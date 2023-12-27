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COVID-19 Geçiren Hastalarda Kalp Yetmezliği Riski Artabilir - Son Dakika
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COVID-19 Geçiren Hastalarda Kalp Yetmezliği Riski Artabilir

COVID-19 geçirenlerde kalpte persistan viral enfeksiyon, belirgin kalp hastalığı olmadan kalp yetmezliği riskini artırabilir. Japon araştırmacılar, kalp dokusu üzerinde yapılan çalışmada virüsün kalp fonksiyonunu düşürdüğünü ve iyileşmeyi engellediğini ortaya koyarak "kalp yetmezliği pandemisi" uyarısında bulundu. Kalpte süregelen enfeksiyon, hücrelerin iyileşme yeteneğini zayıflatabilir, bu da ciddi bir sağlık tehdidi oluşturabilir

27.12.2023 - 10:37,  Güncelleme: 10:50
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COVID-19 geçiren hastaların kalplerinde, belirgin kalp hastalığı gelişmese bile kalıcı viral enfeksiyondan kaynaklanan kalp yetmezliği riski artabilir. Japon araştırmacıların 23 Aralık'ta açıkladığı çalışma sonuçlarına göre, Riken, Japonya'nın en büyük bilimsel enstitüsünden araştırmacıları içeren ekip, yakın gelecekte "kalp yetmezliği pandemisi" olasılığına dikkat çekiyor ve karşı önlemlerin alınması gerektiğini vurguluyor.

Japon bilim adamları: Covıd-19 virüsü küresel ölçekte 'kalp yetmezliği pandemisine' yol açabilir.

Araştırmacılar, koronavirüsün, virüsün yüzeyindeki çıkıntılı spike proteininin, insan hücrelerinin yüzeyindeki ACE2 reseptörlerine takılmasıyla gerçekleştiğini belirtiyor. Ekip, ACE2 reseptörünün kalpte diğer organlara göre daha yaygın olduğuna işaret ediyor. Bazı COVID hastalarının azalmış kalp fonksiyonuna sahip olduğu bildirilmiş olsa da mekanizmanın ayrıntıları henüz bilinmiyor.

Araştırma ekibi önce, indüklenmiş pluripotent kök (iPS) hücrelerini kullanarak kalp dokusu oluşturdu. Dokuya büyük miktarda virüs bulaştırıldığında, kalp fonksiyonu azaldı ve iyileşmedi. Daha önceki miktarın %10'u dokuya bulaştığında belirli bir düzeyde kalp fonksiyonu korundu, ancak enfeksiyon dört hafta boyunca devam etti. Araştırmacılar, enfeksiyonun devam etse bile bazı hastaların kalp yetmezliği geliştirmeyebileceğini söylüyor.

Ayrıca, kalp dokusu, kalp fonksiyonunu azaltmak için hipoksik koşullara maruz bırakıldığında, enfekte olmayan hücrelerin belirli bir süre sonra iyileştiğini, ancak küçük miktarda virüsle enfekte olan hücrelerin iyileşmediğini gösterdi. Kalıcı enfeksiyon tarafından iyileşme yeteneklerinin zayıflatıldığı görünüyor.

Yeniden yapılandırıcı tıpta uzman Riken Araştırma Lideri Hidetoshi Masumoto, "Koronavirüsle enfekte olan bazı insanların kalplerinde kalıcı viral enfeksiyonlar olabilir. 'Kalp yetmezliği pandemisi'ne hazırlık olarak bir test sistemi ve tedavi yöntemleri kurulmalıdır" dedi.

COVID-19 Geçiren Hastalarda Kalp Yetmezliği Riski Artabilir
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Japonya, Aralık, Japon, Sağlık, Son Dakika

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