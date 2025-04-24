Kalsiyum Eksikliği Hayati Riskler Taşıyor - Son Dakika
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Sağlık

Kalsiyum Eksikliği Hayati Riskler Taşıyor

Kalsiyum Eksikliği Hayati Riskler Taşıyor

Kalsiyum eksikliği, D vitamini eksikliği ve yetersiz beslenmeden kaynaklanabilir, ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.

24.04.2025 09:55
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KALSİYUM eksikliğinin bireye etkilerine dikkat çeken İç Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Merve Güner, "D vitamini eksikliği, kalsiyum düşüklüğüne neden olabilir. D vitamini kalsiyum emilimini artırır; eksikliği ise kalsiyum düzeylerini düşürebilir. Beslenmede süt ve süt ürünlerinin az yer alması kalsiyum eksikliğini tetikleyebilir. Kalsiyum seviyesi çok düştüğünde (hipokalsemi) hayati risk ortaya çıkabilir. Kalp ritim bozukluğu, nöbet geçirme, ciddi kas kasılmaları, bilinç bulanıklığı gibi durumlar acil müdahale gerektirir. Kalsiyum eksikliği uzun vadede ciddi kemik kayıplarına, düşmelere ve kırıklara yol açar" dedi.

İstinye Üniversite Hastanesi Medical Park Gaziosmanpaşa'dan İç Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Merve Güner, kalsiyumun insan sağlığı için önemi ve kalsiyum eksikliği hakkında açıklamada bulundu.

'KALP ATIŞLARININ DÜZENLENMESİNDE VE KANIN PIHTILAŞMASINDA ROL OYNAR'

Kalsiyumun sağlığımızın için öneminden bahseden Doç. Dr. Güner, "Kalsiyum, vücudumuzda en bol bulunan mineraldir. Başta kemiklerimiz ve dişlerimiz olmak üzere, birçok yapının temelini oluşturur. Kalsiyumun yaklaşık yüzde 99'u kemiklerde ve dişlerde depolanır. Geri kalan yüzde 1'lik kısmı ise kasların çalışmasında, sinir iletiminde, kalp atışlarının düzenlenmesinde ve kanın pıhtılaşmasında rol oynar" diye konuştu.

'KALSİYUM İÇEREN BESİNLER'

Kalsiyumun hem hayvansal hem de bitkisel kaynaklardan alınabileceğini söyleyen Doç. Dr. Güner, kalsiyum içeren bazı besinleri şöyle sıraladı:

-"Süt ve süt ürünleri: Süt, yoğurt, peynir (özellikle kaşar ve beyaz peynir),

-Yeşil yapraklı sebzeler: Ispanak, brokoli, pazı, lahana,

-Kuru baklagiller: Nohut, mercimek, kuru fasulye,

-Kuruyemişler: Badem, susam, ceviz,

-Balıklar: Sardalya, hamsi (özellikle kılçığıyla birlikte yenirse),

-Kalsiyumla zenginleştirilmiş ürünler."

'KALSİYUM EKSİKLİĞİ NEDENLERİ'

Kalsiyum eksikliğinin birçok farklı nedeni olabileceğine dikkat çeken Doç. Dr. Güner, "D vitamini eksikliği neden olabilir. D vitamini kalsiyum emilimini artırır; eksikliği kalsiyum düzeylerini düşürebilir. Beslenmede süt ve süt ürünlerinin az yer alması kalsiyum eksikliğini tetikleyebilir. Çölyak hastalığı, Crohn hastalığı gibi bağırsaktan kalsiyum emilimini bozan bağırsak hastalıkları, özellikle menopoz sonrası kadınlarda östrojen azalması ve böbrek hastalıkları kalsiyum düşüklüğüne sebebiyet verebilir. Kortizon gibi uzun süre kullanılan ilaçlar da bir diğer nedenler arasındadır" dedi.

'HALSİZLİK VE YORGUNLUK GÖRÜLEBİLİR'

Kalsiyum eksikliğinin yavaş geliştiğinde uzun süre belirti vermeyebileceğini dile getiren Doç. Dr. Güner, zamanla görülebilecek belirtileri şu şekilde sıraladı:

-"Kas krampları ve spazmları,

-Diş çürükleri ve diş dökülmesi,

-Tırnaklarda kırılganlık,

-Saç dökülmesi,

-El-ayakta karıncalanma veya uyuşma,

-Halsizlik, yorgunluk,

-Kalp ritminde bozukluklar,

-Bağırsak düzeninde değişiklik,

-Kemik ağrıları ve kırık riski artışı,

-Erişkinlerde osteomalazi (kemiklerin yumuşaması), yaşlılarda osteoporoz (kemik erimesi)."

'KAN TAHLİLİYLE TEŞHİS EDİLEBİLİR'

Doç. Dr. Güner, kalsiyum eksikliğinde tercih edilen teşhis yöntemlerini şöyle paylaştı:

-"Kan tahlili: Kalsiyum düzeyi, albümin ve D vitamini seviyeleri,

-Hormon düzeyleri: D vitamini ve gerekli görüldüğü hallerde parathormon düzeyleri,

-İdrar tahlili: Kalsiyum atılımı (tercihen 24 saat boyunca toplanmış idrarda),

-Kemik yoğunluğu ölçümü (DEXA): Kemiklerdeki kalsiyum yoğunluğunu gösterir, osteoporozu değerlendirir"

'TEDAVİ EDİLMEZSE FARKLI HASTALIKLARA YOL AÇABİLİR'

Tedavi edilmeyen kalsiyum eksikliğinin bazı hastalıklara yol açabileceğini vurgulayan Doç. Dr. Güner, "Osteoporoz (kemik erimesi), osteomalazi (yetişkinlerde kemik yumuşaması), kas kasılmaları ve tetani (ciddi,şiddetli ve sürekli kas spazmları), kalp ritim bozuklukları ve tansiyon düşüklüğüne neden olabilir" ifadelerini kullandı.

'YAŞAM KALİTESİNİ DÜŞÜRÜR'

Kalsiyumun eksikliğinin hangi durumlarda tehlikeli olabileceğini belirten Doç. Dr. Güner, "Kalsiyum seviyesi çok düştüğünde (hipokalsemi) hayati risk ortaya çıkabilir. Kalp ritim bozukluğu, nöbet geçirme, ciddi kas kasılmaları, bilinç bulanıklığı gibi durumlar acil müdahale gerektirir. Kalsiyum eksikliği uzun vadede ciddi kemik kayıplarına, düşmelere ve kırıklara yol açar. Yaşlı bireylerde bu durum yaşam kalitesini önemli ölçüde düşürür. Ayrıca, kalp ve sinir sistemi etkilenebilir" dedi.

'GÜNEŞ IŞIĞINDAN FAYDALANIN'

Kalsiyumun eksikliğinden korunmak için önerilerde bulunan Doç. Dr. Güner, "Günlük yeterli miktarda kalsiyum almaya özen gösterin (erişkinler için ortalama 1000-1200 mg). D vitamini seviyenizi kontrol ettirin. Güneş ışığından faydalanın. Düzenli egzersiz yapın. Hekiminize danışın" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: DHA

D Vitamini, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Kalsiyum Eksikliği Hayati Riskler Taşıyor - Son Dakika

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