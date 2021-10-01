Üye Girişi
İngiltere 18 yaş altına botoks ve dudak dolgusunu yasakladı - Son Dakika
BBC

İngiltere 18 yaş altına botoks ve dudak dolgusunu yasakladı

01.10.2021 18:15
İngiltere 18 yaş altına botoks ve dudak dolgusunu yasakladı, System.String[]

İngiltere’de 18 yaş altındaki kişiler botoks ve dudak dolgusu yaptıramayacak.

İngiltere'de 18 yaş altındaki kişiler botoks ve dudak dolgusu yaptıramayacak.

Yeni yasa gençleri riskli operasyonlardan korumayı hedefliyor.

Bu alanda kısıtlamalar getirilmesi için kampanya yürütenler ise yasanın yeterince koruyucu olmadığını söylüyor.

Yasak popüler "tilki gözü" tipi cilt kaldırma ameliyatlarını kapsamıyor.

Resmi tahminlere göre geçen yıl İngiltere'de 18 yaş altı kişilere 41 bin botoks ve benzeri operasyon yapıldı.

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın hazırladığı bir analize göre 2017'de de 18 yaş altı kişilere 29 bin 300 dolgu işlemi yapılmıştı.

Bu yasak, Birleşik Krallık'ın diğer bölgelerini henüz kapsamıyor. İskoçya ve Galler yakın zamanda yasalarını güncellemeyi planlarken Kuzey İrlanda'da ise şimdilik bir değişiklik beklenmiyor.

Daha fazla düzenleme için kampanya yürütenler, 18 yaş altı İngilizlerin üç özerk bölgele operasyon yaptırmasının önüne geçilmesini talep ediyor.

'Dudağım şişti ve karardı'

34 yaşındaki Laura Brooks, dolgu ameliyatı kötü geçen kişilerden biriydi.

Aralık 2020'de dudaklarını daha dolgun göstermek için bir operasyon yaptırmıştı.

Herkes yaptırdığı için böyle bir operasyon istediğini söyleyen Laura, internette bir indirim gördükten sonra harekete geçtiğini fakat operasyon sırasında doktorun yüz ifadesinden bir şeylerin yanlış gittiğini anladığını söylüyor:

"Yüzü yaşadığı paniği yansıtıyordu, kalbim hızlandı. Sonrasında yüzümün yanından akan kanı hissettim.

"Doktor tam anlamıyla panik içindeydi. Ne yapacağını bilmiyordu.

"Ameliyattan sonra dudağım şişti ve karardı."

Laura tıp eğitimi almış bir arkadaşından, muhtemelen damarının hasar gördüğünü öğrendi.

Dokuz ay sonra şişkinlik azalmış olsa da tam olarak geçmiş değil.

Laura, kısıtlamaların sadece 18 yaş altına değil, tüm yaş gruplarına uygulanması gerektiğini düşünüyor:

"Her yaştan kadınlar ve sanırım erkekler de bu tür operasyonlar yaptırıyor.

"Bunu yapanların doğru bir eğitim almış olması lazım.

"Yeterli tıp eğitimi şartı olmadıkça bu tür olaylar başkalarının başına da gelecektir."

Sağlık Bakanlığı Hasta Güvenliğinden Sorumlu Bakan Yardımcısı Maria Caulfield, insanların olabildiğince iyi gözükmeye zorlandıklarına dair bir baskı olduğunu fakat bu konuda dikkatli olmaları gerektiğini söylüyor:

"Çok fazla genç insan, kötü operasyonlar nedeniyle duygusal ve fiziksel zarar görüyor, kötü ameliyatlardan sonra tıbbi yardıma ihtiyaç duyuyor.

"Bu tür operasyonlar yaptırmayı düşünenler, bunun fiziksel ve zihinsel sağlıklarını nasıl etkileyebileceğini değerlendirmeli ve yaptırmak istiyorlarsa da güvenilir ve yetkin birini tercih etmeli."

