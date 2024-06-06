Konya AMATEM ile madde bağımlıları topluma kazandırılacak - Son Dakika
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Sağlık

Konya AMATEM ile madde bağımlıları topluma kazandırılacak

Konya'da yapımı devam eden Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi ve Eğitim Merkezi inşaatının yüzde 80'lik bölümü tamamlandı. 80 yataklı olacak tesiste incelemelerde bulunan ve ailelere seslenen Konya Valisi Vahdettin Özkan, 'Çocukların bu zararlı maddelerden muhafaza edilmesiyle ilgili tedbirlerin etkinleştirilmesi geleceğe güvenle bakmamızı sağlar' dedi.

06.06.2024 09:58
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Konya AMATEM ile madde bağımlıları topluma kazandırılacak

Vali Vahdettin Özkan:

"Tedbirlerin etkinleştirilmesi geleceğe güvenle bakmamızı sağlar"

KONYA - Konya'da yapımı devam eden Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi ve Eğitim Merkezi inşaatının yüzde 80'lik bölümü tamamlandı. 80 yataklı olacak tesiste incelemelerde bulunan ve ailelere seslenen Konya Valisi Vahdettin Özkan, "Çocukların bu zararlı maddelerden muhafaza edilmesiyle ilgili tedbirlerin etkinleştirilmesi geleceğe güvenle bakmamızı sağlar" dedi.

Konya'da 33 bin metrekare alan üzerine kurulan ve 12 bin metrekare kapalı alana sahip olan Konya Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi ve Eğitim Merkezi inşaatı yüzde 80 oranında tamamlandı. Vali Vahdettin Özkan, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç, hastane yöneticileri ve ilgililer 80 yataklı olarak projelendirilen tesiste incelemelerde bulundu.

"Kısa bir zamanda bina yükseldi"

Vali Özkan, tesisteki incelemelerin ardından açıklamalarda bulundu. AMATEM binasında incelemelerde bulunduklarını belirten Vali Özkan, Sağlık Bakanlığı'na ve Hükümete teşekkür etti. Çok kısa bir zamanda binanın yükseldiğini ve fiziki olarak yüzde 80'e varan bir inşaat olduğunu belirten Vali Özkan, "İnşaat deyip geçmemek lazım, esasen bunun içindeki fonksiyonlar önemli. Zararlı maddelere maruz kalan insanlarımızın rehabilitasyonuyla, tedavisiyle ilgili çok ızdırrar halinde bir ihtiyaç var. Bu ihtiyaç belli ölçüde, elbette ki şu anda da gideriliyor. Özellikle bu birimde çalışan hekimlerimiz, diğer personelle beraber çok nitelikli bir çalışma yapıyorlar. Kendilerine teşekkür ediyoruz" dedi.

"Tedbirlerin etkinleştirilmesi geleceğe güvenle bakmamızı sağlar"

Madde bağımlılığı ile ilgili ailelere büyük rol düştüğünün altını çizen Vali Özkan, "Zararlı maddeler dediğimiz zaman artık bütün dünyada en önemli sorun. Ülkemizde, şehrimizde de insanlarımızı, bütün anneleri, babaları tedirgin eden çok önemli bir felaket. Madde arzı, madde talebi ve rehabilitasyonla ilgili ulusal düzeydeki eylem planlarımız var. Aynı zamanda il bazlı eylem planlarımız var. İl bazlı eylem planlarında hem madde arzının kontrol altında tutulması, engellenmesi ve daha sonra da rehabilitasyon faaliyetleri. Rehabilitasyon ve tedavi faaliyetleriyle ilgili Sağlık Bakanlığımız ve hekimlerimizle beraber yüksek derecede bir performans ortaya konularak milletimize, insanlarımıza, şehrimize bu hizmet sunuluyor. Bu inşaat da çok kısa bir sürede münhasıran maddeye maruz kalmış insanlarımızın rehabilitasyonu ve tedavisiyle ilgili şehrin bütününe hitap edecek bir potansiyelde inşa edilmesi bunun ifadesi. Zararlı maddelerle mücadele eylem planında başta eğitim,farkındalık ile madde talebinin minimum düzeye indirilmesi, sıfırlanması yönünde toplumsal bir seferberlik lazım. Bütün eğitim camiasının bunun içinde olması lazım. Aslında bütün annelerin, babaların bu işin içinde olması, artık her annenin her babanın her insanımızın bu felaketi bilmesi, bu zararlı maddelerin riskini bilmesi, çocukların bundan muhafaza edilmesiyle ilgili tedbirlerin etkinleştirilmesi geleceğe güvenle bakmamızı sağlar. Bu yönde bütün eğitim camiası, aile hekimlerimiz, spor merkezlerimiz, Spor Bakanlığımız, sivil toplum kuruluşlarımız, basın kuruluşlarımız topyekun risk skoru en yüksek olan husus olduğunun biliyor olması, bunun topluma iyi bir şekilde anlatılması ve her öğretmenimizin bu konuyla ilgili öğrenciye ve velilere söylemesi gereken nedir bunu biliyor olması, bunu uyguluyor olması, tabii ki halk sağlığı uzmanlarımızın rehberliğinde çokça önemli. Bütün bu faaliyetleri, bu madde arzını, talebini sıfırlamak ve rehabilitasyonu, tedaviyi sağlamak üzere stratejik ana hedeflerinin alt faaliyetlerini toplumun ilgili tüm kesimlerinin müdahil olması, yardımcı olması önem arz ediyor" diye konuştu.

AMATEM binası 33 bin metrekare alana inşa ediliyor

Konya AMATEM binası, 33 bin metrekare alan üzerine inşa ediliyor. 12 bin metrekare kapalı alana sahip 3 blok olarak yapımı devam eden AMATEM binası, bodrum, zemin ve 2 kat olmak üzere 4 kattan oluşacak. 50 erkek, 30 kadın olmak üzere 80 yataklı olacak AMATEM binasında, 5 poliklinik, 2 yataklı gözlem odası, psikolog odası, grup terapi odası tanı ve teşhis alanları, laboratuvar alanı, sosyal çalışmacı odası ve tanı ve teşhis alanları, 6 iş-uğraş atölyesi, 2 okuma salonu, 2 TV izleme alanı, 2 spor salonu, mescit, yemekhane, hobi bahçeleri, basketbol-voleybol sahaları, oturma alanları yer alacak.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık Konya AMATEM ile madde bağımlıları topluma kazandırılacak - Son Dakika

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