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İsrail bombardımanı nedeniyle Kudüs Hastanesi'ndeki tahliye konvoyu geri döndü - Son Dakika

İsrail bombardımanı nedeniyle Kudüs Hastanesi'ndeki tahliye konvoyu geri döndü

İsrail bombardımanı nedeniyle Kudüs Hastanesi\'ndeki tahliye konvoyu geri döndü
13.11.2023 15:26  - Güncelleme: 15:29

Filistin Kızılayı, İsrail'in saldırıları ve çevresindeki çatışmalar nedeniyle Kudüs Hastanesi'ndeki hastaların ve sağlık personelinin tahliyesi için gönderilen konvoyun İsrail'in aralıksız bombardımanı nedeniyle geri dönmek zorunda kaldığını duyurdu.

Filistin Kızılayı, İsrail'in saldırıları ve çevresindeki çatışmalar nedeniyle Kudüs Hastanesi'ndeki hastaların ve sağlık personelinin tahliyesi için gönderilen konvoyun İsrail'in aralıksız bombardımanı nedeniyle geri dönmek zorunda kaldığını duyurdu.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamada, Kızılay ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) eşliğindeki tahliye konvoyunun, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'tan Kudüs Hastanesi'ne doğru yola çıktıktan sonra geri dönmek zorunda kaldığı bildirdi.

Açıklamada, Kudüs Hastanesi'nin bulunduğu Tel el-Heva Mahallesi'ndeki aralıksız bombardıman ve tehlikeli durum nedeniyle konvoyun bunu yapmak zorunda kaldığı ifade edildi.

Hastanedeki insanlar, yiyecek, su ve elektrik olmadan kuşatılmış durumda

Hastaneden tahliye edilemeyen sağlık ekibi, hastalar ve ailelerinin, yiyecek, su ve elektrik olmadan hastanede kuşatılmış durumda kaldıkları vurgulandı.

Filistin Kızılayı, İsrail'in yoğun saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Kudüs Hastanesi'nin elektrik olmaması ve yakıtının tükenmesi nedeniyle hizmet dışı kaldığını duyurmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Sağlık İsrail bombardımanı nedeniyle Kudüs Hastanesi'ndeki tahliye konvoyu geri döndü - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsrail bombardımanı nedeniyle Kudüs Hastanesi'ndeki tahliye konvoyu geri döndü - Son Dakika
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