Birleşik Krallık, Kuzey İrlanda, İskoçya, England, Sağlık, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Sağlık İngiltere 18 yaş altına botoks ve dudak dolgusunu yasakladı - Son Dakika

BBC

YORUMLAR
500

Son Dakika

Bakanlıktan 'Avrasya Tüneli'nde fazla ücret' iddiasına cevap geldi: 31 Aralık kurunun baz alınması sözleşmeye aykırı 18:11 Bakanlıktan 'Avrasya Tüneli'nde fazla ücret' iddiasına cevap geldi: 31 Aralık kurunun baz alınması sözleşmeye aykırı Baba, 7 yaşındaki oğluna araba kullandırdığı görüntülerle ceza aldı 17:52 Baba, 7 yaşındaki oğluna araba kullandırdığı görüntülerle ceza aldı Kaynana, gelinine 17:50 Kaynana, gelinine "Kocamı ayarttın" dedi; stüdyo bir anda karıştı
Sivasspor'dan Beşiktaş maçı öncesi Çebi'ye yaylım ateşi: Kimse aba altından sopa göstermesin 17:41 Sivasspor'dan Beşiktaş maçı öncesi Çebi'ye yaylım ateşi: Kimse aba altından sopa göstermesin Son Dakika: Araç sahiplerini üzecek haber! LPG oto gaza 71 kuruş zam geldi 16:50 Son Dakika: Araç sahiplerini üzecek haber! LPG oto gaza 71 kuruş zam geldi Gayrimenkul zenginini yatında öldüren kişi dini nikahlı eşi çıktı 16:33 Gayrimenkul zenginini yatında öldüren kişi dini nikahlı eşi çıktı
Çamurlu toprağa uzanmış halde bulunan kadını belediye çalışanları bile kaldıramadı 15:55 Çamurlu toprağa uzanmış halde bulunan kadını belediye çalışanları bile kaldıramadı Kendisine 15:35 Kendisine "Hoş geldin" diyen öğretmeni azarlayıp sınıftan kovmuştu! O kaymakam bugün özür diledi

