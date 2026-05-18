İyi Uyku İçin Beslenme İpuçları - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
BBC

İyi Uyku İçin Beslenme İpuçları

İyi Uyku İçin Beslenme İpuçları
18.05.2026 18:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uyku kalitesini artırmak için uygun besin ve içecek seçimi önemlidir; kaçınılması gerekenler de var.

Fiziksel ve zihinsel işlevlerimiz için hayati önem taşıyan uyku, elde edilmesi zor bir şey olabilir. Ne kadar çok uğraşırsanız o kadar ulaşılmaz hale gelebilir.

Gecelerinizin sadece yarısında iyi bir uyku çektiğinizi düşünüyorsanız yalnız değilsiniz. 2025'te yapılan bir çalışma, ortalama bir yetişkinin haftada yaklaşık üç gece iyi uyuduğunu ortaya koydu.

Peki, tüm taktiklerimizi doğru uyguluyor muyuz?

Yediğiniz ve içtiğiniz şeylerle de dinlendirici uykuya ulaşma ihtimaliniz yüksek.

Hızlı ipuçları: Denenmesi gerekenler

Yatmadan önce yenecek en iyi gıdalar

Triptofan, yalnızca besinlerden elde edilebilen temel bir amino asit. Serotonin ve melatonin (uykuyu düzenlemeye yardımcı olan kimyasallar) üretiminde rol oynadığı için uykuyu etkilediği düşünülüyor.

Kümes hayvanları ve yumurta gibi besinlerde bulunuyor.

Bazı araştırmalar, triptofan açısından zengin besinleri karbonhidratlarla birleştirmenin vücudun bu maddeyi daha etkili bir şekilde emmesine yardımcı olabileceğini söylüyor ama bu alanda daha fazla çalışmaya ihtiyaç var.

Süt ve yoğurtta az miktarda triptofan olduğu için kahvaltıda gevrekler veya yulaf ezmesiyle yenilebilir; protein ve karbonhidrat kombinasyonu uyumanıza yardımcı olabilir.

Muz ve fıstık ezmesinde de daha küçük miktarlarda olsa da triptofan var. Bu nedenle, uykuya yardımcı olacak bir atıştırmalık istiyorsanız, bunlardan biriyle (veya her ikisiyle) küçük bir dilim tam tahıllı tost faydalı olabilir.

Triptofanın yanı sıra, yatmadan bir saat önce iki kivi yemenin uykuyu iyileştirebileceğine dair bazı kanıtlar da var.

Kivide yüksek oranda serotonin, C vitamini, polifenoller, folat ve B vitaminleri bulunuyor ve bunların birleşiminin uyku kalitesini artırdığı söyleniyor.

Ancak çalışmaların nispeten küçük ölçekli olduğunu ve besinlerden alınan serotoninin beyindeki seviyeleri doğrudan etkilemediğini belirtmekte fayda var.

Uyku için en iyi içecekler

Yatmadan önce bir bardak ılık süt içmek klişe gibi gelebilir ama sütte aslında uykuya dalma isteğini artırmaya yardımcı melatonin hormonundan az bir miktarda var. Fakat vücudumuzdaki melatonin seviyelerini gerçekten etkileyip etkilemediği konusunda henüz net bir bilimsel kanıt yok.

"Uyku çayları" diye adlandırılan içeceklerde genellikle papatya, kediotu ve çarkıfelek bulunuyor ve bazıları bunların uykuya dalmalarına yardımcı olduğunu söylüyor.

Papatya, vücuttaki glisin (sinir gevşetici) seviyesini artırmaya yardımcı olabilir ve bazı çalışmalar uyku kalitesini iyileştirebileceğini gösteriyor.

Kediotu ile ilgili kanıtlar net değil. Bazı çalışmalarda fayda görüldü, bazılarında çok az etki tespit edildi.

Çarkıfelek, stresi ve kaygıyı azaltmaya yardımcı olabilir ve bu da daha iyi bir gece uykusu verebilir.

Vişne suyu ile ilgili çok sayıda çalışma, içecekte triptofan, melatonin ve antioksidan olması sayesinde uyku kalitesini iyileştirdiğini gösterdi.

Ancak her birey bu bileşenlere farklı tepkiler veriyor. Yapılan çalışmalar da küçük çaplı veya içeceklerden ziyade takviyelere odaklıydı. Bu nedenle, yatmadan önce dikkatlice seçilmiş bir içecek denemeye değer olsa da, az bir etki yaratırsa şaşırmayın.

İçecekler konusunda kesin olan bir şey var. Sürekli tuvalete kalkmanız gerekiyorsa veya susuz kalmışsanız kesinlikle iyi uyuyamazsınız.

