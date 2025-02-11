Kanserde Erken Teşhis ve Korunma Yöntemleri Konulu Seminer Düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Sağlık

Kanserde Erken Teşhis ve Korunma Yöntemleri Konulu Seminer Düzenlendi

Kanserde Erken Teşhis ve Korunma Yöntemleri Konulu Seminer Düzenlendi

Medicana Sağlık Grubu, Onvo Büyükçekmece Basketbol Kulübü ve Beylikdüzü Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen 'Umudun Rengi Mücadele' seminerinde kanserde erken teşhisin önemi vurgulandı. Uzmanlar, doğal yaşam ve düzenli muayenelerin kanserle mücadelede kritik olduğunu belirtti.

11.02.2025 10:20  Güncelleme: 10:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MEDİCANA Sağlık Grubu, Onvo Büyükçekmece Basketbol Kulübü ve Beylikdüzü Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen 'Umudun Rengi Mücadele' seminerinde kanserde erken teşhisin önemine değinilirken; kansere karşı korunma önerilerine dikkat çekildi. Seminerde konuşan Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Deniz Arslan, dünyanın en uzun yaşayan insanlarının bulunduğu Blue Zone bölgesinden örnek vererek, kansere karşı doğal ve hareketli yaşam ile sofradan tam doymadan kalkmayı önerdi. Arslan, "Kansere karşı hareket et, az ye, kontrolleri aksatma" dedi.

Medicana International İstanbul Hastanesi, Onvo Büyükçekmece Basketbol Kulübü ve Beylikdüzü Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen 'Umudun Rengi Mücadele' seminerinde konuşan Medicana International İstanbul Hastanesi Tıbbi Onkoloji Bölümü'nden Prof. Dr. Deniz Arslan, "Kanserler, farklı mutasyonlardan kaynaklı ortaya çıkmaktadır. Şu an bunu açıklayamıyoruz ama bazı kanser türlerinin ailesel yatkınlık kaynaklı olduğu söylenebilmektedir. Mesela BRCA pozitif çıkan bir kadında, annesinde de BRCA pozitif çıkarsa bu hastaya erken dönemde tarama yöntemleri kullanılabilmektedir" dedi.

ARSLAN: DÜZENLİ UYKU ÖNEMLİ

Arslan, kanserin yüzde 50'sinin çevresel nedenlerden kaynaklanabildiğine değinerek, "Sigara, alkol, obezite ve kimyasallar kansere neden olan etkenlerdendir. Ancak bu noktada 'blue zone' örneğini de vermek gerekir. Kaliforniya'da Loma Linda, Kosa Rica'da Nicoya, İtalya'da Sardinia, Yunanistan'da Icaria, Japonya'da Okinava bölgelerindeki insanlar ortalama 100 yaşına kadar yaşamaktadır. Bu beş bölgedeki insanların ortak özellikleri bulundukları yerlerde hareket halinde olmaları. Modern araçlar kullanmadan, işlerini kendi imkanlarıyla yapmaktalar. Düzenli uyudukları, sebze ağırlıklı beslendikleri, az tuzlu yedikleri, bol sıvı tükettikleri, alkol ve tütünden uzak durdukları bilinmektedir. Bunun yanında sosyal ortamları da bulunmaktadır. İyi bir arkadaş çevresinin de sağlıklı ve uzun bir ömür sağladığı araştırmalarca gösterilmiştir" diye konuştu.

TÜRKİYE'DEN ORDU GÖLKÖY'ÜN YAŞAM SÜRESİ UZUN

Akdeniz Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmada, Türkiye'deki Ordu Gölköy'de de ortalama ömrün 82 yaş ve üzerinde olduğunun altını çizen Prof. Dr. Deniz Arslan, "Kanserden birincil korunma, kanser yapıcı etkenlere karşı kendimizi korumaktan geçer. Bunun dışında düzenli taramalar yaptırmalı ve sigara içilmemelidir. Sigarasız bir toplum yaratırsak kanserlerin yüzde 35'ini önleyebiliriz ve akciğer kanserlerinin de yüzde 95'ini önlemek mümkün. Sigara sadece akciğer kanserine neden olmuyor, baş boyun kanserleri, akciğer, gırtlak kanseri, rahim ağzı kanseri, pankreas kanseri birçok türe yol açmaktadır" ifadelerini kullandı.

