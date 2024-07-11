Helikopter ambulanslar Ferah bebeğin gözü için havalandı - Son Dakika
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Sağlık

Helikopter ambulanslar Ferah bebeğin gözü için havalandı

Şanlıurfa'da prematüre olarak doğan ve zamanında müdahale edilmediği taktirde körlükle sonuçlanan göz hastalığı bulunan 1 yaşındaki Ferah bebek; helikopter ambulansla önce Kayseri'ye oradan da Ankara'ya sevk edildi. Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen operasyonla Ferah bebeğin gözünü kaybetmemesi için zamanla yarış başladı. Helikopter ambulanslar zamanla yarışarak Ferah Turabik'i Ankara'da bulunan bir hastaneye sevk etti.

11.07.2024 20:25
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Helikopter ambulanslar Ferah bebeğin gözü için havalandı

KAYSERİ - Şanlıurfa'da prematüre olarak doğan ve zamanında müdahale edilmediği taktirde körlükle sonuçlanan göz hastalığı bulunan 1 yaşındaki Ferah bebek; helikopter ambulansla önce Kayseri'ye oradan da Ankara'ya sevk edildi.

Şanlıurfa'da zamanında tedavi edilmediği taktirde körlükle sonuçlanan 'Prematüre retinopatisi' rahatsızlığı bulunan 1 yaşındaki Ferah Turabik için Sağlık Bakanlığı tarafından operasyon düzenlendi. Ferah bebeğin gözünü kaybetmemesi için zamanla yarış başlarken, Malatya'dan kalkan helikopter ambulans; Şanlıurfa'dan bebeği alarak Kayseri'ye geldi. Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü Hava Ambulansı Merkezi'nde hazır bekletilen helikopter ambulansa transfer edilen Ferah bebek, zaman kaybetmeden Ankara'ya sevk edildi.

Helikopter ambulansların zamanla yarıştığı Ferah Turabik, Ankara'da sevk edildiği hastanede tedavi altına alınacak.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık Helikopter ambulanslar Ferah bebeğin gözü için havalandı - Son Dakika

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