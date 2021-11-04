Üye Girişi
Karaciğer nakliyle hayata tutunan öğretmenden organ bağışı çağrısı - Son Dakika

Karaciğer nakliyle hayata tutunan öğretmenden organ bağışı çağrısı

04.11.2021 11:32
Karaciğer nakliyle hayata tutunan öğretmenden organ bağışı çağrısı

Öğrencisinin dikkati sayesinde siroz olduğunu öğrenen matematik öğretmeni Osman Başyiğit, hastalığının son evresinde 16 yıl önce kadavradan nakledilen karaciğer sayesinde hayallerini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyor, sağlığına özen gösteriyor.

Öğrencisinin dikkati sayesinde siroz olduğunu öğrenen matematik öğretmeni Osman Başyiğit, hastalığının son evresinde 16 yıl önce kadavradan nakledilen karaciğer sayesinde hayallerini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyor, sağlığına özen gösteriyor.

Isparta Şehit Ali İhsan Kalmaz Lisesi'nde görev yaparken 1999'da lise son sınıfta okuyan kız öğrencisinin dikkati ve uyarısı sayesinde hastaneye başvuran Başyiğit, yaptırdığı tetkiklerde siroz olduğunu öğrendi.

Halsizliği ve ağrıları artınca Ankara'ya sevk edilen Başyiğit, yaklaşık üç yıl tedavi gördü, Sağlık Bakanlığının "organ bekleme listesi"ne alındı.

Kadavradan bağış çıkmayınca Isparta'ya sevk edilen Başyiğit, burada da bir süre tedavi gördükten sonra Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Organ Nakli Merkezi'ne başvurdu.

Çok sevdiği öğrencilerinden uzak kalan Başyiğit'e 26 Eylül 2005'te merkezde kadavradan karaciğer nakli yapıldı. İlk günkü gibi kontrollerini aksatmayan, beslenmesine, fiziksel aktiviteye özen gösteren ve yaşadığı her gün için şükreden 70 yaşındaki Başyiğit, organ bağışı çağrısında bulundu.

Emekli Başyiğit, AA muhabirine, bir kız öğrencisinin, hemşire olan annesine "Öğretmenim merdivenleri ikişer basamak çıkıyordu, sürekli soru çözdürüyordu ama artık çabuk yoruluyor. Yüzünde sarılıklar var. Halsiz düşüyor ama hasta olduğunun farkında değil." diyerek durumundan bahsedip annesinden hastaneye davet etmesini istediğini anlattı.

Hemşire olan velinin çağırması üzerine hastaneye gittiğini anlatan Başyiğit, şunları kaydetti:

"Bir rahatsızlığım yoktu, hastalığımın hiç farkında değildim. Matematik kursu verdiğim öğrencimin doktor olan babası tahlillerimi yaptırdı. Hepatit B ve delta hepatiti virüsü çıktı. Sonra hastalığım ilerledi ve yaklaşık 6 sene Ankara, Isparta ve Antalya'da tedavi gördüm. Bağışlanan bir organla hayata tutundum. Nakilden sonra hayatım değişti. Çocuklarımı büyüttüm, evlendirdim, torun sahibi oldum. Bugünleri görebileceğimi hiç düşünmemiştim. Sağlıklıyım, yaşadığım her gün için şükrediyorum. Doktorlarımızın başarılı nakliyle eşimin dostumun çabasıyla bugünleri gördüm."

İki çocuk babası Başyiğit, oğlunun birinin doçent olduğunu, diğerinin de üniversite mezunu olup İstanbul'da çalıştığını, 4 torunu bulunduğunu söyledi.

"İş başa gelince kıymetini çok iyi anlıyorsunuz"

Herkesi organ ve kan bağışı yapmaya davet eden Başyiğit, bunun önemini insanın başına gelince daha iyi anladığını belirtti.

