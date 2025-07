Hepatit Tehlikesine Dikkat!

DÜNYA Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre, dünya genelinde 257 milyon kişinin hepatit B, 71 milyon kişinin ise hepatit C virüsü taşıdığını söyleyen Uzman Dr. İrem Altunoluk, "Yılda yaklaşık 1,5 milyon insan ise bu enfeksiyonlara bağlı gelişen siroz ve karaciğer kanseri nedeniyle hayatını kaybediyor. Hepatit, çoğu zaman hiçbir belirti vermeden karaciğeri yok eden sinsi bir düşman. Korunmak elimizde" dedi.

28 Temmuz Dünya Hepatit Günü kapsamında açıklama yapan Güven Hastanesi Erişkin Aşı Polikliniği Sorumlu Hekimi Uzman Dr. İrem Altunoluk, viral hepatitlerin dünya genelinde yaygın görülen ve ciddi sonuçlara yol açabilen bir halk sağlığı problemi olduğuna dikkat çekti. Altunoluk, "Hepatit, karaciğeri sessizce yok eden bir enfeksiyon. Milyonlarca insan enfekte olduğunu bile bilmeden yaşamını sürdürüyor. Dünya Sağlık Örgütü'nin 2017 Küresel Hepatit Raporu'na göre dünya genelinde 257 milyon kişi hepatit B, 71 milyon kişi hepatit C ile enfektedir. Yılda yaklaşık 1,5 milyon insan ise bu enfeksiyonlara bağlı gelişen siroz ve karaciğer kanseri nedeniyle hayatını kaybediyor. Hepatit, karaciğerin iltihaplanmasıyla seyreden ve çoğunlukla viral enfeksiyonlarla ortaya çıkan bir hastalıktır. A, B, C, D ve E gibi çeşitli hepatit virüsleri bulunuyor. Bunlardan özellikle hepatit B ve C kronikleşebiliyor; karaciğerin kalıcı hasar almasına, siroz ve hatta kansere neden olabiliyor. Ancak iyi haber şu ki; hepatit A ve B'ye karşı elimizde güvenli ve etkili aşılar var. Bu hastalıkların çoğu, zamanında yapılacak testler ve doğru aşılama ile önlenebilir" diye konuştu.

Hepatit A virüsünün kontamine (kirli) su ve gıdalarla bulaştığını belirten Uzman Dr. Altunoluk, sık seyahat edenler, hijyenin yetersiz olduğu bölgelerde yaşayanlar ve kronik karaciğer hastalarının Hepatit A'ya karşı mutlaka aşılanması gerektiğini söyledi.

Hepatit B'nin ise, başta kan ve cinsel yolla bulaştığını hatırlatan Altunoluk, "Sağlık çalışanları, berberler ve kuaförler gibi kanla temas riski bulunan meslek grupları, hepatit B taşıyıcısı bireylerin yakınları, bakımevi ve yurt gibi toplu yaşam alanlarında bulunanlar, kronik karaciğer hastaları bu aşıyı mutlaka yaptırmalı" dedi.

A'ŞI ÖNCESİ TEST ÖNEMLİ'

Erişkinlerde hepatit aşısı yapılmadan önce bağışıklık durumunun kontrol edilmesi gerektiğini belirten Uzman Dr. Altunoluk, "Bağışıklık var mı yok mu, bunu antikor testleriyle kolayca tespit edebiliyoruz. Güven Hastanesi Erişkin Aşı Polikliniği'nde hem bu testleri yapıyor hem de bağışıklığı olmayan bireylerin hepatit A ve B aşılarını uyguluyoruz. Hepatit önlenebilir bir hastalık. Ancak farkında olmak, test yaptırmak ve zamanında aşılanmak şart. 28 Temmuz, bu sessiz tehlikeyi hatırlamak ve harekete geçmek için önemli bir fırsat" diye konuştu.