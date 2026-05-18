İyi Uyku İçin Beslenme İpuçları

Fiziksel ve zihinsel işlevlerimiz için hayati önem taşıyan uyku, elde edilmesi zor bir şey olabilir. Ne kadar çok uğraşırsanız o kadar ulaşılmaz hale gelebilir.

Gecelerinizin sadece yarısında iyi bir uyku çektiğinizi düşünüyorsanız yalnız değilsiniz. 2025'te yapılan bir çalışma, ortalama bir yetişkinin haftada yaklaşık üç gece iyi uyuduğunu ortaya koydu.

Peki, tüm taktiklerimizi doğru uyguluyor muyuz?

Yediğiniz ve içtiğiniz şeylerle de dinlendirici uykuya ulaşma ihtimaliniz yüksek.

Hızlı ipuçları: Denenmesi gerekenler

Yatmadan önce yenecek en iyi gıdalar

Triptofan, yalnızca besinlerden elde edilebilen temel bir amino asit. Serotonin ve melatonin (uykuyu düzenlemeye yardımcı olan kimyasallar) üretiminde rol oynadığı için uykuyu etkilediği düşünülüyor.

Kümes hayvanları ve yumurta gibi besinlerde bulunuyor.

Bazı araştırmalar, triptofan açısından zengin besinleri karbonhidratlarla birleştirmenin vücudun bu maddeyi daha etkili bir şekilde emmesine yardımcı olabileceğini söylüyor ama bu alanda daha fazla çalışmaya ihtiyaç var.

Süt ve yoğurtta az miktarda triptofan olduğu için kahvaltıda gevrekler veya yulaf ezmesiyle yenilebilir; protein ve karbonhidrat kombinasyonu uyumanıza yardımcı olabilir.

Muz ve fıstık ezmesinde de daha küçük miktarlarda olsa da triptofan var. Bu nedenle, uykuya yardımcı olacak bir atıştırmalık istiyorsanız, bunlardan biriyle (veya her ikisiyle) küçük bir dilim tam tahıllı tost faydalı olabilir.

Triptofanın yanı sıra, yatmadan bir saat önce iki kivi yemenin uykuyu iyileştirebileceğine dair bazı kanıtlar da var.

Kivide yüksek oranda serotonin, C vitamini, polifenoller, folat ve B vitaminleri bulunuyor ve bunların birleşiminin uyku kalitesini artırdığı söyleniyor.

Ancak çalışmaların nispeten küçük ölçekli olduğunu ve besinlerden alınan serotoninin beyindeki seviyeleri doğrudan etkilemediğini belirtmekte fayda var.

Uyku için en iyi içecekler

Yatmadan önce bir bardak ılık süt içmek klişe gibi gelebilir ama sütte aslında uykuya dalma isteğini artırmaya yardımcı melatonin hormonundan az bir miktarda var. Fakat vücudumuzdaki melatonin seviyelerini gerçekten etkileyip etkilemediği konusunda henüz net bir bilimsel kanıt yok.

"Uyku çayları" diye adlandırılan içeceklerde genellikle papatya, kediotu ve çarkıfelek bulunuyor ve bazıları bunların uykuya dalmalarına yardımcı olduğunu söylüyor.

Papatya, vücuttaki glisin (sinir gevşetici) seviyesini artırmaya yardımcı olabilir ve bazı çalışmalar uyku kalitesini iyileştirebileceğini gösteriyor.

Kediotu ile ilgili kanıtlar net değil. Bazı çalışmalarda fayda görüldü, bazılarında çok az etki tespit edildi.

Çarkıfelek, stresi ve kaygıyı azaltmaya yardımcı olabilir ve bu da daha iyi bir gece uykusu verebilir.

Vişne suyu ile ilgili çok sayıda çalışma, içecekte triptofan, melatonin ve antioksidan olması sayesinde uyku kalitesini iyileştirdiğini gösterdi.

Ancak her birey bu bileşenlere farklı tepkiler veriyor. Yapılan çalışmalar da küçük çaplı veya içeceklerden ziyade takviyelere odaklıydı. Bu nedenle, yatmadan önce dikkatlice seçilmiş bir içecek denemeye değer olsa da, az bir etki yaratırsa şaşırmayın.

İçecekler konusunda kesin olan bir şey var. Sürekli tuvalete kalkmanız gerekiyorsa veya susuz kalmışsanız kesinlikle iyi uyuyamazsınız.

Bu nedenle gün içinde yeterince su içtiğinizden emin olun ve yatmadan önce su tüketimini azaltın.

Yatmadan önce nelerden kaçınmalı?

Kafeinin, uzak durulması gereken içecekler listesinde yer alması hiç de şaşırtıcı değil. Çok fazla kafein, uykuya dalmayı, uyku süresini ve uyku kalitesini olumsuz etkileyebiliyor.

Son araştırmaların bir analizi, iyi bir gece uykusu isteyenlerin yatmadan yaklaşık dokuz saat önce kahve içmeyi bırakmaları gerektiğini söylüyor.

Alkol uykuya dalmanıza yardımcı olabilir ama REM uykusunda (ruh hali, hafıza ve öğrenme için önemli bir uyku evresi) geçirdiğiniz süreyi de azaltıyor. Gece boyunca uyanmanıza ve horlamanıza neden olabilir.

Ara sıra içilen bir gece içkisi size fazla zarar vermese de alışkanlık haline gelirse uykusuzluğa yol açabilir.

Şeker de uyku söz konusu olduğunda pek yararlı değil. Bir araştırma, şekerin uyku kalitesini düşürdüğünü ortaya koydu.

Yatmadan önce çok fazla tatlı ve şekerli içecek tüketiyorsanız, muhtemelen ani bir enerji artışı yaşarsınız ki bu ideal değildir.

Acılı yiyeceklerin termojenik (vücut ısısını yükselten) olduğu ve hazımsızlığa yol açabileceği düşünülüyor. Bunların ikisi de uyku için kötü.

Serinlemek istiyorsanız, yatmadan birkaç saat önce ılık bir banyo veya duş (yaklaşık 40°C) işe yarayabilir çünkü duştan çıktıktan sonra vücut ısınız düşer ve bu da uyku zamanının geldiğini gösterir.

Gece ne yememeli?

Araştırmalar, daha geç ve daha sık yemek yemenin uykunuzu ve uyku ritminizi etkileyebileceğini gösteriyor. Çalışmalar, gün içinde yaklaşık 12 saatlik bir yemek yeme aralığı tavsiye ediyor ve yatmadan birkaç saat önce yemeği bitirmenizi söylüyor.

Başka bir çalışma ise uyku zamanlamanızın da ne zaman yemek yemeyi sevdiğinizi etkileyebileceğini ortaya koydu.

Sabah erken kalkan insanlar neredeyse hep uyandıktan sonraki yarım saat içinde kahvaltı yaparken, "gece kuşları" kahvaltıyı atlayıpakşamları geç saatlerde yemek yemeye daha yatkın.