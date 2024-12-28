Kurutulmuş Bamya: 100 Gramla 4 Kişilik Yemek - Son Dakika
Üye Girişi
Sağlık

Kurutulmuş Bamya: 100 Gramla 4 Kişilik Yemek

Kurutulmuş çiçek bamya, 100 gramla 4 kişilik aileyi doyuruyor. Kilogramı 2.500 lira.

28.12.2024 23:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

100 gramıyla 4 kişilik ailenin karnı doyuyor

SİVAS - Kilosu 2 bin 500 liraya satılan kurutulmuş çiçek bamyanın saymakla bitmeyen faydalarının yanı sıra, 100 gramı ile de dört kişilik bir ailenin karnı doyuyor.

Ülkemizde yaygın olarak Akdeniz bölgesinde yetiştirilen bamya, ince işçiliğinden dolayı kilogram fiyatı 2 bin 500 liradan alıcı buluyor. Kadınlar tarafından İlkbahar aylarında sabah güneş doğmadan günün erken saatlerinde, çiçek haliyle tek tek toplanarak ince bir işçilikle ipe diziliyor. Birçok insanın fiyatlarından dolayı almaktan vazgeçtiği bamyanın 100 gramı ile 4 kişilik aileye yemek yapılabiliyor. İç Anadolu'nun birçok ilinde ise düğünlerde düğün yemeği yapılarak misafirlere ikram edilen kurutulmuş çiçek bamya, insanlar tarafından sevilerek tüketiliyor. Faydaları saymakla bitmeyen bamya, birçok hastalığın da ilacı olarak biliniyor. Bamya, günümüzde de diz kapağındaki sıvı azalması, eklem rahatsızlıkları, kabızlık, hazımsızlık, şişkinlik gibi birçok hastalığa iyi gelmesi nedeniyle sıklıkla tercih ediliyor.

"İşçilik maliyeti yükseltiyor"

Hal esnaflarından Hakan Özfidancı, "Sabah güneş doğmadan, kadınlar tarafından toplanan bamya, çiçek haliyle toplanır. Bamyanın tek tek ipe dizilmesi maliyetini yükseltiyor. Yazın taze satılan bamya kuru bamya ile eşdeğer değildir. Bu bamyanın 100 gramından 4 kişilik bir aileye yemek yapılabilir. İlk bakışta pahalı gözükse de aslında bamya pahalı bir yemek değildir. Eskiden atalarımız da tükettiği bir yemektir, Konya, Kayseri gibi illerimizde düğün yemeği olarak da tüketiliyor. Bamyanın kilogram fiyatı şu anda 2 bin 500 lira çiçek haliyle toplamasını ve tek tek ipe dizilerek kurutulmasından dolayı bu şekilde fiyatı pahalı." diye konuştu.

"Pahalı gibi gözükse de çok ekonomik ve bereketli bir bitki"

Özfidancı "Fiyatı ilk bakışta pahalı gibi gözükse de yemekleri yapıldığı zaman çok ekonomik ve bereketli bir bitki. 100 gramı 250 lira, ancak bu 100 gramdan dört kişili bir aileye yemek yapılabiliyor. 1 kilogram bamyanın fiyatı, neredeyse 1 gram altınla eş değer. Eskiden atalarımız, dedelerimiz bamyayı ilaç olarak kullanırlarmış. Günümüzde de bazı aileler halen şifa niyetine ilaç olarak kullanmaya devam ediyor. Diz kapağındaki sıvı azalması, eklem rahatsızlıkları, kabızlık, hazımsızlık, şişkinlik için alıp şifa niyetine tüketen müşterilerim var." dedi.

Kaynak: İHA

Ekonomi, Akdeniz, Kültür, Sağlık, Yaşam, Sivas, Tarım, Aile, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Kurutulmuş Bamya: 100 Gramla 4 Kişilik Yemek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:12 Çin’in 6. nesil savaş uçağı, atmosferi aşıp uzaya çıkabiliyor Çin'in 6. nesil savaş uçağı, atmosferi aşıp uzaya çıkabiliyor
09:46 Narin davasında karar okunurken sanıklardan çıt çıkmaması dikkat çekti Narin davasında karar okunurken sanıklardan çıt çıkmaması dikkat çekti
08:50 Yeni Suriye ordusu, PKKYPG’nin işgal ettiği 2 mahalleye takviye birlikler gönderdi Yeni Suriye ordusu, PKK/YPG'nin işgal ettiği 2 mahalleye takviye birlikler gönderdi
07:26 Güney Kore’de 181 kişiyi taşıyan uçağın kaza anı kamerada Güney Kore'de 181 kişiyi taşıyan uçağın kaza anı kamerada
07:12 Güney Kore’de yolcu uçağı pistten çıkıp duvara çarptı 122 kişi hayatını kaybetti Güney Kore'de yolcu uçağı pistten çıkıp duvara çarptı! 122 kişi hayatını kaybetti
10:32 Narin cinayetinde kritik gün Anne Yüksel Güran son kez savunma yaptı Narin cinayetinde kritik gün! Anne Yüksel Güran son kez savunma yaptı
10:32 Acun’un ’’Şu ismi bir yere yazar mısın’’ dediği futbolcu Fenerbahçe’ye geliyor Acun'un ''Şu ismi bir yere yazar mısın'' dediği futbolcu Fenerbahçe'ye geliyor
10:20 Emekli, memur, memur emeklisi Enflasyona göre hesaplandı, işte zamlı maaşlar Emekli, memur, memur emeklisi! Enflasyona göre hesaplandı, işte zamlı maaşlar
10:15 Dünyanın en yaşlı timsahının 124. yaşı kutlandı Dünyanın en yaşlı timsahının 124. yaşı kutlandı
09:53 Nurseli İdiz, makarnaya ödediği paraya isyan etti: Türk halkına başarılar diliyorum Nurseli İdiz, makarnaya ödediği paraya isyan etti: Türk halkına başarılar diliyorum
09:43 Al Shabab Başkanı Almunajem ve Fatih Terim’in Şaşırtıcı Buluşması Al Shabab Başkanı Almunajem ve Fatih Terim'in Şaşırtıcı Buluşması
09:37 Astrolog Aysun Koç: Kara Yeniay, liderleri ve otoriteleri tehdit ediyor Astrolog Aysun Koç: Kara Yeniay, liderleri ve otoriteleri tehdit ediyor
09:34 İsrail, Esad’ın vazgeçtiği görüşmeyi açıkladı İsrail, Esad'ın vazgeçtiği görüşmeyi açıkladı
09:33 Esenyurt’ta kaldırımda birbirlerine girdiler O anlar kamerada Esenyurt'ta kaldırımda birbirlerine girdiler! O anlar kamerada
09:19 New York metrosunda bir haftada ikinci vahşet Bir kişi daha diri diri yakıldı New York metrosunda bir haftada ikinci vahşet! Bir kişi daha diri diri yakıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2024 11:00:17. #1.12#
SON DAKİKA: Kurutulmuş Bamya: 100 Gramla 4 Kişilik Yemek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.