Bu nedenle gün içinde yeterince su içtiğinizden emin olun ve yatmadan önce su tüketimini azaltın.

Yatmadan önce nelerden kaçınmalı?

Kafeinin, uzak durulması gereken içecekler listesinde yer alması hiç de şaşırtıcı değil. Çok fazla kafein, uykuya dalmayı, uyku süresini ve uyku kalitesini olumsuz etkileyebiliyor.

Son araştırmaların bir analizi, iyi bir gece uykusu isteyenlerin yatmadan yaklaşık dokuz saat önce kahve içmeyi bırakmaları gerektiğini söylüyor.

Alkol uykuya dalmanıza yardımcı olabilir ama REM uykusunda (ruh hali, hafıza ve öğrenme için önemli bir uyku evresi) geçirdiğiniz süreyi de azaltıyor. Gece boyunca uyanmanıza ve horlamanıza neden olabilir.

Ara sıra içilen bir gece içkisi size fazla zarar vermese de alışkanlık haline gelirse uykusuzluğa yol açabilir.

Şeker de uyku söz konusu olduğunda pek yararlı değil. Bir araştırma, şekerin uyku kalitesini düşürdüğünü ortaya koydu.

Yatmadan önce çok fazla tatlı ve şekerli içecek tüketiyorsanız, muhtemelen ani bir enerji artışı yaşarsınız ki bu ideal değildir.

Acılı yiyeceklerin termojenik (vücut ısısını yükselten) olduğu ve hazımsızlığa yol açabileceği düşünülüyor. Bunların ikisi de uyku için kötü.

Serinlemek istiyorsanız, yatmadan birkaç saat önce ılık bir banyo veya duş (yaklaşık 40°C) işe yarayabilir çünkü duştan çıktıktan sonra vücut ısınız düşer ve bu da uyku zamanının geldiğini gösterir.

Gece ne yememeli?

Araştırmalar, daha geç ve daha sık yemek yemenin uykunuzu ve uyku ritminizi etkileyebileceğini gösteriyor. Çalışmalar, gün içinde yaklaşık 12 saatlik bir yemek yeme aralığı tavsiye ediyor ve yatmadan birkaç saat önce yemeği bitirmenizi söylüyor.

Başka bir çalışma ise uyku zamanlamanızın da ne zaman yemek yemeyi sevdiğinizi etkileyebileceğini ortaya koydu.

Sabah erken kalkan insanlar neredeyse hep uyandıktan sonraki yarım saat içinde kahvaltı yaparken, "gece kuşları" kahvaltıyı atlayıpakşamları geç saatlerde yemek yemeye daha yatkın.

Kaynak: BBC

Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık İyi Uyku İçin Beslenme İpuçları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
BBC
Genç üsteğmen kalp krizine yenik düştü Genç üsteğmen kalp krizine yenik düştü
İsrail’in İran’a saldırılar için Irak’ta “ikinci gizli karakol kurduğu“ iddiası İsrail'in İran'a saldırılar için Irak'ta "ikinci gizli karakol kurduğu" iddiası
Yozgat’ta trafikte tartıştığı sürücüyü takip ederek tehditte bulunan kişiye 180 bin lira ceza Yozgat'ta trafikte tartıştığı sürücüyü takip ederek tehditte bulunan kişiye 180 bin lira ceza
Kerkük-İstanbul uçuşları iki ay aradan sonra yeniden başladı Kerkük-İstanbul uçuşları iki ay aradan sonra yeniden başladı
Tahran’ın göbeğinde verilmeye başlanan silah eğitimine en çok kadınlar ilgi gösterdi Tahran’ın göbeğinde verilmeye başlanan silah eğitimine en çok kadınlar ilgi gösterdi
Kabine üyelerinden “İyi ki Erdoğan“ paylaşımı Kabine üyelerinden "İyi ki Erdoğan" paylaşımı
Bursa’da erkek turistler camiye etek giyerek girdi Bursa'da erkek turistler camiye etek giyerek girdi
Küme düşen takımın taraftarları sahayı bastı, teknik direktörü dövdü Küme düşen takımın taraftarları sahayı bastı, teknik direktörü dövdü
Macerası 4 ay sürdü Frankfurt, Riera ile yollarını ayırdı Macerası 4 ay sürdü! Frankfurt, Riera ile yollarını ayırdı
Fenerbahçe taraftarına hareket yapmıştı Takip ettiği Süper Lig devi ortaya çıktı Fenerbahçe taraftarına hareket yapmıştı! Takip ettiği Süper Lig devi ortaya çıktı
Kaderin acı cilvesi Süper Lig’e çıktıkları gün ligdeki son maçını oynadılar Kaderin acı cilvesi! Süper Lig'e çıktıkları gün ligdeki son maçını oynadılar
Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi’ndeki muhtemel rakipleri netleşti Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri netleşti
Trump’tan son dönemin en tuhaf paylaşımı Trump’tan son dönemin en tuhaf paylaşımı
Okan Buruk’tan müjde: Onunla görüşmelerimizde önemli bir yere geldik Okan Buruk'tan müjde: Onunla görüşmelerimizde önemli bir yere geldik
Sevcan Orhan ile Buca Belediye Başkanı Görkem Duman nişanlandı Sevcan Orhan ile Buca Belediye Başkanı Görkem Duman nişanlandı
Rıza Perçin’den Fenerbahçe ve Trabzonspor’a olay tepki: Hakkımız helal değil, hesaplaşacağız Rıza Perçin'den Fenerbahçe ve Trabzonspor'a olay tepki: Hakkımız helal değil, hesaplaşacağız

