İstanbul Tabip Odası, randevu sisteminin hızlılığına tepki gösterdi - Son Dakika
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Sağlık

İstanbul Tabip Odası, randevu sisteminin hızlılığına tepki gösterdi

İstanbul Tabip Odası, randevu sisteminin hızlılığına tepki gösterdi

İstanbul Tabip Odası, bir eğitim araştırma hastanesinde 10 dakika içinde 4 hastaya randevu verildiğini sosyal medya üzerinden paylaşarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı şikâyet etti. Oda, bu uygulamanın sağlıkta şiddet ve malpraktis davalarında artışa neden olabileceğini belirtti.

07.05.2024 14:49  Güncelleme: 14:54
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İstanbul Tabip Odası, sosyal medya üzerinden randevu sistemini Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya şikâyet etti. İddiaya göre yapılan paylaşımda, bir eğitim araştırma hastanesinde 8 Mayıs tarihi için 10 dakika içerisinde 4 hastaya randevu verildi. Yapılan açıklamada İstanbul Tabip Odası, "Bu uygulamanın sağlıkta şiddet ve malpraktis davalarında artış dışında sonuçları olacaktır" denildi.

"SAĞLIK 2 DAKİKAYA SIĞMAZ"

Sağlık Bakanlığı, devlet hastanelerinde yığılmanın önüne geçebilmek için 6 Ekim 2022 tarihinde aldığı kararla randevu süre aralığını 10 dakikadan 5 dakikaya indirilmişti. İstanbul Tabip Odasının yaptığı paylaşımda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı etiketleyerek, "İstanbul'da bir eğitim araştırma hastanesinin 8 Mayıs randevu ekranı aşağıdaki gibidir. Sağlık 2 dakikaya sığmaz!" denildi.

İstanbul Tabip Odası, 10 dakika içerisinde 4 hastaya randevu veren sistemi Bakan Koca'ya şikayet etti

"BU UYGULAMA ŞİDDET GETİRECEKETİR"

10 dakika içerisinde 4 hastaya verilen randevunun görselini paylaşan İstanbul Tabip Odası, Fahrettin Kocayı etiketleyerek şu notu düştü, "MHRS ekranında hastaya randevu süresi 10 dakika olarak görülüyor. Aynı 10 dakikaya 3-4 hastaya randevu veriliyor. Doktor ekranı bu şekilde görülüyor. Uyarıyoruz; bu uygulamanın sağlıkta şiddet ve malpraktis davalarında artış dışında sonuçları olacaktır" denildi.

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Son Dakika Sağlık İstanbul Tabip Odası, randevu sisteminin hızlılığına tepki gösterdi - Son Dakika

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