak gereklidir."

'ANTİBİYOTİKLİ DAMLALAR BİLİNÇSİZCE KULLANILMAMALI'

Havuz sonrası gelişen göz enfeksiyonlarında reçetesiz antibiyotikli damla kullanımının da sakıncalı bir durum olduğunu dile getiren Op. Dr. Öztürk, "En sık havuzdan bulaşan konjonktivit türü viral kaynaklıdır ve bu tür enfeksiyonlarda antibiyotikler etkisizdir. Gereksiz antibiyotik kullanımı göz yüzeyinin doğal florasını bozar, ilaç alerjisi ve toksik etkilere yol açabilir" dedi.

'ENFEKSİYON GEÇMEDEN HAVUZA GİRİLMEMELİ'

Göz enfeksiyonu geçiren birinin tekrar ne zaman havuza dönmesi gerektiğinden bahseden Op. Dr. Öztürk, "Tüm semptomlardan tamamen geçmeden havuza girilmemelidir. En güvenli yaklaşım göz doktorunun onayı olmadan havuza geri dönmemektir" diye konuştu.

'ERKEN TANI ENFEKSİYONLARIN YAYILMASINI ENGELLER'

Erken müdahalenin önemi değinen Op. Dr. Öztürk, "Erken dönemde konulan doğru tanı ve tedaviyle çoğu enfeksiyon komplikasyon gelişmeden kontrol altına alınabilir. Gecikmiş ya da yanlış ilaç kullanımı enfeksiyonun ilerlemesine, daha derin dokuların etkilenmesine neden olur. Bulaşıcı türlerde çevreye yayılımın önlenmesi açısından erken tanı ve izolasyon önemlidir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Havuz Hijyeni Göz Sağlığını Tehdit Ediyor - Son Dakika

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