Zorluklardan sonra yaşamanın güzel bir duygu olduğunu ifade eden Başyiğit, 16 yıldır sağlığına dikkat ettiğini belirterek, "Üç ayda bir kontrole geliyorum, hiç aksatmam. Sağlıklı beslenirim, suyumu içer, sporumu yaparım, abur cuburdan uzak dururum. Stres yapmamaya özen gösteririm. Sürekli dua ediyorum. Bu karaciğer bana bir emanet. Bir şey olacak dile korkuyorum onun için çok özen gösteriyorum. İş başa gelince kıymetini çok iyi anlıyorsunuz." diye konuştu.

Organ Nakli Merkezi Müdürü Prof. Dr. Bülent Aydınlı da her bağışın nakil bekleyen hastaları hayata bağladığını, bunun için bağışların artması gerektiğini anlattı.

Organ Nakli Merkezi Koordinatörü Nilgün Bilal ise Türkiye'nin her yerinden gelen hastaların merkezde yapılan nakiller sayesinde sağlığına kavuştuğunu kaydetti.

Ali İhsan Su, matematik, Isparta, Şehit, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Karaciğer nakliyle hayata tutunan öğretmenden organ bağışı çağrısı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Powerbank, bomba gibi patladı! Kopan parmağıyla hastaneye koştu 12:28 Powerbank, bomba gibi patladı! Kopan parmağıyla hastaneye koştu Avrupa Uzay Ajansı Tuz Gölü'nün görüntüsü paylaştı! 12:09 Avrupa Uzay Ajansı Tuz Gölü'nün görüntüsü paylaştı! Nafakaya yazdığı 12:00 Nafakaya yazdığı "sadaka" notu sebebiyle mahkeme aynı tutarı bir kez daha ödemesine hükmetti
Son dakika: Bakan Dönmez: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vereceği müjde vatandaşın cebine yansıyacak 11:50 Son dakika: Bakan Dönmez: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vereceği müjde vatandaşın cebine yansıyacak OPTİMAR Başkanı Daşdemir: AK Parti dışında umut görülen bir parti yok 11:45 OPTİMAR Başkanı Daşdemir: AK Parti dışında umut görülen bir parti yok Karantinadaki Fatih Erbakan'dan dikkat çeken açıklama: Söylediklerimizin arkasındayız 11:34 Karantinadaki Fatih Erbakan'dan dikkat çeken açıklama: Söylediklerimizin arkasındayız
4. evreye kadar kendisini saklayan pankreas kanserinin 3 belirtisi 10:46 4. evreye kadar kendisini saklayan pankreas kanserinin 3 belirtisi MasterChef Türkiye yarışmacısı Pelin Zaman'ın, şarkıcı Gökhan Akar ile sevgili olduğu ortaya çıktı 10:27 MasterChef Türkiye yarışmacısı Pelin Zaman'ın, şarkıcı Gökhan Akar ile sevgili olduğu ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri
12:41 Fuhşa sürüklenen Çilem Doğan yeniden hapse girecek
12:09 Avrupa Uzay Ajansı Tuz Gölü'nün görüntüsü paylaştı!
11:59 Nafakaya yazdığı "sadaka" notu sebebiyle mahkeme aynı tutarı bir kez daha ödemesine hükmetti
11:55 Ahmet Davutoğlu: Güç yozlaşmasından rant devşiren bir grup, partiyi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı esir aldı
11:54 "Galatasaray ligden men edilir" iddiasına sinirlendi: Bazı çakallar ahkam kesmiş
11:49 Son dakika: Bakan Dönmez: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vereceği müjde vatandaşın cebine yansıyacak
11:49 Boşanma sürecindeki eşinden 500 TL nafaka istediği için bıçaklanan kadın, hayatını kaybetti
11:44 Seda Sayan'dan Safiye Soyman'ı utandıracak sözler: Göğüsleri ağzıma giriyordu, küçülttürdüm
11:36 Yeni keşfedilen deniz canlılarına "Sinop" ve "Türk" isimleri verildi
11:33 Galatasaray ve Kerem arasında kıran kırana pazarlık! Aradaki fark dudak uçuklattı
