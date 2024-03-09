İnsan yaşama ömrü uzuyor, 2080 yılında 120 olarak öngörülüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Sağlık

İnsan yaşama ömrü uzuyor, 2080 yılında 120 olarak öngörülüyor

İnsan yaşama ömrü uzuyor, 2080 yılında 120 olarak öngörülüyor Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Muğla Aile Hekimleri Derneği tarafından Muğla'da düzenlenen 'Aşı Okulu' konferansına katılan Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim...

09.03.2024 23:34  Güncelleme: 00:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İnsan yaşama ömrü uzuyor, 2080 yılında 120 olarak öngörülüyor

MUĞLA - Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Muğla Aile Hekimleri Derneği tarafından Muğla'da düzenlenen 'Aşı Okulu' konferansına katılan Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Esin Şenol, yeni aşılardan Zona ve RSV aşıları hakkında bilgi verdi. Şenol, yeni aşılardan Zona aşısının küçük yaşlarda geçirilen, fakat vücutta saklı kalan hastalıkların 50-70 yaşlarında tekrar uyanmasına engel olduğunu açıkladı.

"Aşılar sayesinde hastane başvurusu ve tedaviler önleniyor"

Prof. Dr. Esin Şenol, aşılar sayesinde bağışıklık sistemi sayesinde hastane başvurularının azaldığını belirterek, "Aşı niye önemli. Aşı, çünkü hastalıklardaki hastaneye yetişme, hastalık tedavisindeki maliyeti karşılama ve eşitsizlikleri gideren bir şey. Yani aşı yaptığınız kişilerin eşit bir şekilde o hastalığa karşı bağışık kılıyor ve o hastalık nedeniyle hastane başvurusu ve tedavileri önlüyor. İkincisi, ileri yaş dediğimiz 50 yaş üzeri çok seyahat eden, bağışıklık sistemini baskılayıcı ilaçlar kullanan grubun arttığını düşünecek olursak enfeksiyon duyarlı hükümetlerin bunun için harcaması gereken paraları çok azaltan bir yaklaşım aşılama" dedi.

"2080 yılında ortalama insan ömrü 120 olarak öngörülüyor"

Her geçen yüzyılda ortalama insan ömrünün uzadığını dikkat çeken Şenol, "19. yüzyılda yaşayan atalarımız bizim 45 yaşında ölüyordu. 20. yüzyıla geldiğimizde insan ortalama ömrü 75 olmuştu. İnsan yaşam ortalama ömrü giderek uzuyor. 2080'ler gibi insan ömrünü ortalamada uzatamazsak bile 120 yaşına kadar yaşayan bireylerin artacağı öngörüsü var. Bu da kırılgan bir nüfus demektir. İkincisi çocukluk çağında öyle bir iş yapmışız ki, biz bu insanları bir önceki yüzyıldan çok daha uzun yaşatmışız demek. Neydi bu çok önemli şey? Sanitasyon. Yani suyun ve çevrenin temizliği, aşı ve ciddi hastalıklar için antibiyotiklerin bulunması gibi süreçlerdir. Çocukluk çağında müthiş bir başarı sağladı aşı ve insan ortalama ömrünü uzattı. 17 tane hastalık kontrol edilebiliyordu Kovid'e kadar. Kovid ile birlikte Kovid'i de ekledik ve yeni gelişen söz ettiğim aşılar ile birlikte 20'ye yakın en ölümcül olan, en çok sakat bırakan ve insanı işinden gücünden eden, bilmeden kalbinizde krize neden olan, inmeye sebep olan bulaşıcı hastalıklara karşı kontrol sağlayacağız. Yani 20 tane hastalıktan önemli bir kontrol sağlayacak" dedi.

