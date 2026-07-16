Lipödem: Kadınların Gizli Sorunu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Lipödem: Kadınların Gizli Sorunu

Lipödem: Kadınların Gizli Sorunu
16.07.2026 16:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dr. Zeynep Alev Özçete, lipödemin tedavi gerektiren bir yağ dokusu sorunu olduğunu vurguladı.

İZMİR Şehir Hastanesi Fizik Tedavi Uzmanı Dr. Zeynep Alev Özçete, bacaklarda simetrik yağ birikimi ve ağrıyla kendini gösteren, toplumda ise genellikle şişmanlık ile karıştırılan lipödem hastalığına karşı uyarılarda bulundu. Lipödemin sadece bir kilo problemi olmadığını vurgulayan Dr. Özçete, "Bu hastalık tedavi edilebilir bir durumdan ziyade, ömür boyu doğru yönetilmesi gereken hormonal, genetik ve geçişli bir yağ dokusu sorunudur" dedi.

İzmir Şehir Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği'nde görev yapan Uzm. Dr. Zeynep Alev Özçete, özellikle kadın hastaların yaşam kalitesini ciddi derecede düşüren ve teşhis konulmakta geç kalınan lipödem (ağrılı yağ birikimi sendromu) hastalığına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Polikliniklere başvuran pek çok kadının bu rahatsızlığı sadece yapısal bir kilo fazlalığı sandığına dikkat çeken Dr. Özçete, hastalığın bilinmeyen yönlerini, tanı kriterlerini ve güncel tedavi yaklaşımlarını paylaştı.

'HASTALARIN YÜZDE 95'TEN FAZLASI KADIN'

Lipödemin özellikle kadınları etkileyen, kronik ve ilerleyici bir yağ dokusu hastalığı olduğunu belirten Uzm. Dr. Zeynep Alev Özçete, hastalığın en belirgin özellikleri hakkında bilgi vererek, "En son 2024 yılı kılavuzlarında da vurgulandığı üzere lipödem, sadece estetik veya kilo kaynaklı bir sorun değil, ağrı komponenti çok yüksek bir sendromdur. Hastaların yüzde 95 ila 99'unu kadınlar oluşturuyor. En önemli ayırt edici özelliği; alt ekstremiteleri yani bacakları simetrik olarak tutması ancak el ve ayakların korunmuş olmasıdır. Dokunmakla hassasiyet, kolay morarma, kılcal damar artışı ve gün sonunda bacaklarda oluşan dolgunluk ile ağrı hissi en sık görülen şikayetlerdir" dedi.

'HER KİLOLU HASTA LİPÖDEM DEĞİLDİR'

Hastalığın tanısının zorluğuna değinen Dr. Özçete, lipödemin sıklıkla lenfödem ve obezite ile karıştırıldığına dikkat çekti. Teşhisin tamamen klinik muayeneye dayandığını ifade eden Özçete, "Her kilolu insan lipödem hastası olmadığı gibi zayıf kişilerde de lipödem görülebilir. Tanıyı koyduracak herhangi bir laboratuvar testi veya görüntüleme yöntemi yoktur. Teşhis, tamamen fiziksel muayene ve hastadan aldığımız şikayet geçmişiyle konur. Son yıllarda sosyal medyanın da etkisiyle farkındalık arttı; artık hastalar bize doğrudan 'Ben lipödem miyim?' sorusu ile gelmekte" ifadelerini kullandı.

İLAÇLA DEĞİL, YAŞAM TARZI DEĞİŞİKLİĞİYLE YÖNETİLİYOR

Lipödemin tedavisinde tek bir mucizevi ilaç veya yöntem olmadığını söyleyen Dr. Özçete, en kritik basamağın hasta eğitimi olduğunu belirtti. Lipödemli yağ dokusunun obezite yağ dokusundan farklı olarak iltihaplı bir yapıda olduğunu vurgulayan Dr. Özçete, beslenme ve egzersiz protokollerine ilişkin şu bilgileri verdi:

"Buradaki yağ dokusunun reaksiyonunu azaltmaya yönelik beslenme modelleri uyguluyoruz. Bilimsel çalışmalarda ketojenik diyetin etkinliği gösterilse de uzun vadede sürdürülebilir değil. Bu yüzden klinikte hastalarıma gluten ve kazeini (süt-süt ürünleri) içeren gıdalar, şeker içeriği yüksek yiyecekler, paketli gıdaları dışarıda bırakan antiinflamatuar diyeti öneriyorum. Bahsedilen gıdalar diyetten çıkarıldığında, hastaların ağrılarında ciddi iyileşmeler gözlemliyoruz"

'AĞIR EGZERSİZDEN KAÇININ'

Dolaşımı düzenlemek ve kilo kontrolünü sağlamak için egzersizin şart olduğunu ifade eden Dr. Özçete, "Bacaklarda mikro dolaşım bozukluğu olduğu için büyük kas gruplarını çalıştıracak egzersizleri öneriyoruz. Ancak hastalarımızın eklem yapısını korumak adına çok yoğun, yüksek tonajlı egzersizler yerine, yavaş yavaş artırılan dirençli egzersizleri ve hareketli yaşam tarzını tercih ediyoruz" dedi.

Tedavide kullanılan cihazlar ve destekleyici yöntemler hakkında da konuşan Dr. Özçete, İzmir Şehir Hastanesi'nde uygulanan yöntemleri şöyle özetledi:

"Kliniğimizde bulunan pnömatik kompresyon (hava basınçlı masaj) cihazları lipödemde tek başına birincil tedavi aracı değildir. Ancak ağrısı ve dolaşım bozukluğu yoğun olan hastalarda dolaşımı desteklemek amacıyla bu cihazlardan faydalanıyoruz. Bunun yanı sıra hastalarımıza gün içindeki dolgunluk hissini azaltmaları için lipödeme özel üretilmiş, orta basınçlı kompresyon (bası) giysileri öneriyoruz. ESWT (şok dalga tedavisi) ve yüksek yoğunluklu lazerler de sürece destek veren diğer yardımcı tekniklerdir."

