Kayseri'de Toksikoloji Kursu Başladı - Son Dakika
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Sağlık

Kayseri'de Toksikoloji Kursu Başladı

Kayseri\'de Toksikoloji Kursu Başladı

TATD, Kayseri'de zehirlenme vakaları için temel ve ileri toksikoloji kursu düzenliyor.

14.02.2025 17:46
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Türkiye Acil Tıp Derneği (TATD) tarafından Kayseri'de düzenlenen "Temel ve İleri Toksikoloji Kursu" başladı.

Kayseri Devlet Hastanesinin ev sahipliğinde düzenlenen, bölge illerinden uzmanların katıldığı kursun açılışında konuşan Başhekim Doç. Dr. İsmail Altıntop, son zamanlarda gerçekleşen karbonmonoksit ve sahte alkol zehirlenmeleri gibi vakalarda daha etkin bir tedavi için bölgedeki uzmanlarla bir araya geldiklerini söyledi.

Toksikoloji (zehir bilimi) vakalarında hastane öncesinde ve hastanenin acil seviyesinde yapılan müdahalelerin çok önemli olduğuna işaret eden Altıntop, "Hastalar geldiğinde o ilk 45 dakikadaki tedavi çok önemli çünkü hastaların hayatını kurtarıyor. Bunu bir disiplin yapıyor, ambulans hizmetleri alıyor, acil servise getiriyor, daha sonra bu hasta yoğun bakım hizmetlerine devrediliyor. Bu nedenle yoğun bakımdaki doktorlarımızı da acil servis doktorlarımızı da davet ettik. Bu eğitimimize 50'ye yakın uzman ve 8 akademisyen katılıyor." dedi.

Altıntop, eğitimde organik fosfor ile tarım ilacına bağlı zehirlenmelere de dikkati çektiklerini belirterek şunları ifade etti:

"Bu konudaki farkındalığı, bilinci artırmak için yıllardır çalışıyoruz. Kayseri bölgesinde tarım ilacına bağlı zehirlenmelerde biraz daha azalma var. Hangi toksikolojik durum olursa olsun bunların tedavileri, özellikle panzehir tedavileri çok önemli. Biz bu eğitimleri uzman hekimlerimize verirsek ve farkındalığı artırırsak çok daha başarılı bir tedavi sunacağımıza inanıyoruz. Vatandaşlarımızı uyarıyoruz, özellikle bir yangın ya da hava kirliliğinden dolayı oksijenin düştüğü zaman oradaki dakikalar çok önemli. Oksijen yüzde 20'nin altına düştüğünde ölümcül, yüzde 15'in altında ise tamamen ölümcül hale geliyor."

Altıntop, 3 gün sürecek eğitime Adana, Mersin, Niğde, Nevşehir, Kırşehir, Aksaray gibi çevre illerden katılım olduğunu söyledi.

Türkiye Acil Tıp Derneği Toksikoloji Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Ayça Açıkalın Akpınar da amaçlarının acil serviste çalışan hekimlerin zehirlenme vakalarında daha etkin hale gelmesini sağlamak olduğunu dile getirdi.

Bu tür vakalara multidisipliner yaklaştıklarını belirten Akpınar, "Bu hastaların acil servise geliş anından itibaren erken ve etkin müdahaleyle dahiliye, anestezi gibi diğer branşları da içine alan bir tedavi protokolümüz var. Bu zehirlenmeler genellikle 40 yaş altında bize geliyor. Bu hastaların etkin ve erken tedaviyle ölüm oranlarını düşürmeye çalışıyoruz." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Sağlık Kayseri'de Toksikoloji Kursu Başladı - Son Dakika

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