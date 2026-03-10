Kolon Kanserinde Erken Tarama Hayat Kurtarıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kolon Kanserinde Erken Tarama Hayat Kurtarıyor

Kolon Kanserinde Erken Tarama Hayat Kurtarıyor
10.03.2026 09:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uzm. Dr. Engin Erdemoğlu, kolon kanseri taramalarının erken tanı için kritik olduğunu vurguladı.

KOLON kanserinde tarama testlerinin hayat kurtarıcı olduğuna dikkat çeken Medikal Onkoloji Uzmanı Dr. Engin Erdemoğlu, "Ortalama riskli bireylerde tarama genellikle 45-50 yaş arasında başlatılmalıdır. Gaitada gizli kan testi yılda bir yapılabilir. Sigmoidoskopi 3-5 yılda bir, kolonoskopi ise 5-10 yılda bir uygulanabilir. Aile öyküsü olan bireylerde ise tarama daha erken yaşta ve daha sık yapılmalıdır. Kolon kanseri büyük ölçüde önlenebilir ve erken tanı ile tedavi edilebilir bir hastalıktır. Bu yüzden tarama programlarına katılım büyük önem taşımaktadır" dedi.

Medical Park İstanbul Onkoloji Hastanesi'nden Medikal Onkoloji Uzmanı Dr. Engin Erdemoğlu, kolorektal kanserin (kolon kanseri) kalın bağırsak ve rektumda gelişen bir kanser türü olduğunu belirterek düzenli tarama testlerinin erken tanı açısından hayati önem taşıdığını söyledi.

Uzm. Dr. Engin Erdemoğlu, kolon kanserinin sindirim sisteminin son bölümünü oluşturan kalın bağırsak ve rektumdan kaynaklandığını belirterek "Kolon kanseri; kalın bağırsak yani kolon ve kalın bağırsağın son 15-20 santimetrelik bölümü olan rektumdan gelişen kanserleri ifade eder. Bu kanserlerin büyük bölümü başlangıçta polip adı verilen iyi huylu oluşumlardan gelişir. Zaman içinde bazı polipler kansere dönüşebilir" diye konuştu.

'50 YAŞ SONRASI RİSK ARTIYOR'

Kolon kanseri riskinin yaşla birlikte arttığını aktaran Uzm. Erdemoğlu, "Kolorektal kanser (kolon kanseri) riski özellikle 50 yaş sonrasında belirgin şekilde artar. Ancak son yıllarda daha genç yaş gruplarında da artış gözlenmektedir. Aile öyküsü de önemli bir risk faktörüdür. Birinci derece akrabasında kolorektal kanser bulunan kişilerde risk daha yüksektir. Ayrıca inflamatuvar bağırsak hastalığı olanlar ve bazı genetik sendrom taşıyıcılarında da risk artmaktadır" ifadelerini kullandı. Uzm. Dr. Erdemoğlu, hastalığın erkeklerde kadınlara göre biraz daha sık görüldüğünü ancak her iki cinsiyet için de önemli bir halk sağlığı sorunu olduğunu belirtti.

'YAŞAM TARZI DA RİSKİ ETKİLİYOR'

Kolon kanseri gelişiminde yaşam tarzının da önemli rol oynadığını ifade eden Uzm. Dr. Erdemoğlu, şunları söyledi:

"Obezite, hareketsiz yaşam, kırmızı ve işlenmiş etten zengin beslenme, liften fakir diyet, sigara ve aşırı alkol tüketimi ile tip 2 diyabet kolon kanseri açısından önemli risk faktörleri arasında yer alır. Sağlıklı yaşam alışkanlıkları riskin azaltılmasına yardımcı olabilir. Dengeli beslenme ve düzenli fiziksel aktivite önemlidir."

'BU BELİRTİLER DİKKATE ALINMALI'

Kolon kanserinin erken evrede çoğu zaman belirti vermeyebileceğini dile getiren Uzm. Dr. Erdemoğlu, "Bağırsak alışkanlıklarında değişiklik, ishal veya kabızlık, dışkı çapında incelme, dışkıda kan görülmesi, nedeni açıklanamayan kansızlık, karın ağrısı, şişkinlik ve açıklanamayan kilo kaybı kolon kanseri açısından uyarıcı belirtiler olabilir. Bu belirtiler her zaman kanser anlamına gelmeyebilir. Özellikle 50 yaş üzerindeki bireylerde mutlaka değerlendirilmelidir" dedi.