HORMONAL DÖNEMLERE DİKKAT

Hastalığın kadınlardaki hormonal geçiş dönemlerinde tetiklendiğini belirten Dr. Özçete, "Lipödem genellikle ergenlik, gebelik, menopoz öncesi dönem gibi hormonal piklerin yaşandığı süreçlerde ya da dışarıdan alınan hormon tedavileri sırasında ortaya çıkar veya şiddetlenir. Genetik yatkınlığı olan kadınların bu dönemlerde şikayetlerini artıracak faktörlerden uzak durması, beslenmesine dikkat etmesi ve hareketli bir yaşamı benimseyerek hastalığı yönetmeyi öğrenmesi hayati önem taşımaktadır" dedi.

Kaynak: DHA

Lipödem, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Lipödem: Kadınların Gizli Sorunu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TBMM’de 15 Temmuz sergileri açıldı TBMM'de 15 Temmuz sergileri açıldı
Eski Washington Büyükelçisi Kılıç: Obama darbe gecesi durum odasındaydı Eski Washington Büyükelçisi Kılıç: Obama darbe gecesi durum odasındaydı
ABD’nin bağımsızlığının 250’nci yılına özel üzerinde Trump’ın yer aldığı altın para basılacak ABD'nin bağımsızlığının 250'nci yılına özel üzerinde Trump'ın yer aldığı altın para basılacak
15 Temmuz’un 10. yılında Boğaz’da 253 tekneli kortej 15 Temmuz'un 10. yılında Boğaz'da 253 tekneli kortej
Denizli’de 6 yaşındaki çocuk havuzda boğuldu Denizli'de 6 yaşındaki çocuk havuzda boğuldu
Haluk Levent kripto vurgunu iddiasıyla yeniden gündemde Haluk Levent kripto vurgunu iddiasıyla yeniden gündemde
Haluk Levent’in asistanından şok itiraflar: Kendi borçları yüzünden beni yaktı Haluk Levent’in asistanından şok itiraflar: Kendi borçları yüzünden beni yaktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sinsi FETÖ şebekesiyle mücadelede rehavete kapılmayacağız Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sinsi FETÖ şebekesiyle mücadelede rehavete kapılmayacağız
Leandro Trossard, Beşiktaş’ta Leandro Trossard, Beşiktaş'ta
TBMM’de 15 Temmuz’a özel mapping gösterisi TBMM'de 15 Temmuz'a özel mapping gösterisi
Haluk Levent, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Haluk Levent, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.
Depozito iade makinesinin içi ilk kez görüntülendi: Atılan şişeler böyle ayrıştırılıyor Depozito iade makinesinin içi ilk kez görüntülendi: Atılan şişeler böyle ayrıştırılıyor
ABD’nin Erbil Başkonsolosluğu yakınlarında 6 İHA düşürüldü ABD’nin Erbil Başkonsolosluğu yakınlarında 6 İHA düşürüldü

16:39
Banyoda katletmişti Trans bireyi öldüren Suriyeli için karar
Banyoda katletmişti! Trans bireyi öldüren Suriyeli için karar
16:27
AHBAP Derneği’nin ve şüphelilerin mal varlıklarına tedbiren el konuldu
AHBAP Derneği'nin ve şüphelilerin mal varlıklarına tedbiren el konuldu
16:15
Altın yatırımcısını kahreden grafik
Altın yatırımcısını kahreden grafik
16:02
Görüntü serhat şehrimizde kaydedildi Polis her yerde bu kadınları arıyor
Görüntü serhat şehrimizde kaydedildi! Polis her yerde bu kadınları arıyor
15:38
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan ünlülerden ilk görüntü
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan ünlülerden ilk görüntü
15:22
Bakanlığın önünde gergin dakikalar Polis ekipleri müdahale etti
Bakanlığın önünde gergin dakikalar! Polis ekipleri müdahale etti
15:06
Bahçeli ile görüşme sonrası Pervin Buldan’dan tek cümlelik açıklama
Bahçeli ile görüşme sonrası Pervin Buldan'dan tek cümlelik açıklama
14:43
Kucağındaki 7 aylık bebeği bile kullandı Çantasından çıkan şoke etti
Kucağındaki 7 aylık bebeği bile kullandı! Çantasından çıkan şoke etti
14:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Aşkım, sevdam“ dediği kentte anket yapıldı İşte çıkan sonuç
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Aşkım, sevdam" dediği kentte anket yapıldı! İşte çıkan sonuç
14:28
Haluk Levent gurbetçiyi böyle kandırmış: Evli olduğunu nezarethanede öğrendim
Haluk Levent gurbetçiyi böyle kandırmış: Evli olduğunu nezarethanede öğrendim
14:27
İran’dan Kuveyt’e İHA saldırısı Hava savunma sistemleri devreye girdi
İran'dan Kuveyt'e İHA saldırısı! Hava savunma sistemleri devreye girdi
12:52
Naci Görür’den milyonları tedirgin eden uyarı: Tez zamanda bekliyoruz
Naci Görür'den milyonları tedirgin eden uyarı: Tez zamanda bekliyoruz
12:38
Vatandaş şikayetçi oldu, belediyenin milyonluk araçlarına el konuldu
Vatandaş şikayetçi oldu, belediyenin milyonluk araçlarına el konuldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2026 17:25:49. #7.12#
SON DAKİKA: Lipödem: Kadınların Gizli Sorunu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.