İklim Değişikliği Solunum Hastalıklarını Artırıyor - Son Dakika
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Sağlık

İklim Değişikliği Solunum Hastalıklarını Artırıyor

İklim Değişikliği Solunum Hastalıklarını Artırıyor

Prof. Dr. Tevfik Özlü, iklim değişikliğinin solunum yolu enfeksiyonlarında artışa neden olduğunu belirtti.

29.04.2025 10:51
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İKLİM değişikliğine bağlı hava sıcaklıklarınızdaki ani değişim solunum yolu hastalıklarına davetiye çıkarıyor. Viral enfeksiyonların tüm mevsimlere yayıldığını ifade eden Göğüs Hastalıkları Uzmanı Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, "Yalnızca Türkiye için değil küresel olarak durum böyle. Avrupa'da bildirilen rakamlara baktığımızda Covid-19 başta olmak üzere viral enfeksiyonların ve buna bağlı solunum yolu enfeksiyonlarının sıklığında artış gözlendi" dedi.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü, iklim değişikliğine bağlı olarak mevsimsel döngülerin bozulduğunu ve Covid-19 başta olmak üzere solunum yolu enfeksiyonlarında küresel bir artış gözlendiğini belirtti. Solunum sistemi hastalıklarının iklim koşullarıyla yakından ilişkili olduğunu, mevsimsel dönüşümlerde bu hastalıkların sıklığında artış yaşandığını söyleyen Özlü, "Solunum sistemi hastalıkları iklim koşullarıyla yakından ilişkilidir. İklim dönüşümlerinde bu hastalıkların sıklığında bir artış görüyoruz. Yaz ve bahar aylarında alerjik hastalıkların ortaya çıkmasını daha sık görüyoruz. Kışın, daha çok solunum yolu enfeksiyonlarıyla karşılaşmamız söz konusu oluyor. Fakat bu denge küresel ısınmayla ilişkili olarak giderek bozuluyor. Son yıllarda hem mevsimsel dönüşümlerin zamanlaması hem de bizim bu hastalıklarla karşılaşma alışkanlığımız değişti. Geçen yıl yaz boyunca devam eden viral enfeksiyonlar ve zatürre olan çok hasta takip ettik. Yalnızca Türkiye için değil küresel olarak durum böyle. Avrupa'da bildirilen rakamlara baktığımızda Covid-19 başta olmak üzere viral enfeksiyonların ve buna bağlı solunum yolu enfeksiyonlarının sıklığında artış gözlendi" ifadelerini kullandı.

SEMPTOMLAR ÖRTÜŞEBİLİR

Bahar aylarıyla birlikte alerjik hastalıklara bağlı şikayetlerin arttığına dikkat çeken Prof. Dr. Özlü, enfeksiyon ve alerjiyi ayırt etmenin zor olabileceğini ifade ederek, "Şimdi de bahar ayının gelmesiyle alerjik hastalıklara bağlı semptomlara rastlamamız mümkün. Bunlar birbiriyle örtüşebilir bu yüzden ayırt etmesi de zor olabilir. Hepsinde öksürük, geniz akıntısı, burun tıkanıklığı, hapşırmak, baş ve boğaz ağrısı gibi yakınmalar olabilir. Ateşin, halsizlik ve kırgınlığın olması, genel durumun bozulmasına nefes darlığının eşlik etmesi enfeksiyon ve astım hastalığına dikkat çeker. Bu dönemde hastaların solunum yolu enfeksiyonları açısından dikkatli olmalarında ve mevcut tedavilerini optimize etmelerinde fayda var" dedi.

'MEVSİMSEL DÖNGÜLER DEĞİŞTİ'

Viral enfeksiyon geçiren hastaların kısa süre içinde başka bir virüse yakalanabileceğini belirten Prof. Dr. Özlü, "Genelde viral enfeksiyon geçirdikten sonra vücutta bağışıklık gelişir. Fakat başka bir viral enfeksiyona yakalanmamızla yine hastalanmamız mümkündür. Özellikle son zamanlarda, 'Hocam bir hastalık geçirdim, iyileşmeden başka bir enfeksiyona yakalandım', 'Neden böyle oluyor, bu kadar çok tekrar etmesi normal mi?' gibi şikayetlerle karşılaşıyoruz. Aslında hastalık olarak benzer bir tablo olsa da etkenler farklı. Baktığımız zaman influenza, para influenza, Respiratuar Sinsityal Virüs (RSV), rinovirüs, Covid-19, Covid-19 dışı diğer koronavirüsler, insan metapnömovirüsü ve benzeri virüslere bağlı ataklar olabiliyor. Hastalığa yakalanıyorsunuz. Tedaviyle ya da tedavisiz atlatıyorsunuz ama bir süre sonra bir başka virüse yakalanıyorsunuz ve bu döngü devam ediyor. Havaların ısınmış olmasına rağmen bu enfeksiyonların sıklığında tam bir azalma ya da tamamen kaybolma söz konusu değil. Mevsimsel döngüler değişti" dedi.

'BAĞIŞIKLIK SİSTEMİMİZİ GÜÇLÜ TUTMAMIZ LAZIM'

Prof. Dr. Tevfik Özlü, "Viral solunum yolu enfeksiyonlarından korunmak için öncellikle bağışıklık sistemimizi güçlü tutmamız lazım. Genel yaşam standartlarını iyileştirmek önemlidir. Hijyen, bol su içmek, bol sıvı almak, sağlıklı ve dengeli beslenmek ve yeterli uykuyu almak bağışıklık sisteminizi güçlendirir. Risk grubunda olan hastalarımızın mutlaka eylül ve ekim aylarında grip aşılarını yaptırmış olmalıdır. Aynı zamanda zatürre aşısı da olunmalıdır. Bulaşmadan uzak kalmak açısından, hasta olan, ateşi olan ve öksüren hastalarla kapalı alanlarla aynı havayı solumamak tavsiye ettiğimiz öneriler arasındadır" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Sağlık İklim Değişikliği Solunum Hastalıklarını Artırıyor - Son Dakika

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