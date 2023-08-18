Koronanın yeni varyantı BA.2.86 yayılıyor! İsrail ve Danimarka'dan sonra İngiltere'de de görüldü - Son Dakika

Koronanın yeni varyantı BA.2.86 yayılıyor! İsrail ve Danimarka'dan sonra İngiltere'de de görüldü

Koronanın yeni varyantı BA.2.86 yayılıyor! İsrail ve Danimarka\'dan sonra İngiltere\'de de görüldü
Son Güncelleme: 19.08.2023 08:52

İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA), İsrail ve Danimarka'dan sonra Kovid-19'un yeni varyantı BA.2.86'nın ülkede görüldüğünü açıkladı.

İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA), Kovid-19'un yeni varyantı "BA.2.86"nın, İsrail ve Danimarka'dan sonra İngiltere'de de görüldüğünü açıkladı. Varyantın yakın zamanda seyahat geçmişi olmayan bir kişide görüldüğü ifade edildi.

SEYAHAT GEÇMİŞİ OLMAYAN BİRİNDE ÇIKTI

UKHSA'dan yapılan açıklamada, Omicron varyantının alt türü olarak ortaya çıkan yeni varyantın, yakın zamanda seyahat geçmişi olmamış bir kişide görüldüğü belirtildi. Açıklamada, "BA.2.86"nın halihazırda bulunan varyantlar ile Omicron'a genomik olarak daha uzak olduğu ve daha yüksek sayıda mutasyon geçirdiği ifade edildi.

ÜLKE İÇİNDEKİ BULAŞMAYA İŞARET EDİYOR

Seyahat geçmişi olmayan bir kişide bu virüsün görülmesinin ülke içindeki bulaşmaya işaret ettiği belirtilen açıklamada, henüz yeni varyantın özellikleri ve ciddiyeti üzerine yeterli veri bulunmadığı kaydedildi.

DURUM YAKINDAN TAKİP EDİLECEK

Açıklamada görüşlerine yer verilen UKHSA Başkan Yardımcısı Meera Chand, " Birleşik Krallık'ta teyit edilmiş bir vaka var. UKHSA şu anda ayrıntılı bir değerlendirme yapmakta ve zamanı geldiğinde daha fazla bilgi sağlayacaktır. UKHSA durumu yakından izlemeye devam edecek ve analiz sonuçlarını mevcut olduklarında yayınlayacaktır" dedi.

"GÖZLEM ALTINDAKİ VARYANT"

Dünya Sağlık Örgütü dün yaptığı açıklamada adı BA.2.86 olarak açıklanan varyantın durumunu taşıdığı çok sayıda mutasyon nedeniyle "gözlem altındaki varyant" olarak güncellemişti. Henüz birkaç ülkeden raporlar iletildiğini belirten DSÖ, şu anda "izlenmesi gereken" kategorisinde 3, "gözlem altındaki" kategorisinde ise 7 varyant bulunduğunu da ifade etmişti.

Kaynak: AA

Danimarka, England, Omicron, İsrail, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Koronanın yeni varyantı BA.2.86 yayılıyor! İsrail ve Danimarka'dan sonra İngiltere'de de görüldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Koronanın yeni varyantı BA.2.86 yayılıyor! İsrail ve Danimarka'dan sonra İngiltere'de de görüldü - Son Dakika
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