Son Dakika Haberleri
18:12 Luiz Gustavo, Kasımpaşa maçına yedek kulübesinde başlayacak
18:04 Komşusu ile ettiği kavga hakkında koşulan Halil Sezai: Pişmanım, hayatımda ilk defa kavga ettim
17:52 Baba, 7 yaşındaki oğluna araba kullandırdığı görüntülerle ceza aldı
17:49 Kaynana, gelinine "Kocamı ayarttın" dedi; stüdyo bir anda karıştı
17:45 Yeni konuşmaya başlayan bebek: Önceki hayatımda araba çarparak öldüm
17:40 Sivasspor'dan Beşiktaş maçı öncesi Çebi'ye yaylım ateşi: Kimse aba altından sopa göstermesin
17:38 Sadi Celil Cengiz ve ailesi trafik kazası geçirdi
17:24 Son Dakika! Altının kilogramı 498 bin 600 liraya yükseldi
17:11 Galatasaray'da Sacha Boey, Çaykur Rizespor maçında yer almayacak
16:47 İstanbul'u Yunan şehri ilan eden Olympiakos Başkanı Marinakis'in suç makinası olduğu ortaya çıktı
Luiz Gustavo, Kasımpaşa maçına yedek kulübesinde başlayacak Luiz Gustavo, Kasımpaşa maçına yedek kulübesinde başlayacak         
18:13
Komşusu ile ettiği kavga hakkında koşulan Halil Sezai: Pişmanım, hayatımda ilk defa kavga ettim Komşusu ile ettiği kavga hakkında koşulan Halil Sezai: Pişmanım, hayatımda ilk defa kavga ettim         
18:05
İngiltere'deki benzin istasyonlarında yaşanan kriz devam ediyor! Depolarda akaryakıt kalmadı İngiltere'deki benzin istasyonlarında yaşanan kriz devam ediyor! Depolarda akaryakıt kalmadı         
17:51
Yeni konuşmaya başlayan bebek: Önceki hayatımda araba çarparak öldüm Yeni konuşmaya başlayan bebek: Önceki hayatımda araba çarparak öldüm         
17:46
Sadi Celil Cengiz ve ailesi trafik kazası geçirdi Sadi Celil Cengiz ve ailesi trafik kazası geçirdi         
17:39
İstanbul'u Yunan şehri ilan eden Olympiakos Başkanı Marinakis'in suç makinası olduğu ortaya çıktı İstanbul'u Yunan şehri ilan eden Olympiakos Başkanı Marinakis'in suç makinası olduğu ortaya çıktı         
16:47
Son Dakika: Cumhuriyet tarihinde bir ilk! İhracat eylülde 20 milyar dolar eşiğini aştı Son Dakika: Cumhuriyet tarihinde bir ilk! İhracat eylülde 20 milyar dolar eşiğini aştı         
16:24
Şarkıcı İrem Derici'den Harbiye konseri öncesi küfür skandalı Şarkıcı İrem Derici'den Harbiye konseri öncesi küfür skandalı         
15:36
Musa Orhan'a hakaret suçundan açılan davada yargılanan Ezgi Mola, para cezası aldı Musa Orhan'a hakaret suçundan açılan davada yargılanan Ezgi Mola, para cezası aldı         
15:13
Son Dakika! Cumhurbaşkanı: Kürt sorununu çözdük, bu konuyu halen istismar edenlerin maskesini düşüreceğiz Son Dakika! Cumhurbaşkanı: Kürt sorununu çözdük, bu konuyu halen istismar edenlerin maskesini düşüreceğiz         
14:42
Gündem olacak iddia: Seda Sayan, kendisinden 15 yaş küçük Ata Çağlayan ile aşk yaşamaya başladı Gündem olacak iddia: Seda Sayan, kendisinden 15 yaş küçük Ata Çağlayan ile aşk yaşamaya başladı         
14:32
Kargo çalışanı evinde elleri bağlı, ağzına havlu sıkıştırılmış olarak bulundu! Esrarengiz ölümün sebebi hırsızlıkmış Kargo çalışanı evinde elleri bağlı, ağzına havlu sıkıştırılmış olarak bulundu! Esrarengiz ölümün sebebi hırsızlıkmış         
13:17
Çorum'da genelev yıkımında gerginlik çıktı! İş makinelerinin önüne yatıp engel olmak istediler Çorum'da genelev yıkımında gerginlik çıktı! İş makinelerinin önüne yatıp engel olmak istediler         
13:13
Yaşlı adam, evine gelen düğün davetiyesindeki notu görünce büyük şaşkınlık yaşadı Yaşlı adam, evine gelen düğün davetiyesindeki notu görünce büyük şaşkınlık yaşadı         
12:17
Simpsons dizisi, Birleşik Krallık'taki yakıt krizine 11 yıl önceki bölümde yer vermişler Simpsons dizisi, Birleşik Krallık'taki yakıt krizine 11 yıl önceki bölümde yer vermişler         
12:09
Koronayla ilgili bomba etkisi yaratan araştırma! OAS1 isimli gene sahip olan kişiler virüse karşı doğal bir savunma geliştiriyor Koronayla ilgili bomba etkisi yaratan araştırma! OAS1 isimli gene sahip olan kişiler virüse karşı doğal bir savunma geliştiriyor         
09:48
Ülke bu olayla çalkalanıyor! Kızı doğum yaparken müstakbel damadıyla cinsel ilişkiye girdi Ülke bu olayla çalkalanıyor! Kızı doğum yaparken müstakbel damadıyla cinsel ilişkiye girdi         
21:04
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2021 18:21:17. #1.12#
SON DAKİKA: İngiltere 18 yaş altına botoks ve dudak dolgusunu yasakladı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement