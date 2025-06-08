Kurban Bayramı'nda Sağlıklı Beslenme İpuçları - Son Dakika
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Sağlık

Kurban Bayramı'nda Sağlıklı Beslenme İpuçları

Kurban Bayramı\'nda Sağlıklı Beslenme İpuçları
08.06.2025 09:29
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Diyetisyen Ceren Kaplan, Kurban Bayramı'nda sağlıklı beslenmenin püf noktalarını paylaştı.

KURBAN Bayramı'nda artan et ve tatlı tüketimi, kalp, diyabet ve böbrek hastaları ile yaşlılar için sağlık riskleri oluşturduğunu söyleyen Beslenme ve Diyet Uzmanı Diyetisyen Ceren Kaplan, bayram keyfini çıkarırken sağlığı korumanın püf noktalarını anlattı.

Bayramlar, ailelerin bir araya geldiği, bol lezzetli sofraların kurulduğu özel zamanlardır. Ancak Kurban Bayramı, özellikle kırmızı et ve tatlı tüketiminde belirgin bir artışa yol açarken, kalp hastaları, diyabetliler, böbrek rahatsızlığı olanlar ve yaşlılar gibi hassas gruplar için bazı sağlık riskleri taşıyor. Medipol Bahçelievler Hastanesi'nden Beslenme ve Diyet Uzmanı Diyetisyen Ceren Kaplan, bayram boyunca dengeli beslenmenin yollarını paylaştı. Kaplan, bilinçli seçimlerle bayramın tadını çıkarmanın mümkün olduğunu vurguladı.

'KIRMIZI ETİ ÖĞLE ÖĞÜNÜNDE TÜKETİN'

Bayramda et tüketiminin artmasının doğal olduğunu ancak bunu dengelemek gerektiğini belirten Kaplan, "Kurban Bayramı'nda kırmızı et tüketimi sağlıklı bireyler için bile ciddi bir yük oluşturabilir. Güne hafif bir kahvaltıyla başlamak en doğrusu. Kahvaltıda mutlaka 4 yapraklı besin modelini uygulamayı öneriyoruz. Bu modelde süt grubundan olan peynir, et grubundan olan yumurta, sebze meyve ve tahıl grubu yer almalı. Bayram kahvaltılarında börek, dolma ve sarma gibi karbonhidratlı yiyecekler çok yer alıyor. Bu gibi yiyecekleri tüketiyorsak, ekmekten veya günün diğer tahıllarından feragat etmemiz gerekiyor" dedi.

'SALATA ETİN SİNDİRİMİNİ KOLAYLAŞTIRIR'

Etin sindirimi zor bir besin grubu olduğunu hatırlatan Kaplan, "Kırmızı eti özellikle öğle öğününde tüketmek daha doğru olur. Akşam saatlerinde ağır et yemekleri mideyi zorlayabilir ve uyku düzenini de etkileyebilir. Etin yanında bol miktarda salata tüketmek sindirim sistemine destek olur. Lif içeriği sayesinde hem mideyi rahatlatır hem de doyuruculuğu artırır" diye konuştu.

'TATLIYI SINIRLANDIRIN, ŞERBETLİDEN KAÇININ'

Bayramlarda tatlı tüketiminin de artığını belirten Kaplan, "Her ne kadar misafirliklerde tatlı ikramı geleneksel bir alışkanlık olsa da şerbetli ve ağır tatlılar yerine sütlü veya meyveli tatlılar tercih edilmeli" dedi. Danışanlarına, eğer baklava gibi şerbetli tatlı yiyeceklerse günde 2 dilimi geçmemelerini, sütlü tatlı tüketiminde ise 2 kaseye kadar çıkabileceklerini söyledi.

'GÜNDE EN AZ 2,5 LİTRE SU İÇİN'

Çay, kahve ve gazlı içecek tüketiminin de bayramda ciddi şekilde arttığını belirten Kaplan, su içmenin önemine vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı:

"Bayramda çay ve kahve tüketimi kaçınılmaz. Ancak mümkün olduğunca açık ve limonlu çay tercih edilmeli. Gazlı, şekerli içecekler ise günde bir bardaktan fazla olmamalı. Bu tarz içeceklerin etkilerini vücuttan atabilmek ve sindirimi desteklemek için günlük 2,5 - 3 litre arası su içmek şart."

Kaynak: DHA

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Son Dakika Sağlık Kurban Bayramı'nda Sağlıklı Beslenme İpuçları - Son Dakika

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