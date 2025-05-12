Mardin'de Sağlıklı Gelecek Projesi Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Sağlık

Mardin'de Sağlıklı Gelecek Projesi Başladı

Mardin'de 'Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek' projesi ile öğrencilere sağlık eğitimi verildi.

12.05.2025 18:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mardin'de 'Sağlıklı Çocuk Sağlıklı Gelecek' Projesi

MARDİN - Sağlık Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan 'Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek' programının Mardin'deki saha uygulaması, Selahaddin Eyyübi İlkokulu'nda gerçekleştirildi.

Etkinlik öncesinde, Sağlık Bakanlığı Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü'nün hazırladığı rehber doğrultusunda öğrencilere teorik sağlık eğitimleri verildi. Etkinlikte konuşan Sağlık Bakanlığı Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürü Doç. Dr. Muhammed Atak, "Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek" programının, İstanbul ve Ankara'dan sonra Mardin'de başlatmanın çok kıymetli olduğunu belirtti. Atak, "Sağlık Bakanlığı olarak uzun bir süredir aslında Sağlıklı Çocuk Sağlıklı Gelecek programını hazırlanıyorduk. Sağlık Bakanımız Prof. Dr. Kemal Memişoğlu İstanbul'da İl Sağlık Müdürü iken bu programı başlatmıştı. Bütün okullarda çocukları, sağlık çalışanlarına bir araya getirerek buluşmasına fırsat verecek bir süreç vardı. Geçtiğimiz ay Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı arasında iş birliği protokolü imzalandı. ve bundan sonraki süreçte de tüm Türkiye'de Sağlıklı Çocuk Sağlıklı Gelecek diyerek bütün okullarımızda, milli eğitim ve il sağlık müdürlüklerinin müşterek organizasyonuyla da biz iyi bir program hazırlamaya gayret ediyoruz" dedi.

Buradaki amaçlarının sağlık okuryazarlığına katkı sağlamak olduğunu belirten Atak, şöyle devam etti:

"Çocukların özellikle davranış değişikliği yapması ve çocukların bilgiyi öğrenmesi kendi hayatına tatbik etmesi nispeten daha kolay. Biz de tüm okullarımıza Sağlıklı Çocuk Sağlıklı Gelecek programlı uygularken de çocuklarımızın sağlıkla ilgili bilgilerini arttırmaya, sağlıkla ilgili farkındalıklarını artırmayı hedefliyoruz. Bizim buradaki temel hayallerimizden biri her bir çocuğun mümkün mertebe sağlık elçisi olarak toplumun her noktasına gitmesine fırsat tanımak. Dolayısıyla biz eğitimleri verirken bu çocuklarımıza birer sağlık elçisi olarak topluma tekrardan kazandırmayı hayal ediyoruz. Bu çocuklar öğrenmiş oldukları bilgileri de hem kendi hayatlarına hem de aileleri ve çevrelerinde savunuculuğu yapacak şekilde bizim değerli çalışma arkadaşlarımız olarak bu süreci yürütmüş olacaklar. İlk önce İstanbul, Ankara ve şimdi de Mardin'de kıymetli İl Sağlık Müdürümüz ve ekibiyle birlikte bu süreci elimizden geldiğince tabii kıymetli milli eğitim müdürlüğü ve öğretmenlerimizle birlikte yaygınlaştırmamaya çalışacağız."

"Yarının bilinçli bireylerini bugünden hazırlıyoruz"

İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Saffet Yavuz ise sağlıklı nesillerin sağlıklı bir toplumun temel taşı olduğunu söyledi. Yavuz, "Bugün burada, çocuklarımızı yalnızca kendi sağlıklarını koruyan bireyler olarak değil, aynı zamanda ailelerine ve çevrelerine örnek olacak birer sağlık elçisi olarak yetiştiriyoruz. Onlara kazandırdığımız bu bilinç sayesinde, temizlikten beslenmeye, hijyenden ağız ve diş sağlığına kadar pek çok konuda edindikleri bilgileri, evlerinde ve çevrelerinde yayarak toplumsal farkındalığın artmasına katkı sağlayacaklar. 'Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek' programı ile aslında yarının bilinçli bireylerini bugünden hazırlıyor, hep birlikte daha sağlıklı bir geleceğe doğru sağlam adımlarla ilerliyoruz. Bu sürecin Türkiye genelinde kalıcı ve güçlü etkiler olacağına yürekten inanıyorum. Toplumda birer sağlık elçisi olacak çocuklar için de etkinlik alanımızda kurulan 8 sağlık istasyonumuz yer almaktadır. Aile hekimliği, ağız ve diş sağlığı, sağlıklı beslenme, fiziksel aktivite, kişisel hijyen ve bulaşıcı hastalıklardan korunma, UMKE, evde sağlık hizmetleri ve 112 istasyonlarımızda çocuklarımız bilgi ediniyor. İnşallah hem kendi sağlıkları hem de toplum sağlığı için çok kıymetli bir nesil yetiştireceğiz" diye konuştu.