19:27
“İYİ Parti’den ayrılan Ersin Beyaz AK Parti’ye katılacak“ iddiası: İsmi İmamoğlu iddianamesinde geçiyor
"İYİ Parti'den ayrılan Ersin Beyaz AK Parti'ye katılacak" iddiası: İsmi İmamoğlu iddianamesinde geçiyor
18:53
Mersin’de 4 kişinin öldüğü silahlı saldırı anı kamerada
Mersin'de 4 kişinin öldüğü silahlı saldırı anı kamerada
18:36
A Milli Futbol Takımının Dünya Kupası geniş kadrosu açıklandı
A Milli Futbol Takımının Dünya Kupası geniş kadrosu açıklandı
17:52
Mersin’de pompalı tüfekli saldırgan 4 kişiyi öldürdü, 8 kişiyi yaraladı
Mersin'de pompalı tüfekli saldırgan 4 kişiyi öldürdü, 8 kişiyi yaraladı
17:47
Süper Lig’den düşen takımdan TFF’ye sert çağrı: Lig bu haliyle tescil edilmemeli
Süper Lig'den düşen takımdan TFF'ye sert çağrı: Lig bu haliyle tescil edilmemeli
17:45
Halil İbrahim Kalaycıoğlu “Mezhebimi sordu“ dedi, İlyas Salman’dan yanıt geldi
Halil İbrahim Kalaycıoğlu "Mezhebimi sordu" dedi, İlyas Salman'dan yanıt geldi
17:33
Mevlüt Çavuşoğlu, kardeşinin tabutuna omuz verdi
Mevlüt Çavuşoğlu, kardeşinin tabutuna omuz verdi
17:21
Takımın başına geçecek mi Serdal Adalı’dan tek cümlelik Şenol Güneş açıklaması
Takımın başına geçecek mi? Serdal Adalı'dan tek cümlelik Şenol Güneş açıklaması
17:15
Bakan Gürlek duyurdu: Nevşehir’deki çifte cinayet 10 yıl sonra çözüldü
Bakan Gürlek duyurdu: Nevşehir'deki çifte cinayet 10 yıl sonra çözüldü
16:42
Milletvekili Ersin Beyaz, İYİ Parti’den istifa etti
Milletvekili Ersin Beyaz, İYİ Parti'den istifa etti
16:30
Amasya ve Tokat’ta sel ve taşkın alarmı Eğitime ara verildi
Amasya ve Tokat'ta sel ve taşkın alarmı! Eğitime ara verildi
15:49
Rasim Ozan Kütahyalı’nın ifadesi sonrası Nagehan Alçı sessizliğini bozdu
Rasim Ozan Kütahyalı'nın ifadesi sonrası Nagehan Alçı sessizliğini bozdu
15:37
Milyonlarca çalışan ve işvereni ilgilendiren emsal karar: O imzalar artık geçersiz
Milyonlarca çalışan ve işvereni ilgilendiren emsal karar: O imzalar artık geçersiz
15:25
Dizinin müdavimleri şokta Uzak Şehir’de sürpriz ayrılık
Dizinin müdavimleri şokta! Uzak Şehir'de sürpriz ayrılık
15:11
Şehit eşinin tabutunu omuzladı
Şehit eşinin tabutunu omuzladı
14:56
Beşiktaş’ta Sergen Yalçın ile yollar ayrıldı İşte ilk sözleri
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın ile yollar ayrıldı! İşte ilk sözleri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2026 20:01:37. #7.12#
SON DAKİKA: İyi Uyku İçin Beslenme İpuçları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.