"Zona aşısı vücutta uyuyan hastalıkları önler"

Yeni aşılardan Zona ve RSV aşıları hakkında bilgi veren Prof. Dr. Şenol, "Zona aslında ileri yaş için bir aşı. Ama bir yandan bağışıklığı baskılanmış hastalar için de çok önemli. Çünkü Zona, bizim geçirdiğimiz suçiçeği nedeniyle bizde saklı kalmış, uyur durumda bulunan, ama 50 yaşın üzerinde yüzde 50, 70 yaşın üzerinde 70 yeniden uyanacak belki gözümüzü ve sesimizi kaybedeceğimiz, aylarca sürecek ağrılar çekeceğimiz bir hastalığın önlenmesi için bir aşı Zona aşısı. Diğeri de Kovid gibi bizi çok hastalandırıp yoğun bakımlara yatmamıza neden olan özellikle kırılgan grupları, ileri yaş, altı aydan küçük bebekleri çok hastalandıran RSV adını verdiğimiz ve solunum yoluna karşı aşı. Kadın genital kanserleri, HPV aşısını ulusal uygulama programına alan ülkelerde artık elimine edilme sınırına geldi. 10'uncu yıl verilerini görüyoruz. Son derece emniyetli. 270 milyon kadının yan etkileri açıldı. Son derece emniyetli ve etkili. Kadın cinsel kanserlerini yüzde 95'in üzerinde önleyen bir aşıdan bahsediyoruz. Türkiye'nin ulusal programına kız çocuklarından başlamak üzere alması çok önemli. Yaş sınırı 9'dan başlıyor 45'e kadar. 45'in üzerinde de klinik kararla yapılabiliyor. Kız ve erkek herkese yapılmasını öneriyoruz. Bu aşının ulusal programa alınmış olması kadın rahim altı kanserleri başta, erkek ağız-boğaz kanserlerini ve erkeklerin anal dediğimiz genital bölge kanserlerini önlüyor. Dolayısı ile çok maliyeti etkin ve insanın konforlu yaşamı için çok önemli bir aşıdan söz etmiş oluyoruz" dedi.

Salgınlar yüzyılı

Küresel iklim değişikliğinin yeni veya eski hastalıkları konusunda etkisini hakkında bilgi veren Şenol, "Küresel iklim krizi bir küresel afet. Bunun felakete dönüşmemesi sağlanabilir artık. Bu dürecek bir şey değil. Bu başlamış bir süreç. Şimdi bir afete karşı hazırlık yaparak önlemleri almak dışında insan türüne düşen bir şey yok. Bunu da hükümetler yapabilir ve uluslararası işbirliği ve çevre düzenlemeleri ile yapabilir. Birincisi, göçler artacak iklim krizi nedeniyle. Susuz bölgelerden sulu bölgelere. Kurak kalan bölgedeki bütün hastalıklar tekrar çıkmış olacak. İkincisi denizlerin ısınması çok korkunç bir süreç. Deniz altındaki canlılığı çok değiştirecek ve oradan kaynaklanan yeni etkenler ile tanışacağız. Üç, eski salgın hastalıklar, unuttuğumuz, varlıklarını neredeyse kitaplarda okuduğumuz hastalıklar, buzullardaki erimelerin ve saklı kaldıkları çevresel kaynaklardan ortaya çıkacak. Dört, vektör dediğimiz bu sivrisinek, kene, bit, pire kaynaklı hastalıklar bütün dünyaya yayılacak. Dolayısı ile salgınlı bir yüzyıl olacak demiştik biz bunun da küresel iklim krizi ile ilgili olduğunu söylüyor ve düşünüyorduk zaten" dedi.

Kaynak: İHA

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Muğla, Aşı, Çevre, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık İnsan yaşama ömrü uzuyor, 2080 yılında 120 olarak öngörülüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Sağlık Bakanı Fahrettin Koca LÖSANTE'ye Tam Ruhsat Vermiyor
    21:47 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca LÖSANTE'ye Tam Ruhsat Vermiyor

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Pendik'te esnaf ve vatandaşı ziyareti sırasında LÖSANTE'ye neden tam ruhsat verilmediği sorusuna yanıt verdi. Bakan Koca, lösemi hastaları için özel bir hastane açmaya hazır olduklarını ancak diğer branşları istismar etmek istemediklerini belirtti.

