Kalbinde 2 Kiloluk Kitle Bulunan Kadın Sağlığına Kavuştu

VAN'da 3 ay önce göğüs ağrısı ve nefes darlığı şikayetleriyle hastaneye başvuran 5 çocuk annesi Ayşe Sever'in (60) kalbinin üzerinde tespit edilen yaklaşık 2 kiloluk kitle ameliyatla çıkarıldı.

Tuşba ilçesinde yaşayan Ayşe Sever, 3 ay önce göğüs ağrısı ve nefes darlığı şikayetleriyle Sağlık Bilimleri Üniversitesi Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu. Göğüs Cerrahisi Uzmanları Op. Dr. İrem Şiğva ve Op. Dr. İlknur Aydar, yaptıkları muanede Sever'in kalbinin üzerinde kitle tespit etti. Bunun üzerine Sever bir hafta önce ameliyata alındı. Op. Dr. Şiğva ve Aydar tarafından yapılan yaklaşık 5 saatlik operasyonla Sever'in kalbinin üzerindeki 13 santimetre uzunluğundaki yaklaşık 2 kilo ağırlığındaki kitle çıkarıldı.

'ESKİDEN ACI ÇEKİYORDUM, ŞUAN ÇOK İYİYİM'

Ameliyat sonrası göğüs cerrahi servisine kaldırılan Sever, doktorlarına teşekkür ederek, "1 yıldır sıkıntı yaşıyordum. En son bir hafta önce geldiğim hastanede ameliyat oldum. Allah doktorlarımdan razı olsun. Şu an sağlığım çok iyi. Eskiden nefes alamıyordum, sağa sola boynumu kımıldayamıyordum. Şimdi nefes alabiliyorum. Çok şükür şimdi çok iyiyim" dedi.

'KALBİNİN ÜZERİNDEKİ KİTLEYİ AMELİYATLA ÇIKARDIK'

Ameliyatı gerçekleştiren Van Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi Göğüs Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. İrem Şiğva ise "Hastanın yapılan tetkiklerinde kalbin üzerinde yaklaşık 13 santimetrelik bir kitle tespit ettik. Hastanın gerekli tetkikleri yaptıktan sonra ameliyata hazırlandı ve bu hafta içinde ameliyatını da yapmış olduk. Kalbinin üzerindeki bu kadar büyük kitle daha önceden de bulgu vermesi gerekirdi. Bayağı büyük bir kitleydi. Ancak hastamız bugüne kadar bununla yaşamış. Göğüs ağrısı artık iyice artınca da bize başvurdu. Hastanın ameliyatını kaburga kemikleri arasından gerçekleştirdik. Sol tarafından gerçekleştirdik. Ameliyat yaklaşık 5 saat sürdü. Açık ameliyat yaptık. Ameliyatı açık olarak yapmamızın sebebi, kitlenin 13 santimetre olmasıydı. Kapalı bir ameliyatta kitlenin o kadar küçük bir kesiden çıkması mümkün değildi. Şu anda sağlığına kavuştu. Taburca edeceğiz, önümüzdeki hafta da kontrollerine devam edeceğiz" diye konuştu.