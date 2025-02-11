Kanserde Erken Teşhis ve Korunma Yöntemleri Konulu Seminer Düzenlendi

Sağlık

MEDİCANA Sağlık Grubu, Onvo Büyükçekmece Basketbol Kulübü ve Beylikdüzü Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen 'Umudun Rengi Mücadele' seminerinde kanserde erken teşhisin önemine değinilirken; kansere karşı korunma önerilerine dikkat çekildi. Seminerde konuşan Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Deniz Arslan, dünyanın en uzun yaşayan insanlarının bulunduğu Blue Zone bölgesinden örnek vererek, kansere karşı doğal ve hareketli yaşam ile sofradan tam doymadan kalkmayı önerdi. Arslan, "Kansere karşı hareket et, az ye, kontrolleri aksatma" dedi.

Medicana International İstanbul Hastanesi, Onvo Büyükçekmece Basketbol Kulübü ve Beylikdüzü Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen 'Umudun Rengi Mücadele' seminerinde konuşan Medicana International İstanbul Hastanesi Tıbbi Onkoloji Bölümü'nden Prof. Dr. Deniz Arslan, "Kanserler, farklı mutasyonlardan kaynaklı ortaya çıkmaktadır. Şu an bunu açıklayamıyoruz ama bazı kanser türlerinin ailesel yatkınlık kaynaklı olduğu söylenebilmektedir. Mesela BRCA pozitif çıkan bir kadında, annesinde de BRCA pozitif çıkarsa bu hastaya erken dönemde tarama yöntemleri kullanılabilmektedir" dedi.

ARSLAN: DÜZENLİ UYKU ÖNEMLİ

Arslan, kanserin yüzde 50'sinin çevresel nedenlerden kaynaklanabildiğine değinerek, "Sigara, alkol, obezite ve kimyasallar kansere neden olan etkenlerdendir. Ancak bu noktada 'blue zone' örneğini de vermek gerekir. Kaliforniya'da Loma Linda, Kosa Rica'da Nicoya, İtalya'da Sardinia, Yunanistan'da Icaria, Japonya'da Okinava bölgelerindeki insanlar ortalama 100 yaşına kadar yaşamaktadır. Bu beş bölgedeki insanların ortak özellikleri bulundukları yerlerde hareket halinde olmaları. Modern araçlar kullanmadan, işlerini kendi imkanlarıyla yapmaktalar. Düzenli uyudukları, sebze ağırlıklı beslendikleri, az tuzlu yedikleri, bol sıvı tükettikleri, alkol ve tütünden uzak durdukları bilinmektedir. Bunun yanında sosyal ortamları da bulunmaktadır. İyi bir arkadaş çevresinin de sağlıklı ve uzun bir ömür sağladığı araştırmalarca gösterilmiştir" diye konuştu.

TÜRKİYE'DEN ORDU GÖLKÖY'ÜN YAŞAM SÜRESİ UZUN

Akdeniz Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmada, Türkiye'deki Ordu Gölköy'de de ortalama ömrün 82 yaş ve üzerinde olduğunun altını çizen Prof. Dr. Deniz Arslan, "Kanserden birincil korunma, kanser yapıcı etkenlere karşı kendimizi korumaktan geçer. Bunun dışında düzenli taramalar yaptırmalı ve sigara içilmemelidir. Sigarasız bir toplum yaratırsak kanserlerin yüzde 35'ini önleyebiliriz ve akciğer kanserlerinin de yüzde 95'ini önlemek mümkün. Sigara sadece akciğer kanserine neden olmuyor, baş boyun kanserleri, akciğer, gırtlak kanseri, rahim ağzı kanseri, pankreas kanseri birçok türe yol açmaktadır" ifadelerini kullandı.

KELEŞ : TEDAVİDE RADYOTERAPİNİN YERİ ÖNEMLİ

Kanser tedavileri hakkında konuşan Medicana International İstanbul Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Bölümü'nden Uzm. Dr. Yıldız Keleş ise "Cerrahi tedavi sonrası çıkan sonuçların onkolojik tedavi sürecindeki yeri çok önemlidir. Erken tanıdan yararlanabilmek için çok erken dönemde cerrahi uygulanmasının kritik önemi bulunmaktadır. Ancak hastanın tedavi planı multidisipliner yaklaşımla birden çok branştan hekimin değerlendirmesi ile kararlaştırılır. Kanser tedavisinde radyoterapinin yeri de önemlidir. Radyoterapi de iki amaçla kullanılır. Birincisinde yüksek dozda radyoterapi vererek tümörün parçalanması sağlanır. Diğerinde ise kemoterapi protokolleri ya da ilaç tedavi protokolleri, radyoterapinin etkinliğini, gücünü artırmaya yönelik tedavi planlanır" dedi.

Etkinliğe katılan Onvo Büyükçekmece Basketbol Kulübü oyuncusu Erdi Gülaslan, "Kanser bir savaş alanı gibidir. Biz de sahada bir mücadele veriyoruz. İnsanların bunun tek başına yaşamasına ya da bununla alakalı yaşadıkları psikolojik süreci tek başına aşmalarına gerek olmadığını düşünüyorum. Ailelerinden, arkadaşlarından ve hekimlerinden destek almalılar" dedi.

Onvo Büyükçekmece Basketbol Kulübü oyuncusu Yesukan Onar ise, "Lütfen kimse sigara içmesin, herkes sağlıklı beslensin ve hareket etsin. Yakın çevremde bu hastalığı yaşamadım ama hastalar kendilerini asla yalnız hissetmemeliler. Moral bu hastalıkta çok önemli" diye konuştu.