'DIŞKIDA KAN GÖRÜLMESİ CİDDİYE ALINMALI'

Dışkıda kan görülmesinin önemsenmesi gerektiğini vurgulayan Uzm. Dr. Erdemoğlu, "Dışkıda kan her zaman ciddiye alınmalıdır. Özellikle 40-50 yaş üzerindeki bireylerde eşlik eden kansızlık, kilo kaybı veya bağırsak alışkanlığında değişiklik varsa mutlaka ileri tetkik yapılmalıdır. Hemoroit gibi iyi huylu hastalıklar da kanamaya neden olabilir. Ancak 'nasıl olsa hemoroittir' düşüncesiyle değerlendirme geciktirilmemelidir" açıklamasında bulundu.

'TARAMA TESTLERİ ERKEN TANI SAĞLIYOR'

Kolon kanserinde tarama testlerinin hayat kurtarıcı olduğunu söyleyen Uzm. Dr. Erdemoğlu, "Ortalama riskli bireylerde tarama genellikle 45-50 yaş arasında başlatılmalıdır. Gaitada gizli kan testi yılda bir yapılabilir. Sigmoidoskopi 3-5 yılda bir, kolonoskopi ise 5-10 yılda bir uygulanabilir. Aile öyküsü olan bireylerde tarama daha erken yaşta ve daha sık yapılmalıdır" ifadelerini kullandı.

'KOLONOSKOPİDEN KORKULMAMALI'

Kolonoskopi işleminin güvenli bir yöntem olduğunu belirten Uzm. Dr. Erdemoğlu, "Kolonoskopi kalın bağırsağın esnek ve ışıklı bir kamera sistemi ile incelenmesidir. İşlem genellikle sedasyon altında yapılır ve hasta ağrı hissetmez. Ortalama 20-30 dakika sürerö dedi. İşlem sırasında tespit edilen polipler aynı seansta çıkarılabilmektedir. Bu sayede hem tanı hem de tedavi sağlanmış olur" dedi.

'SAĞLIKLI YAŞAM ÖNEMLİ'

Kolon kanserinden korunmak için sağlıklı yaşam alışkanlıklarının önemli olduğunu dikkat çeken Uzm. Dr. Erdemoğlu, "Liften zengin beslenmek, sebze ve meyve tüketimini artırmak, kırmızı ve işlenmiş et tüketimini azaltmak, düzenli fiziksel aktivite yapmak ve sigara ile aşırı alkolden uzak durmak kolon kanseri riskini azaltmaya yardımcı olabilir" diye konuştu.

Uzm. Dr. Erdemoğlu, "Kolon kanseri büyük ölçüde önlenebilir ve erken tanı ile tedavi edilebilir bir hastalıktır. Bu nedenle tarama programlarına katılım büyük önem taşımaktadır. Erken tanı hayat kurtarır" diyerek açıklamalarını sonlandırdı.

