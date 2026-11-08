Kastamonu'da ağaçtan düşme yaralanmaları artınca uzmanlar ölüm riskine karşı uyardı - Son Dakika
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Kastamonu'da ağaçtan düşme yaralanmaları artınca uzmanlar ölüm riskine karşı uyardı

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Kastamonu\'da ağaçtan düşme yaralanmaları artınca uzmanlar ölüm riskine karşı uyardı
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Kastamonu\'da ağaçtan düşme yaralanmaları artınca uzmanlar ölüm riskine karşı uyardı
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Kastamonu'da ceviz ve kestane ağaçlarından düşerek yaralanan hasta sayısı artınca uzman Hasan Burak Kaya, düşmelerin kalıcı sakatlık ve ölümle sonuçlanabildiğini söyledi. Kaya, güvenlik önlemi alınmasını ve düşen hastanın 112 gelene kadar hareket ettirilmemesini önerdi.

Kastamonu'da, ceviz ve kestane ağaçlarından düşerek yaralanan vatandaşların sayısının artmasının ardından önemli uyarılarda bulunan uzmanlar, düşmelerin bazen yaralanmayla sınırlı kalmadığını, ölüme dahi yol açabildiğini söyledi.

Sonbahar mevsiminde ceviz ve kestane ağaçlarından ürün hasat etmek isteyen vatandaşların düşmesi neticesinde sık sık yaralanmalar yaşanıyor. Kastamonu'da son dönemde ağaçlardan düşme sebebiyle hastanelere başvuran hasta sayısında artış meydana geldi. Çok sayıda vatandaş müdahalesinin ardından taburcu edilirken, bir hastanın yoğun bakım ünitesinde tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Yaşanan ağaçtan düşme yaralanmalarıyla ilgili vatandaşlara uyarılarda bulunan Kastamonu Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Acil Tıp Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Hasan Burak Kaya, bu tür düşmelerin bazen ölümle bile sonuçlanabildiğini ifade etti. Profesyonel olmayan vatandaşların ağaçlara çıkmamasının ve güvenlik önlemlerinin alınmasının büyük önem taşıdığını söyledi. Ağaçlardan düşerek yaralanan vatandaşlara ilk tıbbi müdahalenin de çok önemli olduğunu vurgulayan Kaya, yaralanan vatandaşların hiçbir şekilde hareket ettirilmemesi gerektiğini belirtti.

"Kalıcı sakatlık gibi ölümle de sonuçlanan durumlarla da karşılaşabiliyoruz"

Ağaçtan düşme vakalarının önemli bir halk sağlığı sorunu haline gelmeye başladığını dile getiren Kaya, "Ağaçtan düşmek sadece basit kol, bacak yaralanması ya da kol ve bacak kırığıyla kalmıyor. Omurga yaralanmaları, omurilik yaralanmaları, ciddi kafa travmaları, beyin kanamaları, göğüs ve karın içi organ yaralanmalarına kadar gidebilen ciddi durumlarla karşılaşabiliyoruz. Bu durumlar sadece kalıcı sakatlıktan ziyade bazen ölümle bile sonuçlanabilen durumlar oluşturabiliyor. Kalıcı sakatlık gibi ölümle de sonuçlanan durumlarla da karşılaşabiliyoruz. Özellikle ciddi omurga yaralanmalarında hastalar, ameliyat, sonrasında yoğun bakım süreci, aylarca sürebilen fizik tedavi gibi tedavileri almaları gerekebiliyor. Bu hem hasta yakınını hem sağlık sistemini hem de kişinin kendisini de etkileyen önemli bir külfet haline gelebiliyor" dedi.

"Mutlaka güvenlik önlemlerini almalarını öneriyoruz"

Vatandaşların ağaçlara tırmanırken tüm önlemleri almalarının çok önemli olduğunu belirten Kaya, "İnsanlar tabii ki hasat mevsiminde kaynağı olan ürünlerini toplamak ya da beslenmek için bu yöntemi kullanıyorlar, hasat etmek durumundalar. Ama risk sıfır değil, risk ortada. Bu riski minimumda tutmak, mümkünse de ciddi yaralanmaları engellemek ön planda. Bunun için mutlaka güvenlik önlemlerini almalarını öneriyoruz ve mümkünse yerden hasat yapabilecekleri hasat yöntemlerini kullanabilirler" diye konuştu.

"Gerekmedikçe hareket ettirmememiz gerekiyor"

Düşme vakalarında ilk müdahalenin çok önemli olduğunu ifade eden Kaya, "Ağaçtan düşme ile karşılaştığımız zaman, vatandaşlar buna şahit olduğunda, ortamda bir sağlık profesyoneli yoksa, hasta her ne kadar rahat hareket edebiliyor gibi olsa da ciddi bir omurga yaralanması olabilir. Bir sağlık profesyoneli ya da ambulans gelene kadar hastayı gerekmedikçe hareket ettirmememiz gerekiyor. 112 Acil Çağlı Merkezi'ni arayarak profesyonel tıbbi destek istemek önemli olacaktır. Eğer hastanın bilinç kaybı ya da solunum durması gibi bir durum varsa da zaten, 112 ile birlikte bu hastaya yaşam desteğini sağlamak uygun oluyor. Hasta düştüğünde yalnız ilk etapta ağrısını hissetmeyerek hareket ettirebiliyor ama orada ciddi bir yaralanma olmadığı anlamına gelmeyebiliyor. Onun için hastayı kontrolsüz bir yerden bir yere taşımak, kontrolsüz hareket ettirmek çok uygun değil" şeklinde konuştu.

"1-2 kilo fazla bir ürün elde edebilmek için ciddi sakatlıklarla karşılaşmayın"

Ağaçtan düşme vakalarının ciddi sakatlıkların yanı sıra ölümle de sonuçlanabileceğini vurgulayan Kaya, şöyle konuştu:

"Yüksekten düşmeler son derece ciddi tablolara yol açabildiği için, özellikle güvenlik önlemleri alarak bu işi yapmak önemli. Bazen 1-2 kilo fazla bir ürün elde edebilmek için ciddi sakatlıklar meydana gelebiliyor. Bu konuda vatandaşlarımıza daha dikkatli olmalarını söylemek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
Burak KayaKastamonuGüncelSağlıkSon Dakika

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