KELEŞ : TEDAVİDE RADYOTERAPİNİN YERİ ÖNEMLİ

Kanser tedavileri hakkında konuşan Medicana International İstanbul Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Bölümü'nden Uzm. Dr. Yıldız Keleş ise "Cerrahi tedavi sonrası çıkan sonuçların onkolojik tedavi sürecindeki yeri çok önemlidir. Erken tanıdan yararlanabilmek için çok erken dönemde cerrahi uygulanmasının kritik önemi bulunmaktadır. Ancak hastanın tedavi planı multidisipliner yaklaşımla birden çok branştan hekimin değerlendirmesi ile kararlaştırılır. Kanser tedavisinde radyoterapinin yeri de önemlidir. Radyoterapi de iki amaçla kullanılır. Birincisinde yüksek dozda radyoterapi vererek tümörün parçalanması sağlanır. Diğerinde ise kemoterapi protokolleri ya da ilaç tedavi protokolleri, radyoterapinin etkinliğini, gücünü artırmaya yönelik tedavi planlanır" dedi.

Etkinliğe katılan Onvo Büyükçekmece Basketbol Kulübü oyuncusu Erdi Gülaslan, "Kanser bir savaş alanı gibidir. Biz de sahada bir mücadele veriyoruz. İnsanların bunun tek başına yaşamasına ya da bununla alakalı yaşadıkları psikolojik süreci tek başına aşmalarına gerek olmadığını düşünüyorum. Ailelerinden, arkadaşlarından ve hekimlerinden destek almalılar" dedi.

Onvo Büyükçekmece Basketbol Kulübü oyuncusu Yesukan Onar ise, "Lütfen kimse sigara içmesin, herkes sağlıklı beslensin ve hareket etsin. Yakın çevremde bu hastalığı yaşamadım ama hastalar kendilerini asla yalnız hissetmemeliler. Moral bu hastalıkta çok önemli" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Beylikdüzü Belediyesi, Büyükçekmece, Basketbol, Eğitim, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Kanserde Erken Teşhis ve Korunma Yöntemleri Konulu Seminer Düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:07 Bakanlık markalarını açıkça ifşa etti Bu 3 ürün piyasadan toplatılıyor Bakanlık markalarını açıkça ifşa etti! Bu 3 ürün piyasadan toplatılıyor
10:55 Kar yağışı nedeniyle İstanbul’da 4 ilçede okullar tatil edildi Kar yağışı nedeniyle İstanbul'da 4 ilçede okullar tatil edildi
09:46 3’lü toplantıya damga vuran olay Yavaş’ın o cümlesinden sonra İmamoğlu sinirlenip dışarı çıkmış 3'lü toplantıya damga vuran olay! Yavaş'ın o cümlesinden sonra İmamoğlu sinirlenip dışarı çıkmış
08:08 İstanbul’da 9 belediyeye terör operasyonu İstanbul'da 9 belediyeye terör operasyonu
07:15 Trump saat verdi: Rehinelerin tamamı serbest bırakılmazsa kıyamet kopacak Trump saat verdi: Rehinelerin tamamı serbest bırakılmazsa kıyamet kopacak
15:03 Trump, yuhalanan şarkıcı Taylor Swift’i ti’ye aldı Trump, yuhalanan şarkıcı Taylor Swift'i ti'ye aldı
15:03 Çocuklarını bileklerini keserek öldüren anneyle ilgili kahreden detay Çocuklarını bileklerini keserek öldüren anneyle ilgili kahreden detay
14:57 Galatasaray’ın yıldızı Osimhen için dünya devinden çılgın plan Galatasaray'ın yıldızı Osimhen için dünya devinden çılgın plan
14:54 Trump’tan ticaret savaşlarını alevlendirecek karar Trump'tan ticaret savaşlarını alevlendirecek karar
14:52 Ticaret Bakanı Bolat: Rekor artış kaydettik Ticaret Bakanı Bolat: Rekor artış kaydettik
14:50 Aralarındaki yaş farkı 31 Genç kızdan ’’Zorla evlendirildi’’ diyenlere videolu yanıt Aralarındaki yaş farkı 31! Genç kızdan ''Zorla evlendirildi'' diyenlere videolu yanıt
14:49 Sri Lanka’da elektrik kesintisi yaşandı, bakan maymunu suçladı Sri Lanka'da elektrik kesintisi yaşandı, bakan maymunu suçladı
14:48 İngiltere’de büyük kaçak işçi operasyonu: Binlerce göçmen yakalandı İngiltere'de büyük kaçak işçi operasyonu: Binlerce göçmen yakalandı
14:36 Emre Belözoğlu’ndan şaşırtan itiraf: Başka biriyle nişanlıyken, eşimi rüyamda gördüm Emre Belözoğlu'ndan şaşırtan itiraf: Başka biriyle nişanlıyken, eşimi rüyamda gördüm
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2025 11:49:37. #1.13#
SON DAKİKA: Kanserde Erken Teşhis ve Korunma Yöntemleri Konulu Seminer Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.