Kayseri\'de 45 yaşındaki kadın üçlü negatif meme kanserini yenip moral çağrısı yaptı

Kayseri'de tedaviyle agresif bir tür olan üçlü negatif meme kanserini yenen 45 yaşındaki Zübeyde Dudularoğlu, kanser hastası kadınlara moral ve motivasyonlarını yüksek tutmaları çağrısında bulundu.

Sol memesinde geçen yıl kitle fark eden iki çocuk annesi Dudularoğlu, meme kanseri teşhisinin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'nde tedaviye başladı.

Yaklaşık bir yıl boyunca hem kemoterapi hem de immünoterapi gören Dudularoğlu, sağlığına kavuşarak normal hayatına döndü.

Zübeyde Dudularoğlu, AA muhabirine, sol memesindeki kitleyi fark ettiğinde çok korktuğunu ve şaşırdığını söyledi.

Zorlu, yorucu ve stresli bir süreç yaşadığını ancak sonuç olarak güzel bir yerde olduğunu ifade eden Dudularoğlu, "Kadınlar olarak bunlarla yüzleşmekten zaten korkuyoruz. Bunu ilk fark ettiğim zaman açıkçası bir kaçış sürecindeydim. Yüzleşmek istemiyordum ama olacağa faydası yok." dedi.

"Doktorunuza güvenin"

Dudularoğlu, geçen yıl kasım ayında tedavisine başlandığını belirterek, doktorunun süreci titizlikle anlattığını, güvenli ve güler yüzlü bir ortamla karşılaştığını dile getirdi.

Tedavinin başında zaman zaman karamsarlığa düştüğünü belirten Dudularoğlu, "Her türlü detayı en ince ayrıntısıyla en güzel şekilde anlattılar. Korkmamamız için de bir nevi psikolojik anlamda yardımcı oldular. Bunun çok büyük bir etkisi vardı. Bu süreci en güzel şekilde tamamladım. Birazcık da inanmak lazım. Güvenmek ve inanmak önemli. Doktorunuza gerçekten güvenin." diye konuştu.

Herkesin kanser türünün ve tedavisinin farklı olabileceğine dikkati çeken Dudularoğlu, şöyle devam etti:

"Ben bundan kurtulamam demek gibi bir durum söz konusu değil. İllaki her sürecin kendine göre bir ağırlığı, zorluğu var ama önemli olan insanın kendine inanması. Bu süreci en iyi şekilde geçirmenin tek şartı bu. İnanmak, moral ve motivasyon çok önemli. Bunu yaşıyoruz diye gülmemize engel değil. Yine konuşabiliriz, gidebiliriz, gezebiliriz. Bunların hepsini yapabiliriz. Bu süreçte bunları yaptım. Hiçbir zaman bırakmadım. Güldüm, saçlarım, kirpiklerim ve kaşlarım gitti. Şu anda hepsinin daha güzeliyle karşı karşıyayım."

Dudularoğlu, tedavi sürecinde kendisini takip eden Tıbbi Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Ender Doğan, Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Uğur Aydemir ve diğer sağlık görevlilerine teşekkür etti.

20 yaşın üzerindeki kadınlara muayene önerisi

Tıbbi Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Ender Doğan da kadınlarda en sık görülen kanser türü olan meme kanserinin hem Türkiye'de hem de dünyada önemli bir sağlık problemi olduğunu söyledi.

Meme kanseri belirtisi yaşayan hastalara geç kalmamaları tavsiyesinde bulunan Doğan, "Ulusal bir tarama programımız var. 20 yaşından sonra kadınların aylık meme muayenesini kendilerinin yapmasını, 2 yılda bir klinik meme muayenesi için başvurmalarını öneriyoruz. 40 yaşından sonra ise yılda bir klinik muayenesi, 2 yılda bir de mamografi taramalarına katılarak kontrollerini öneriyoruz." diye konuştu.

Doğan, üçlü negatif meme kanseri teşhisi konan Zübeyde Dudularoğlu'na hem kemoterapi uyguladıklarını hem de etkinliğini artırmak için immünoterapi eklediklerini ifade etti.

Tedaviden olumlu sonuçlar aldıklarını anlatan Doğan, şunları kaydetti:

"İlk 6 aylık tedavinin sonucunda tama yakın bir cevap aldığımızı gördük. Operasyon neticesinde tümörün tamamen kaybolduğunu, tedaviye tam cevap verdiğini gördük. Bu bizim için sevindirici oldu çünkü cerrahi öncesinde tedaviye tam cevap veren meme kanseri hastalarında yaşam süresi de çok uzun olabiliyor hem de tekrarlama riski minimuma inmiş oluyor. Hastamıza cerrahi sonrasında tekrarlama riskine karşı radyoterapi tedavisi de uyguladık. Şu an gayet sağlıklı, rutin kontrollerine devam ediyor."