Lösemi Tedavisiyle Sağlığına Kavuştu

ORDU'da yaşayan Muhammet Emin Taşlı'ya (6), vücudundaki kırıklar nedeniyle götürüldüğü hastanede lösemi teşhisi kondu. Geçen yıl ekim ayında başlayan tedavi süreci başarıyla tamamlandı. Anne Saliha Taşlı (39), "Biz buraya oğlumun vücudundaki kırıklar nedeniyle gelmiştik. Kırıklarının sebebi de kan hastalıklarıymış. Önceden düştüğü zaman bir yeri kırılacak diye korkuyordum. Ama şimdi düştüğü zaman korkmuyorum" dedi.

Fatsa'da yaşayan Taşlı ailesi, oğulları Muhammet Emin'in sık sık kemik kırıkları yaşaması nedeniyle Fatsa'daki hastanelere başvurdu. Sağ ve sol ayaklarında, bileklerinde ve omurgasında oluşan toplam 6 kırık sonrası Samsun'a gelen Taşlı ailesi, buradaki özel bir hastanede yapılan tetkiklerde, kemik zayıflığının altında yatan nedenin lösemi olduğunu öğrendi. 15 Ekim 2024 tarihinde konulan teşhisin ardından Muhammet Emin Taşlı için tedavi süreci başladı. Annesi ile birlikte Samsun Lösemili ve Kan Hastalıklı Çocuklar Derneği'nin (LÖSAM) Nakil Aileleri Destekleme Projesi (NADEP) konuk evinde kalan Taşlı, 8 ay sonra sağlığına kavuştu. Taşlı, hastalığın nüksetme ihtimaline karşı 5 yıl boyunca düzenli olarak takip edilecek.

Tedavinin güzel geçtiğini ve oğlunun sağlığına kavuştuğunu belirten 2 çocuk annesi Saliha Taşlı, "Oğlum lösemi hastalığına yakalandı. Burada tanısı konuldu. Tedavimiz çok güzel bir şekilde ilerledi. Şu an oğlum iyileşti. Ama 5 yıl takipte olacak. Çok şükür bu duruma kadar geldik" diye konuştu.

'OĞLUM ÖNCEDEN DÜŞTÜĞÜ ZAMAN KORKUYORDUM ŞİMDİ KORKMUYORUM'

Oğlunun lösemi olduğunu ilk etapta anlamadıklarını ifade eden Saliha Taşlı, "İlk duyduğumda çok üzülmüştüm. Dünya başıma yıkılmıştı. Ama 'mücadeleyi bırakmamalıyız' dedim. Oğluma da hiçbir şey hissettirmedim. Lösemi hastası olduğunu ilk zamanlar anlamamıştık. Biz buraya oğlumun vücudundaki kırıklar nedeniyle gelmiştik. Sağ ve sol ayağı, bilekleri kırılıyordu. En son omurgasında 2 tane kırık çıktı. Biz buraya 6 tane kırıkla geldik. Kırıklarının sebebi de kan hastalıklarıymış. Yani lösemiymiş. Şu anda oğlum çok iyi. Düştüğü zaman bir yeri kırılmıyor. Önceden düştüğü zaman bir yeri kırılacak diye korkuyordum. Ama şimdi düştüğü zaman korkmuyorum" dedi.

Ana sınıfına sadece bir gün giden Muhammet Emin Taşlı ise iyileştiğini ve mutlu olduğunu söyledi.