Fuhşa sürüklenen Çilem Doğan yeniden hapse girecek Fuhşa sürüklenen Çilem Doğan yeniden hapse girecek         
12:41
Kılıçdaroğlu talimatı verdi, CHP'li belediyeler harekete geçti! Seferberlik başlatılıyor Kılıçdaroğlu talimatı verdi, CHP'li belediyeler harekete geçti! Seferberlik başlatılıyor         
12:13
Metrobüs duraklarında dilenci operasyonu! Ortalık karıştı Metrobüs duraklarında dilenci operasyonu! Ortalık karıştı         
12:07
"Galatasaray ligden men edilir" iddiasına sinirlendi: Bazı çakallar ahkam kesmiş         
11:55
Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Vatandaşımızın sıkıntılarının farkındayız, gereken tedbirleri alıyoruz Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Vatandaşımızın sıkıntılarının farkındayız, gereken tedbirleri alıyoruz         
11:47
Seda Sayan'dan Safiye Soyman'ı utandıracak sözler: Göğüsleri ağzıma giriyordu, küçülttürdüm Seda Sayan'dan Safiye Soyman'ı utandıracak sözler: Göğüsleri ağzıma giriyordu, küçülttürdüm         
11:45
Galatasaray ve Kerem arasında kıran kırana pazarlık! Aradaki fark dudak uçuklattı Galatasaray ve Kerem arasında kıran kırana pazarlık! Aradaki fark dudak uçuklattı         
11:33
Memur için enflasyon farkı oluştu! Ocakta maaşlara 492 lira zam geliyor Memur için enflasyon farkı oluştu! Ocakta maaşlara 492 lira zam geliyor         
10:32
Arka Sokaklar'ın Ali'si, Sadakatsiz dizisine transfer oluyor Arka Sokaklar'ın Ali'si, Sadakatsiz dizisine transfer oluyor         
10:13
FETÖ elebaşı Gülen'in darbe mesajını verdiği esnada yanında olan isimler ortaya çıktı FETÖ elebaşı Gülen'in darbe mesajını verdiği esnada yanında olan isimler ortaya çıktı         
09:51
ABD'den terör örgütü YPG'ye 50 tırlık lojistik malzeme desteği ABD'den terör örgütü YPG'ye 50 tırlık lojistik malzeme desteği         
09:15
Lady Gaga, çırılçıplak verdiği pozla gündem oldu Lady Gaga, çırılçıplak verdiği pozla gündem oldu         
21:39
Eşi Aslıhan'ı boğarak öldüren şahıs ilk kez hakim karşısında! Katlettiği karısının cinsel yükümlülüklerini yerine getirmediğini söyledi Eşi Aslıhan'ı boğarak öldüren şahıs ilk kez hakim karşısında! Katlettiği karısının cinsel yükümlülüklerini yerine getirmediğini söyledi         
19:58
Herkes güzelliğini konuşuyordu! Yüzündeki küçük sivilceyle başlayan kabus, hayatını zindana çevirdi Herkes güzelliğini konuşuyordu! Yüzündeki küçük sivilceyle başlayan kabus, hayatını zindana çevirdi         
17:51
Çoğu kişi hala yanlış biliyor! Kur'an-ı Kerim'i yere atan kız olayının gerçek yüzü Çoğu kişi hala yanlış biliyor! Kur'an-ı Kerim'i yere atan kız olayının gerçek yüzü         
16:58
CNN Türk canlı yayınında kriz yaşandı! Muhabir, kağıtları yere fırlatıp yayından çıktı CNN Türk canlı yayınında kriz yaşandı! Muhabir, kağıtları yere fırlatıp yayından çıktı         
16:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçaktan indiği anların görüntüleri paylaşıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçaktan indiği anların görüntüleri paylaşıldı         
15:17
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2021 12:50:27. #1.13#
SON DAKİKA: Karaciğer nakliyle hayata tutunan öğretmenden organ bağışı çağrısı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement