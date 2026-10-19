İstanbul'da bu yıl 125 bin kişiye meme kanseri taraması yapıldı - Son Dakika
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İstanbul'da bu yıl 125 bin kişiye meme kanseri taraması yapıldı

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İstanbul\'da bu yıl 125 bin kişiye meme kanseri taraması yapıldı
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- İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner: "Bu sene meme kanseri özelinde 125 bin kişiye tarama yaptık. Bunlardan 8 binini riskli tespit ettik. Riskli tespitini, çektiğimiz mamografiyi çift kör sistemli, yapay zeka destekli bir şekilde takip edip okutarak yapıyoruz" "Riskli bulunan 8 bin kişinin içinde, hiçbir şikayeti bulunmamasına rağmen 500 kişiye meme kanseri tanısı konuldu. Bu kişiler hızlı şekilde cerrahi müdahale geçirdi, kemoterapi aldı ve tedavileri sürüyor"

İstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner, bu yıl 125 bin kişiye tarama yaptıklarını, riskli bulunan 8 bin kişiden 500'üne herhangi bir şikayeti bulunmadığı halde meme kanseri tanısı konulduğunu bildirdi.

Güner, Meme Kanseri Farkındalık Ayı dolayısıyla AA muhabirine yaptığı açıklamada, İstanbul'un yalnızca tedavi ve rehabilitasyonda değil, koruyucu sağlık hizmetlerinde de dünyanın sağlık başkenti olduğunu söyledi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun verdiği görev doğrultusunda "Koruyan, Üreten, Geliştiren Sağlık Modeli" ile sağlık hizmetlerini İstanbul'da en üst düzeyde sürdürmeye devam ettiklerini belirten Güner, 2002'den itibaren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde hayata geçirilen Sağlıkta Dönüşüm Projesi ile Türkiye'nin sağlıkta dünyanın lider ülkelerinden biri haline geldiğini kaydetti.

Güner, koruyucu sağlığın en fazla hassasiyet gösterilen konulardan biri olduğunu vurgulayarak, "Koruyucu sağlık, sağlığımızı kaybetmeden erken teşhisle beraber insanlarımızın sağlığını koruduğumuz, erken tedavilerini yaptığımız, ilerleyen zamanlarda hem devletine hem milletine hem ailesine olan yükünü, sıkıntılarını minimize ettiğimiz bir uygulama. Koruyucu sağlık olmadan tedavi hizmetlerini, hastaneleri ne kadar artırırsanız artırın, bunların devamını sağlamak mümkün değil." diye konuştu.

"Bir önceki seneye göre kanser taramalarında yüzde 40 artış var"

Güner, İstanbul'da 5 bini aşkın aile hekimi, 1121 aile sağlığı merkezi ve 34 sağlıklı hayat merkezi aracılığıyla koruyucu sağlık hizmetleri sunduklarını belirtti.

Sağlıklı hayat merkezlerinin aile sağlığı merkezlerinin bir üst basamağı olduğunu ve hastanelerle aile sağlığı merkezleri arasında konumlandığını aktaran Güner, bu merkezlerde diyetisyen, psikolog ve kanser erken teşhis, tarama ve eğitim merkezlerinin (KETEM) bulunduğunu anlattı.

Güner, ücretsiz mamografi hizmetinin yanı sıra meme, kolon ve rahim ağzı kanserlerine yönelik taramalar gerçekleştirdiklerini, vatandaşların erken teşhisle hayata tutunmalarına yardımcı olmaya çalıştıklarını dile getirerek, "Kanser taramalarına vatandaşların ilgisi ve sunduğumuz sağlık hizmeti giderek artıyor. Bir önceki seneye göre kanser taramalarında yüzde 40 artış var." diye konuştu.

Kentte kansere yönelik taramaların titizlikle yapıldığını belirten Güner, şöyle devam etti:

"Bu sene meme kanseri özelinde 125 bin kişiye tarama yaptık. Bunlardan 8 binini riskli tespit ettik. Riskli tespitini, çektiğimiz mamografiyi çift kör sistemli, yapay zeka destekli bir şekilde takip edip okutarak yapıyoruz. Bununla beraber ilerleyen bir üst basamağında genel cerrahi uzmanıyla, radyoloji uzmanıyla beraber ihtiyaçlarını ileri teşhis merkezlerine, tarama sonrası teşhis merkezlerine, hastanelerimizde İstanbul'umuza özel bir uygulamayla yapay zeka destekli, kendi uygun zamanında kişinin kabul ettiği, evine en yakın yerde taramaların teşhislerini tamamlatıyoruz.

Riskli bulunan 8 bin kişinin içinde, hiçbir şikayeti bulunmamasına rağmen 500 kişiye meme kanseri tanısı konuldu. Bu kişiler hızlı şekilde cerrahi müdahale geçirdi, kemoterapi aldı ve tedavileri sürüyor. Bu muhteşem bir sayı. 500 kişi farkına varmadan sadece erken teşhisle hayata erken tutunmuş oldu."

"Randevuyu kendimiz oluşturarak vatandaşlara bu kolaylığı sağlamış oluyoruz"

Yapay zeka destekli sistemle riskli bulunan kişilerin teşhis süreçlerinin kolaylaştırıldığını vurgulayan Güner, vatandaşların genel cerrahi ve radyoloji uzmanlarından randevu almak zorunda kalmadığını, randevuların kendileri tarafından oluşturulduğunu kaydetti.

Güner, vatandaşların istediği tarihte, evine en yakın veya iş yerine yakın hastanede randevularının planlandığını belirtti.

Randevuya gitmeyen kişilerin de takip edildiğini belirten Güner, "Randevuya gitmediklerinde de onları bırakmıyor, peşlerine düşüyor, bir sonraki randevularını tekrar biz planlıyoruz. Tek isteğimiz erken teşhisle beraber hayata daha sağlıklı bir şekilde tutunmaları." diye konuştu.

Vatandaşlara erken teşhis çağrısı

Güner, vatandaşlara herhangi bir bulgu ortaya çıkmasını beklemeden aile hekimlerine ve sağlıklı hayat merkezlerine başvurmaları çağrısında bulundu.

Kanser taramalarının yanı sıra kronik hastalıklara yönelik taramaların ve erken teşhisin önemine işaret eden Güner, vatandaşların sağlıklı yaşam konusunda doktorların tavsiyelerine uymalarını istedi.

Vatandaşların sağlıkları için kötü alışkanlıklardan, maddeden, alkolden ve sigaradan uzak durmaları gerektiğini vurgulayan Güner, İstanbul'un sağlık hizmetlerindeki potansiyeliyle vatandaşların her türlü tedavisinde yanlarında olmaya devam edeceğini kaydetti.

Kaynak: AA
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