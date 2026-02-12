İstanbul\'da Kanser Projeleri Yarışması

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Alimoğlu Sağlık ve Eğitim Vakfı ile Orzaks ilaç firması işbirliğiyle bu yıl ikinci kez düzenlenen "Sağlıklı Bir Fikrim Var" proje yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi.

Genç bilim insanlarının kanserin önlenmesi ve tedavisine yönelik yenilikçi projelerinin yer aldığı yarışmaya 60 başvuru yapıldı. Akademisyenlerden oluşan jüri tarafından bilimsel özgünlük, uygulanabilirlik ve yenilikçilik kriterleri doğrultusunda değerlendirilen projeler arasında üçü ödüle layık görüldü.

Yarışmada Duovita ekibi birincilik, Nanosal ekibi ikincilik, Truva Atı ekibi ise üçüncülük ödülünü kazandı. Kazanan ekipler, para ödülünün yanı sıra Orzaks bünyesinde staj yapma imkanı da elde etti.

Beşiktaş'ta bir otelde düzenlenen törende ödüllerini alan yarışmacılar, projelerini AA muhabirine anlattı.

Birinci olan Duovita ekibinden ODTÜ Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü 4. sınıf öğrencisi Ceren Pehlivan, projelerini yaz döneminde geliştirmeye başladıklarını söyledi.

Kanser hastalarının tedavi sürecinde destek olarak kullanabileceği aynı zamanda sağlıklı bireylerin de takviye olarak yararlanabileceği içilebilen bir ürün tasarladıklarını belirten Pehlivan, "Polifenollerin kanser hastalığındaki rolü bu yılın temasıydı. Bu kapsamda, Türkiye'de yaygın yetişen deve dikeni bitkisinden elde edilen polifenolleri kullandık." dedi.

Aynı projede yer alan Lokman Hekim Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 4. sınıf öğrencisi Eren Talay ise polifenollerin vücutta yeterince emilememesi sorununa odaklandıklarını belirterek, bu maddeleri sürdürülebilir ve sıfır atık yaklaşımıyla elde ettikleri ham maddelerden çıkardıklarını, özel yöntemlerle vücutta daha iyi emilebilecek hale getirdiklerini ve etkinliğini artırmayı amaçladıklarını aktardı.

Yarışmada ikincilik ödülünü kazanan Nanosal ekibinden Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi 5. sınıf öğrencisi Binura Makasheva, geliştirdikleri projenin cerrahi sırasında uygulanabilecek bir tedavi yaklaşımı sunduğunu belirterek, "Kanser hastalarında lokal nüksü ve ileride gelişebilecek metastazları önlemeyi hedefleyen hidrojel yapısında bir ilaç sistemi tasarladık. Bu sistemin, kemoterapi ve radyoterapinin aksine sağlıklı dokulara zarar vermeden uygulanabilecek bir yaklaşım olmasını amaçladık." diye konuştu.

Makasheva, projenin cerrahi müdahalelerle entegre edilebilecek bir yöntem olarak kurgulandığını ifade etti.

Projede yer alan Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi 5. sınıf öğrencisi Ilgaz Urgancı ise geliştirilen sistemin farklı kanser türlerine uyarlanabilecek şekilde tasarlandığını aktararak, "Sistem, yalnızca tek bir kanser türüne değil, farklı patolojilere ve cerrahi tedavilere uyarlanabilecek şekilde dizayn edildi. Bu alandaki gelişmeleri yakından takip ederek projeyi ileriye taşımayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

"Amacımız, öğrencilerimizin bilimsel çalışmalara daha donanımlı şekilde devam etmesi"

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü'nden Prof. Dr. Tufan Tükek de geçen yıl Alimoğlu Sağlık ve Eğitim Vakfı ile yürütülen işbirliği kapsamında bu yıl ikincisi düzenlenen yarışmanın polifenoller temasıyla yapıldığını anlattı.

Gençlerin araştırmacı kimlik kazanmalarının önemine dikkati çeken Tükek, "Amacımız, öğrencilerimizin daha öğrencilik dönemlerinden itibaren araştırma kültürünü benimsemesi ve ilerleyen yıllarda bilimsel çalışmalara daha donanımlı şekilde devam etmesi. Bu yarışmanın giderek büyüyerek daha geniş katılımla devam etmesini hedefliyoruz." diye konuştu.

Tükek, geliştirilen projelerin endüstriyel uygulamalara dönüştürülmesinin de desteklenmesi gerektiğini vurguladı.

Alimoğlu Sağlık ve Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yunus Emre Alimoğlu ise gençlerin bilimsel üretim süreçlerine katılımının ve yenilikçi fikirlerle desteklenmesinin sağlık alanında sürdürülebilir ilerleme için kritik öneme sahip olduğunu kaydetti.

Yarışmayı bir ödül organizasyonundan öte, gençleri üretmeye teşvik eden güçlü bir çağrı olarak konumlandırdıklarını aktaran Alimoğlu, "Geçtiğimiz yıl mikrobiyota ve otoimmün hastalıklara, bu yıl ise polifenollerin kanserin önlenmesi ve tedavisindeki rolüne odaklanarak kolay olanı değil, etki yaratacak olanı seçtik. Vakıf olarak 400 bursiyerimizle bilimi merkeze alan bir kalkınma anlayışını destekliyor, bu yıl aldığımız 60 başvurunun her birini cesaret ve üretkenliğin somut göstergesi olarak görüyoruz." diye konuştu.