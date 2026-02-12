Kalp Krizi Gençleri Tehdit Ediyor - Son Dakika
Sağlık

Kalp Krizi Gençleri Tehdit Ediyor

Kalp Krizi Gençleri Tehdit Ediyor
12.02.2026 12:03
Erken müdahale hayati, yaşam tarzı değişikliği kalp krizi riskini artırıyor. Doktor uyarıyor.

KALP krizinin en hızlı ilerleyen, en sinsi ve en yıkıcı kalp-damar hastalıklarından biri olduğunu, özellikle son yıllarda genç yaş grubunda ciddi riskler oluşturduğunu belirten Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Göksel Güz, "Kalp krizinde zaman faktörü hayati önem taşımaktadır" dedi.

Kalp krizinin çoğu zaman hastalar tarafından geç fark edildiği, belirtilerin mide ağrısı, kas tutulması veya yorgunlukla karıştırılabildiği; özellikle yoğun yaşam temposuna sahip genç bireylerde riskin daha da arttığı biliniyor. Göğüs ağrısı, nefes darlığı, halsizlik ve soğuk terleme gibi şikayetlerle başlayabilen kalp krizinin saatler içinde bilinç kaybı, kalp yetmezliği ve ani ölümle sonuçlanabilecek dramatik bir tabloya dönüşebileceğini belirten Medicana International İstanbul Hastanesi Kardiyoloji Bölümü'nden Doç. Dr. Göksel Güz, erken müdahalenin hayati önem taşıdığının altını çizdi.

'RİSK GRUPLARI DAHA FAZLA TEHLİKE ALTINDA'

Kalp krizinin özellikle sigara kullananlar, ailesinde erken yaşta kalp hastalığı öyküsü bulunanlar, yüksek tansiyon ve kolesterol problemi yaşayanlar ile fazla kilolu bireylerde daha ağır seyredebileceğini belirten Doç. Dr. Göksel Güz, "Genç yaşta görülen kalp krizlerinde yaşam tarzı belirleyici rol oynuyor. Stres, uykusuzluk ve sağlıksız beslenme damar yapısını olumsuz etkiliyor. Bu gruplarda hastalığın erken belirtileri gözden kaçabiliyor. Bu nedenle risk grubundaki bireyler yakından izlenmeli ve koruyucu önlemler alınmalı" dedi.

'TEDAVİ İMKANLARINA RAĞMEN SONUÇLAR AĞIR OLABİLİYOR'

Kalp krizinin tedavisinde anjiyografi, stent uygulamaları ve yoğun bakım desteklerinin kullanıldığını belirten Doç. Dr. Göksel Güz, kardiyoloji alanındaki gelişmelerin ölüm oranlarını azaltmasına rağmen kalp kasında kalıcı hasar ve kalp yetmezliği oranlarının hala yüksek seyrettiğini söyledi. Kalbin pompa gücünde oluşan kaybın yaşam boyu etkilerini gösterebildiğini vurgulayan Güz, tedaviye rağmen bu tablonun değişmemesinin kalp krizinin ne kadar agresif seyredebildiğini ortaya koyduğunu belirtti.

'DEĞİŞEN YAŞAM TARZI RİSKİ ARTIRIYOR'

Güncel verilerin hareketsiz yaşam, düzensiz beslenme ve yoğun stresin kalp krizi riskini giderek artırdığını dile getiren Doç. Dr. Göksel Güz, özellikle genç yaşta enerji içeceklerinin aşırı tüketiminin kalp ritim bozukluklarını tetikleyebildiğini söyledi. Sigara ve nikotin ürünlerinin damar yapısını bozarak pıhtı oluşumunu kolaylaştırdığını belirten Güz, değişen yaşam alışkanlıkları karşısında kalp-damar hastalıklarıyla mücadelede tek bir yaklaşımın yeterli olmadığını, korunma stratejilerinin bireysel risklere göre düzenli olarak güncellenmesi gerektiğini ifade etti.

'ERKEN MÜDAHALE EN ETKİLİ KORUYUCU YAKLAŞIMDIR'

Kalp krizinde erken müdahalenin en güçlü ve en etkili hayat kurtarıcı yaklaşım olduğunu belirten Doç. Dr. Göksel Güz, hastaneye hızlı şekilde ulaşmanın kalp kası hasarını büyük ölçüde azalttığını ifade etti. Erken tedavi sayesinde kalbin pompa gücünün korunabildiğini söyleyen Güz, zamanında müdahalenin hem bireysel hem de toplum sağlığı açısından kritik rol oynadığını kaydetti.

'GERÇEK BAŞARI KALBİ KORUMAKTAN GEÇİYOR'

Kalp hastalıklarında modern tıbbın asıl başarısının kalp krizini tedavi etmekten çok önlemek olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Göksel Güz, sağlıklı yaşam alışkanlıklarının erken yaşta kazanılmasının hayati önem taşıdığını söyledi. Düzenli kontroller sayesinde risklerin önceden saptanabildiğini belirten Güz, kalp sağlığını korumanın uzun ve kaliteli bir yaşamın anahtarı olduğunu ifade etti. Kalp kriziyle mücadelede güçlü tıbbi imkanlar bulunduğunu ancak gerçek başarının yoğun bakım ünitelerinde değil, sağlıklı yaşam tercihlerinde saklı olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık Kalp Krizi Gençleri Tehdit Ediyor