Program sonunda etkinliğe katılan öğrencilere "Sağlık Elçisi" belgesi verildi.

Kaynak: İHA

Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Mardin, Eğitim, Sağlık, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Mardin'de Sağlıklı Gelecek Projesi Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Memişoğlu yeni uygulamayı duyurdu: Fazla kiloluları tespit edeceğiz Bakan Memişoğlu yeni uygulamayı duyurdu: Fazla kiloluları tespit edeceğiz
Erzurum Valisi Çiftçi’den oğlunun tepki çeken paylaşımlarıyla ilgili açıklama Erzurum Valisi Çiftçi'den oğlunun tepki çeken paylaşımlarıyla ilgili açıklama
Satmak için kaporasını aldığı otomobilinin üzerine hafif ticari araç çıktı Satmak için kaporasını aldığı otomobilinin üzerine hafif ticari araç çıktı
Kurşun yağmuruna tutulan otomobil kaza yaparak durabildi Kurşun yağmuruna tutulan otomobil kaza yaparak durabildi
Ankara’da motosiklet kazası: 2 genç hayatını kaybetti Ankara'da motosiklet kazası: 2 genç hayatını kaybetti
Trump’tan tüm dünyada ilaç fiyatlarını sarsacak kararname Trump'tan tüm dünyada ilaç fiyatlarını sarsacak kararname
Yunanistan bu köylere yerleşenlere 435 bin TL ödeyecekti, proje tutmadı Yunanistan bu köylere yerleşenlere 435 bin TL ödeyecekti, proje tutmadı
Sacha Boey Bayern Münih’in şampiyonluk kutlamasına “Haram“ diyerek tepki gösterdi Sacha Boey Bayern Münih'in şampiyonluk kutlamasına "Haram" diyerek tepki gösterdi
O Ses Türkiye’de final heyecanı Şampiyon belli oldu O Ses Türkiye'de final heyecanı! Şampiyon belli oldu
Yılların takımının tarihi çöküşü: -139 averaj, -21 puanla küme düştüler Yılların takımının tarihi çöküşü: -139 averaj, -21 puanla küme düştüler
Altında ibre tersine döndü Yatırımcılar şaşkın Altında ibre tersine döndü! Yatırımcılar şaşkın

21:42
Bahçeli’nin ’’Demirtaş’’ talebi yanıtsız mı kaldı Bakanlıktan yalanlama geldi
Bahçeli'nin ''Demirtaş'' talebi yanıtsız mı kaldı? Bakanlıktan yalanlama geldi
21:00
Bahçeli’ye dikkat çeken hediye Tüm liderleri mat etti
Bahçeli'ye dikkat çeken hediye! Tüm liderleri mat etti
20:43
ABD Ankara Büyükelçiliği: PKK’nın fesih kararı bir dönüm noktası niteliğindedir
ABD Ankara Büyükelçiliği: PKK'nın fesih kararı bir dönüm noktası niteliğindedir
19:01
PKK’nın fesih kararına Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ilk yorum: Bugün kritik bir eşik aştık
PKK'nın fesih kararına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum: Bugün kritik bir eşik aştık
16:51
DEM Partililerle şakalaşan Müsavat Dervişoğlu, PKK’nın silah bırakmasına karşı
DEM Partililerle şakalaşan Müsavat Dervişoğlu, PKK'nın silah bırakmasına karşı
09:28
Tapuda 90 günlük süre sınırına dikkat
Tapuda 90 günlük süre sınırına dikkat
09:23
PKK’nın kendini feshi sonrası takvim nasıl işleyecek
PKK'nın kendini feshi sonrası takvim nasıl işleyecek?
09:17
Atılan manşetleri görmeniz lazım İspanyol basını El Clasico sonrası Arda Güler’i fena haşladı
Atılan manşetleri görmeniz lazım! İspanyol basını El Clasico sonrası Arda Güler'i fena haşladı
09:07
Tarihi gün PKK kendini feshetti, silah bıraktı
Tarihi gün! PKK kendini feshetti, silah bıraktı
09:06
Emekli ikramiyeleri 3 katına çıkacak, maaşlar da artacak
Emekli ikramiyeleri 3 katına çıkacak, maaşlar da artacak
09:02
Galatasaraylıların Osimhen kampanyası çığ gibi büyüyor
Galatasaraylıların Osimhen kampanyası çığ gibi büyüyor
08:59
İstanbul Kağıthane’deki ölümlü kaza kameraya yansıdı
İstanbul Kağıthane'deki ölümlü kaza kameraya yansıdı
08:44
Mehmet Yalçınkaya’nın restoranında fiyatlar ortaya çıktı, sosyal medya karıştı
Mehmet Yalçınkaya'nın restoranında fiyatlar ortaya çıktı, sosyal medya karıştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.05.2025 22:49:20. #7.11#
SON DAKİKA: Mardin'de Sağlıklı Gelecek Projesi Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.