İşitme kaybı bulunan çocukların sessiz dünyaları biyonik kulakla değişti - Son Dakika
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İşitme kaybı bulunan çocukların sessiz dünyaları biyonik kulakla değişti

06.07.2022 15:38

Samsun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, işitme engeli bulunan çocuklara koklear implant (biyonik kulak) ameliyatları başarılı şekilde yapılıyor.

Samsun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, işitme engeli bulunan çocuklara koklear implant (biyonik kulak) ameliyatları başarılı şekilde yapılıyor.

Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hastalara ek ücret farkı çıkmadan yapılmaya başlanan biyonik kulak ameliyatını olan İsa-Süreyya Zahir çiftinin 20 aylık bebekleri Baybars, ilk kez ses duydu.

Doğuştan duyma kaybı bulunan oğlunun kendisini ilk kez duymasının mutluluğunu yaşayan Süreyya Zahir, "Kimse sessiz kalmasın, çok zor bir durum." ifadesini kullandı.

"Anne, kuşlar 'cik cik' ötüyormuş"

Tokat'ın Erbaa ilçesinde yaşayan Tolga-Arzu Selçuk çifti ise 9 yaşındaki çocukları Çınar'ın bir kulağı için 4 yıl önce biyonik kulak ameliyatı yaptırdı. Ailesinin başvurusunun ardından Sağlık Bakanlığının izniyle Çınar Selçuk'a diğer kulağı için de biyonik kulak ameliyatı gerçekleştirildi.

Anne Arzu Selçuk, 4 yıl önce ilk biyonik kulak ameliyatının ardından bir sabah oğlunu okula hazırladığını belirterek, "Penceremizin önünde kuşlar vardı. Beni yanına çağırdı, 'Anne, kuşlar 'cik cik' diye ötüyormuş. Ne olur siz de gelin dinleyin' dedi. Bu, hiç unutamadığım bir anı oldu. İnsanlar için çok basit gelebilir ama her duyduğu seste, yağmur sesi, rüzgar sesi, suyun sesi bizim için çok büyüktü." diye konuştu.

Baba Tolga Selçuk da ameliyatın tüm masraflarını Sosyal Güvenlik Kurumunun karşılamasının mutluluklarını iki kat arttırdığını dile getirerek, ailelere çocuklarının gelişimi için bu tür ameliyatlardan çekinmemesi tavsiyesinde bulundu.

"Tam işitme kaybı görülen vakalarda bile hastalar sesi algılayabilir"

Samsun Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Doğukan Özdemir ise Samsun'da 2'si çocuk, biri yetişkin olmak üzere 3 başarılı biyonik kulak ameliyatı gerçekleştirdiklerini söyledi.

Baybars Zahir'in her iki kulağına da biyonik kulak yerleştirdiklerini anlatan Özdemir, "Bir diğer çocuk hastamıza ve Trabzon'dan gelen yetişkin hastamıza tek taraflı olmak üzere ameliyatları tamamlamış olduk. Ameliyatlarda bizden katkılarını esirgemeyen Prof. Dr. Turgut Karlıdağ hocamıza teşekkür ederim." dedi.

Koklear implantın genel anlamda işitme cihazlarından fayda göremeyen, her iki kulakta işitme kaybı bulunan hastalar için uygun bir yöntem olduğuna işaret eden Özdemir, "Doğuştan ya da sonradan görülen ileri veya çok ileri düzeyde işitme kayıplarında bu uygulamadan yararlanılabilir. Cerrahi operasyonla yerleştirilen bu cihazlar sayesinde tam işitme kaybı görülen vakalarda bile hastaların sesi algılaması sağlanabilir." diye konuştu.

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Kaynak: AA

Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Sağlık İşitme kaybı bulunan çocukların sessiz dünyaları biyonik kulakla değişti - Son Dakika

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SON DAKİKA: İşitme kaybı bulunan çocukların sessiz dünyaları biyonik kulakla değişti - Son Dakika
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