Kaynak: DHA

Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Kolon Kanserinde Erken Tarama Hayat Kurtarıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ali Babacan: Ekonomide Çöküş Olabilir, Yerel Seçimler Öne Alınabilir Ali Babacan: Ekonomide Çöküş Olabilir, Yerel Seçimler Öne Alınabilir
Çok kan dökülecek ABD’den katliam itirafı geldi Çok kan dökülecek! ABD'den katliam itirafı geldi
Ara tatil kalkıyor mu Bakan Tekin son noktayı koydu Ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin son noktayı koydu
Nişandaki görüntü olay oldu ’’Bu düğün olmaz’’ yorumları yapılıyor Nişandaki görüntü olay oldu! ''Bu düğün olmaz'' yorumları yapılıyor
Savaşın gölgesi tarlaya da düştü, pazarda “taksit“ dönemi başladı Savaşın gölgesi tarlaya da düştü, pazarda "taksit" dönemi başladı
Mustafa Topaloğlu resti çekti Uyarıya sinirlenip sahneyi terk etti Mustafa Topaloğlu resti çekti! Uyarıya sinirlenip sahneyi terk etti
Amatör maçta VAR sistemi uygulanıyor Amatör maçta VAR sistemi uygulanıyor
Çin-Rusya yolcu treni seferleri 6 yıl aradan sonra yeniden başladı Çin-Rusya yolcu treni seferleri 6 yıl aradan sonra yeniden başladı
İran cephesinden yeni Türkiye açıklaması: Dikkat çektikleri bir tehlike var İran cephesinden yeni Türkiye açıklaması: Dikkat çektikleri bir tehlike var
Tarihin en büyük futbol kavgasının raporu ortaya çıktı Tarihin en büyük futbol kavgasının raporu ortaya çıktı
Zonguldak’ta ’Kirpi Ahmet’ cinayeti iddianamesi hazırlandı: 2’si tutuklu 4 şüpheliye müebbet istemi Zonguldak'ta 'Kirpi Ahmet' cinayeti iddianamesi hazırlandı: 2'si tutuklu 4 şüpheliye müebbet istemi
Türkiye’den Mücteba Hamaney’in seçilmesine ilk yorum Türkiye'den Mücteba Hamaney'in seçilmesine ilk yorum
Bir il alarmda İHA bulundu, SAS timleri bölgede Bir il alarmda! İHA bulundu, SAS timleri bölgede

08:59
ABD övündü, Arakçi teşekkür edip füze tehdidi yağdırdı
ABD övündü, Arakçi teşekkür edip füze tehdidi yağdırdı
08:41
Trump’tan yeni mesaj: İran bunu yaparsa 20 kat daha sert vururuz
Trump'tan yeni mesaj: İran bunu yaparsa 20 kat daha sert vururuz
08:17
İmamoğlu’nun 2 bin yıl hapsinin istendiği davada 2. gün İlk gün gergin geçmişti
İmamoğlu'nun 2 bin yıl hapsinin istendiği davada 2. gün! İlk gün gergin geçmişti
07:59
İsrail’i şoke eden haber Dualarla gitti, savaşta karaciğeri parçalandı
İsrail'i şoke eden haber! Dualarla gitti, savaşta karaciğeri parçalandı
07:41
Trump’a infial yaratan görüntü soruldu Yanıtı olaydan daha skandal
Trump'a infial yaratan görüntü soruldu! Yanıtı olaydan daha skandal
07:07
Hafize Gaye Erkan’ın yeni görevi belli oldu Dikkat çeken referans detayı
Hafize Gaye Erkan'ın yeni görevi belli oldu! Dikkat çeken referans detayı
06:32
Savaşta 11. gün ABD gözünü Hürmüz Boğazı’na dikti, İran’dan “1 ton altı füze atılmayacak“ resti geldi
Savaşta 11. gün! ABD gözünü Hürmüz Boğazı'na dikti, İran'dan "1 ton altı füze atılmayacak" resti geldi
06:07
Hizbullah, İran’ın yeni lideri Mücteba Hamaney’e bağlılık yemini etti
Hizbullah, İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney'e bağlılık yemini etti
05:06
İran’dan, Arap ülkelerine 10 günde 3 bin 95 füze ve İHA saldırısı
İran'dan, Arap ülkelerine 10 günde 3 bin 95 füze ve İHA saldırısı
03:08
Devrim Muhafızları’ndan Trump’a tepki: Savaşın sonunu İran belirleyecek
Devrim Muhafızları'ndan Trump'a tepki: Savaşın sonunu İran belirleyecek
02:17
İran ateşkes için tek bir şart sundu
İran ateşkes için tek bir şart sundu
00:18
İsrail’den İran’a büyük hava saldırısı 4 şehir aynı anda vuruldu
İsrail'den İran'a büyük hava saldırısı! 4 şehir aynı anda vuruldu
23:58
Trump “Savaş bitiyor“ dedi, piyasalar coştu
Trump "Savaş bitiyor" dedi, piyasalar coştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2026 09:31:03. #.0.4#
SON DAKİKA: Kolon Kanserinde Erken Tarama Hayat Kurtarıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.