Mardin'de Sağlıklı Çocuk Programı Uygulandı - Son Dakika
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Sağlık

Mardin'de Sağlıklı Çocuk Programı Uygulandı

Mardin'de, 'Sağlıklı Çocuk Sağlıklı Gelecek' programı imzalanan protokolle hayata geçirildi.

12.05.2025 15:19
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MARDİN'de, Sağlık Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında 'Sağlıklı Çocuk Sağlıklı Gelecek' programı yapıldı.

Sağlık Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında 18 Nisan'da imzalanan 'Sağlıklı Çocuk Sağlıklı Gelecek' projesinin Mardin'deki saha uygulaması, Artuklu ilçesindeki Selahaddin Eyyübi İlkokulu'nda gerçekleştirildi. Etkinlik öncesinde, Sağlık Bakanlığı Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü'nün hazırladığı rehber doğrultusunda öğrencilere teorik sağlık eğitimleri verildi. İlkokul çağındaki öğrencilere küçük yaşlardan itibaren sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazandırılması, sağlık konularındaki bilgi düzeyleri ve farkındalıklarının artırılması hedeflenen projeyle, çocukların güvenli ve eğlenceli bir ortamda sağlık çalışanlarıyla teması sağlandı. Programın sonunda etkinliğe katılan öğrencilere 'Sağlık Elçisi' belgesi verildi.

'AMACIMIZ, SAĞLIK OKURYAZARLARA KATKI SAĞLAMAKTIR'

Programda konuşan Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürü Doç. Dr. Muhammed Atak, çocukların öğrenmiş olduğu bilgileri hem kendi hayatlarında hem de aile ve çevrelerine aktaracaklarını ifade ederek, "Geçtiğimiz ay, Milli Eğitim ve Sağlık Bakanlığı arasında iş birliği protokolü imzalandı ve Türkiye'de 'Sağlıklı Çocuk Sağlıklı Gelecek' diyerek, bütün okullarımızda ve il sağlık müdürlüklerinin müşterek olduğu organizasyonuyla da iyi bir program hazırlamaya gayret ediyoruz. Buradaki amacımız, sağlık okuryazarlara katkı sağlamaktır. Çünkü çocukların özellikle davranış gelişim yapısı ve bilgi öğrenmesi, o bilgiyi kendi hayatına tatbik etmesi nispeten daha kolay. Bizlerde bütün okullarımızda 'Sağlıklı Çocuk Sağlıklı Gelecek' programını uygularken de çocuklarımızın sağlıkla ilgili bilgilerini ve farkındalıklarını arttırmayı hedefliyoruz. Ancak bununla da yetinmiyoruz. Bizim buradaki temel hayallerimizden bir tanesi her bir çocuğun mümkün mertebe birer sağlık elçisi olarak toplumun her noktasına gitmesine fırsat tanımak. Bu çocuklar öğrenmiş olduğu bilgileri hem kendi hayatlarında hem de aile ve çevrelerine aktarmış olacaklar. Bu programın startını İstanbul ve Ankara'da vermiştik. Bugün de Mardin'de bu süreci elimizden geldiğince kıymetli yönetici ve öğretmenlerimizle yaygınlaştırmaya çalışmış olacağız. Hedefimiz; okullar kapanmadan önce 81 ilde en az birer okulda bu programın duyurusunun yapılmasıdır" dedi.

'ÇEVRELERİNE ÖRNEK OLACAK BİRER SAĞLIK ELÇİSİ OLARAK YETİŞTİRİYORUZ'

İl Sağlık Müdürü Saffet Yavuz ise, "Sağlıklı nesiller, sağlıklı bir toplumun temel taşıdır. Bugün burada, çocuklarımızı yalnızca kendi sağlıklarını koruyan bireyler olarak değil, aynı zamanda ailelerine ve çevrelerine örnek olacak birer sağlık elçisi olarak yetiştiriyoruz. Bu sürecin Türkiye genelinde kalıcı ve güçlü etkiler yaratacağına yürekten inanıyorum" diye konuştu.

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Sağlık Mardin'de Sağlıklı Çocuk Programı Uygulandı - Son Dakika

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