  • LÖSANTE hastanesine neden tam ruhsat verilmiyor? Bakan Koca tartışmalara son noktayı koydu
    21:23 LÖSANTE hastanesine neden tam ruhsat verilmiyor? Bakan Koca tartışmalara son noktayı koydu

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, LÖSANTE Çocuk ve Yetişkin Hastanesi'ne 7 yıldır tam ruhsat verilmemesine ilişkin ilk kez konuştu. Pendik'teki ziyareti sırasında bir kişinin "LÖSANTE'ye neden tam ruhsat vermiyorsunuz?" sorusuna yanıt veren Koca, "Lösemi hastaları için lösemi hastalarına özel hastaneyi kullanmak üzere; ne kadar yatak istiyorlarsa açığız. Sonuna kadar varız ama lösemi diye gösterip diğer alanlarla ilgili hastane istemek istismardır. Sizi de istismar etmesinler" dedi.

  • Sağlık Bakanı Koca, İstanbul ve Pendik için eser ve hizmetin ihya edileceği gün olacağını belirtti
    19:51 Sağlık Bakanı Koca, İstanbul ve Pendik için eser ve hizmetin ihya edileceği gün olacağını belirtti

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Pendik'te yaptığı konuşmada, İstanbul ve Pendik'in eser ve hizmetin ihya edileceği gün olacağını söyledi. Koca, sağlık altyapısının yetersiz olduğunu belirterek, Pendik'e 600 yataklı bir hastane yapılacağını açıkladı. Ayrıca, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nin siyasi polemikler yerine eser ve hizmetin ihya edildiği bir gün olacağını vurguladı.


00:21 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Konut kiralarında yüzde 25 zam sınırının uzatılması enflasyonun gidişine bağlı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Konut kiralarında yüzde 25 zam sınırının uzatılması enflasyonun gidişine bağlı
00:17 F-35A, nükleer silah taşıma onayı alan ilk 5. nesil savaş jeti oldu F-35A, nükleer silah taşıma onayı alan ilk 5. nesil savaş jeti oldu
23:23 İmamoğlu’ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ’’Son seçimim’’ çıkışına tepki İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ''Son seçimim'' çıkışına tepki
22:38 Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın programında kavga: Afganlar mı geldi buraya Suriyeliler mi girdi içeri Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın programında kavga: Afganlar mı geldi buraya? Suriyeliler mi girdi içeri?
21:48 Usta oyuncu Kayhan Yıldızoğlu vefat etti Usta oyuncu Kayhan Yıldızoğlu vefat etti
23:48 Çağla Şikel’in ablası Berna Şikel, iş insanı Murat Filican ile evlendi Çağla Şikel'in ablası Berna Şikel, iş insanı Murat Filican ile evlendi
21:45 Şota Arveladze, Fatih Karagümrük’ün teknik direktörlüğünden ayrıldı Şota Arveladze, Fatih Karagümrük'ün teknik direktörlüğünden ayrıldı
21:23 LÖSANTE hastanesine neden tam ruhsat verilmiyor Bakan Koca tartışmalara son noktayı koydu LÖSANTE hastanesine neden tam ruhsat verilmiyor? Bakan Koca tartışmalara son noktayı koydu
20:15 GKRY’deki bir manastır eşcinsel ilişki ve yolsuzluk iddialarıyla kapatıldı GKRY'deki bir manastır eşcinsel ilişki ve yolsuzluk iddialarıyla kapatıldı
19:50 Emekli polis, eşi ve oğlunu öldürüp tarlaya gömdü Emekli polis, eşi ve oğlunu öldürüp tarlaya gömdü
19:21 Kent lokantaları polemiği Murat Kurum “Ben olsam utanırım“ dedi, İmamoğlu “Allah akıl versin“ diyerek yanıt verdi Kent lokantaları polemiği! Murat Kurum "Ben olsam utanırım" dedi, İmamoğlu "Allah akıl versin" diyerek yanıt verdi
19:19 Türkiye-ABD Stratejik Mekanizma toplantısı sonrası ortak açıklama Türkiye-ABD Stratejik Mekanizma toplantısı sonrası ortak açıklama
18:52 Direkten sarkan kablo motosiklet sürücüsünün boğazını kesti Direkten sarkan kablo motosiklet sürücüsünün boğazını kesti
18:43 Muğla’da CHP’li ve İYİ Partili Belediye Başkan Adayları arasında gerginlik Muğla'da CHP'li ve İYİ Partili Belediye Başkan Adayları arasında gerginlik
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2024 01:16:00. #1.11#
SON DAKİKA: İnsan yaşama ömrü uzuyor, 2080 yılında 120 olarak öngörülüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement