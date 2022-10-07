Manisa haberi... Manisa'da hayata geçirilen proje çerçevesinde Alaşehirli muhtarlara da ilk yardım eğitimi verildi - Son Dakika
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Manisa haberi... Manisa'da hayata geçirilen proje çerçevesinde Alaşehirli muhtarlara da ilk yardım eğitimi verildi

07.10.2022 10:34

Edinilen Manisa haberine göre Manisa'da hayata geçirilen proje çerçevesinde Alaşehirli muhtarlara da ilk yardım eğitimi verildiMANİSA Manisa Valiliği koordinesinde, Manisa İl Sağlık Müdürlüğü, Manisa 112 Acil Çağrı Merkezi ve Yunusemre Muhtarlar Derneği'nin 'Hayat kurtarmakta biz de varız' projesi tüm hızıyla devam ediyor.

Manisa'da hayata geçirilen proje çerçevesinde Alaşehirli muhtarlara da ilk yardım eğitimi verildi

MANİSA Manisa Valiliği koordinesinde, Manisa İl Sağlık Müdürlüğü, Manisa 112 Acil Çağrı Merkezi ve Yunusemre Muhtarlar Derneği'nin 'Hayat kurtarmakta biz de varız' projesi tüm hızıyla devam ediyor. Alaşehir ilçesindeki 87 mahalle muhtarına ilk yardım eğitimi verildi.

Alaşehir Kaymakamlığı toplantı salonunda düzenlenen ilk yardım eğitimlerinde muhtarlara önce teorik bilgiler verildi ardından da Fethi Sekin Gençlik Merkezinde uygulamalı eğitim yapıldı. Muhtarlar uzmanlar tarafından anlatılan ilk yardım bilgilerini maketler ve birbirleri üzerinde uygulama yaparak, bilgilerini pekiştirdi. Toplam 2 günde 16 saat eğitim alan muhtarlara katılım belgesi takdim edildi. İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından 2022 yılı projeleri arasında kabul edilen ve desteklenmeye hak kazanarak Türkiye'de ilk defa Manisa'da uygulanan 'Hayat kurtarmakta bizde varız' projesinde muhtarlara eğitim veren projenin Eğitim Koordinatörü Emine Özdemir, "Hayat kurtarmakta bizde varız projesinde Alaşehir'e bağlı tüm muhtarlara ilk yardım eğitimi verdik. Toplamda iki gün süren 16 saatlik eğitimde temel yaşam desteği, tıkanıklar, kırık, çıkık, burkulma, sıcak çarpması, yanık gibi pek çok konuda teorik bilgi verdik, sonrasında uygulamalı eğitimler yaparak bunları pekiştirdik." dedi.

Eğitime katılan muhtarlardan Erenköy Muhtarı Adem Avcı, "Temel yaşam hakkında, boğulma, tıkanma, yaralanma gibi durumlarda bize yardımcı oldular, uygulamalı ve teorik olarak bize anlattılar." derken Esentepe Mahallesi Muhtarı İbrahim Gürer de şunları söyledi: "İlk yardım konusunda iki gündür hem teorik hem de uygulamalı olarak çalışmalar yaptık. Temel yaşam desteği, boğulma, tıkanma gibi konularda bilgilendik. Bize katkı oldu. Çalışma güzeldi." şeklinde konuştu. Eğitimin sonunda düzenlenen belge töreninde konuşan Alaşehir Kaymakamı Alper Faruk Güngör, "Sayın Valimiz Yaşar Karadeniz önderliğinde başlatılan 'Hayat Kurtarmakta Bizde Varız' projesinde, bu eğitim programları hazırlandı. İlçelerimizde de uygulanmaya başlandı. Amacımız ilk yardım eğitimi alan insanlarımızın sayısını artırmak. Burada da muhtarlarımız var ve muhtarlarımız mahallenin her türlü sorunlarıyla ilgileniyorlar, bunlardan birisi de sağlık sorunları. Bu konuda da sizleri bilgi sahibi yapmak, eğitim almanızı sağlamak amacıyla bu çalışmaları yaptık. Ben bu eğitime katkı veren tüm muhtarlarımıza ve ilimizden gelerek eğitim veren sağlık personellerimize teşekkür ediyorum." dedi.

Yapılan konuşmaların ardından eğitime katılan 87 mahalle muhtarına katılım belgesi takdim edildi. Projede özelikle kırsal bölgelerde vatandaşların yaşayabilecekleri herhangi bir sağlık sorununda 112 ekipleri gelene kadar muhtarların hastaya ilk müdahaleyi yaparak hayata tutunmalarını sağlamak amaçlanıyor.

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Kaynak: İHA

İl Sağlık Müdürlüğü, Manisa, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Manisa haberi... Manisa'da hayata geçirilen proje çerçevesinde Alaşehirli muhtarlara da ilk yardım eğitimi verildi - Son Dakika

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