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Kovid-19'un işeme güçlüğü ve idrar kaçırmaya yol açtığına ilişkin bulgular araştırılıyor - Son Dakika

Kovid-19'un işeme güçlüğü ve idrar kaçırmaya yol açtığına ilişkin bulgular araştırılıyor

03.11.2021 11:14
Kovid-19'un işeme güçlüğü ve idrar kaçırmaya yol açtığına ilişkin bulgular araştırılıyor

Kontinans Derneği Başkanı Prof. Dr. Cüneyd Özkürkçügil, yeni tip koronvavirüs (Kovid-19) sonrası işeme güçlüklerinde, idrar kaçıran hastalarda veya sık sık idrara giden ve sürekli sıkışma hissi yaşayan hastalarda bir artış olduğunu izlediklerini belirterek, bu konuda bir çalışma...

Kontinans Derneği Başkanı Prof. Dr. Cüneyd Özkürkçügil, yeni tip koronvavirüs (Kovid-19) sonrası işeme güçlüklerinde, idrar kaçıran hastalarda veya sık sık idrara giden ve sürekli sıkışma hissi yaşayan hastalarda bir artış olduğunu izlediklerini belirterek, bu konuda bir çalışma yapıldığını bildirdi.

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Ana Bilim Dalı Başkanı Özkürkçügil, "7. Ulusal işlevsel Üroloji ve Kadın Ürolojisi Kongresi"ne katılmak için geldiği Antalya'da AA muhabirine, kadın hastalarda idrar kaçırmanın hiçbir yaşta normal olmadığını söyledi.

Hangi yaşta olunursa olunsun idrar kaçırmanın bir problem olduğunu aktaran Özkürkçügil, yaşam kalitesinin artırılması için bir üroloji uzmanıyla görüşülmesi gerektiğini dile getirdi.

İdrar yapma güçlüğü çeken erkek hastalara değinen Özkürkçügil, "Her işeme güçlüğü çeken erkeklerde ille de prostata bağlı bir hastalık yoktur. Bu çok yanlış bilinen bir noktadır. Her hasta işeme güçlüğü gördüğü zaman kendisinde bir prostat hastalığı olduğunu düşünüp ön yargıyla doktora gidiyor. İşeme güçlükleri çok farklı sebeplere bağlı olabilir." dedi.

Çocukların idrar kaçırmasının altında çeşitli nedenlerin yatabildiğini anlatan Özkürkçügil, bu çocukların başarıyla tedavi edilebildiğini, hiç endişe edilmeden ilgili uzmanlara başvurulabileceğini kaydetti.

Kovid-19 sonrası idrar kaçırma rahatsızlıkları arttı

Özkürkçügil, Kovid-19 sonrası kadınlarda ve erkeklerde idrar kaçırma rahatsızlıklarının arttığını belirterek, şöyle konuştu:

"Kongremizde düzenlenen toplantıda bu durumu destekler söylemlerde bulunuldu. Her biri farklı bölgede çalışan meslektaşlarımız aynı ifadeyi tekrar tekrar söylediler. Ben de aynı şeyi söylüyorum. Kovid-19 sonrası işeme güçlüklerinde, idrar kaçıran hastalarda veya sık sık idrara giden ve sürekli sıkışma hisseden hastalarda bir artış olduğunu izliyoruz. Deneyimlerimize göre bu durumun Kovid-19 ile bir ilişkisi olduğu yönünde. Elimizde veriler toplanıyor. Bu verilerin toplanması ve analizleri sonucu hem ülkemizde hem de dünyada çok daha net sonuçlara ulaşabileceğiz. 'Ben sağlıklıyım, bana bir şey olmaz, vitamin alırım geçer.' gibi düşünceler çok yanlış bir yaklaşım. Kısa ve uzun dönemdeki etkilerini düşünerek herkese, aşınızı olun tavsiyesinde bulunuyoruz. Kovid hastalığının getirisinin ne olacağını biz hekimler olarak kestiremiyoruz."

Sosyal mesafeye ve hijyene özen gösterilmesi gerektiğini vurgulayan Özkürkçügil, "Bu durumu böyle değerlendirip, lütfen aşınızı olun. Hem kendinizi hem de toplumu koruyun." değerlendirmesinde bulundu.

Kovid-19'un işeme güçlüğü ve idrar kaçırmaya yol açtığına ilişkin bulgular araştırılıyor
Kovid-19'un işeme güçlüğü ve idrar kaçırmaya yol açtığına ilişkin bulgular araştırılıyor

Kocaeli Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Antalya, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Kovid-19'un işeme güçlüğü ve idrar kaçırmaya yol açtığına ilişkin bulgular araştırılıyor - Son Dakika


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