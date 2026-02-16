Marmara'da Çöl Tozu Alarmı - Son Dakika
Son Dakika Logo
Sağlık

Marmara'da Çöl Tozu Alarmı

16.02.2026 10:21
Kuzey Afrika'dan gelen çöl tozları, solunum sağlığı için risk oluşturuyor. Özellikle hassas gruplar dikkat etmeli.

KUZEY Afrika üzerinden gelen yoğun toz taşınımının Marmara Bölgesi'ni etkisi altına alması bekleniyor. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Seha Akduman, "Bu durum, özellikle solunum sistemi açısından ciddi sağlık riskleri barındırıyor. Çöl tozları yalnızca kum taneciklerinden oluşmaz. Yapılan araştırmalar, bu partiküllerin akciğer dokusunda hücrelere zarar veren ve iltihaplanmayı artıran bir etki oluşturduğunu gösteriyor" dedi.

Libya üzerinden havalanarak atmosferin üst katmanlarında taşınan çöl tozlarının, İstanbul başta olmak üzere birçok ilde etkili olabileceği öngörülüyor. Dr. Öğr. Üyesi Seha Akduman, bu süreçte özellikle solunum yolu hastalarının daha dikkatli olması gerektiğini belirtti.

Çöl tozlarının masum olmadığını vurgulayan Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Seha Akduman, bu partiküllerin akciğer sağlığı üzerindeki etkileri hakkında şöyle konuştu:

"Çöl tozları yalnızca kum taneciklerinden oluşmaz. Yapılan araştırmalar, bu partiküllerin akciğer dokusunda hücrelere zarar veren ve iltihaplanmayı artıran bir etki oluşturduğunu gösteriyor. Tozlar, ağır metaller, polenler ve mikroorganizmalar taşıyabiliyor. Bu tozlar, solunum yoluyla akciğerlerin en derin noktalarına kadar ulaşıyor."

'GİZLİ ASTIM RİSKİ'

Toz taşınımının etkili olduğu dönemlerde acil servis başvurularında artış yaşandığını ifade eden Dr. Öğr. Üyesi Seha Akduman, şu uyarıda bulundu:

"Güncel bilimsel çalışmalar, yoğun toz maruziyetinin yalnızca astım ve KOAH gibi mevcut solunum hastalıklarını tetiklemediğini, sağlıklı bireylerde bile yeni tanılı astım gelişimine zemin hazırlayabildiğini gösteriyor. Hava yollarında oluşan bu hassasiyet ve iltihaplanma, toz bulutları dağıldıktan sonra dahi haftalarca sürebiliyor."

TOZLU HAVALAR İÇİN 5 ÖNERİ

Özellikle çocuklar, yaşlılar ile kalp ve akciğer hastalarının bu süreçte daha dikkatli olması gerektiğini vurgulayan Dr. Öğr. Üyesi Seha Akduman, çöl tozunun etkili olduğu günlerde alınabilecek önlemleri şöyle sıraladı:

"Pencereleri kapalı tutun: Dış ortam havasının iç mekana girmesini sınırlayın.

"Maske kullanın: Dışarı çıkmak zorunda kalanlar cerrahi maske, tercihen N95 maske kullanmalı.

"Klima ayarlarını kontrol edin: Araçlarda ve kapalı alanlarda hava sirkülasyonu dışarıdan hava alacak şekilde değil, iç hava dolaşımı modunda olmalı.

"Açık hava sporlarını erteleyin: Derin nefes gerektiren aktiviteler, zararlı partiküllerin akciğerlere daha fazla ulaşmasına neden olur.

"Risk grupları evde kalmalı: Bebekler, yaşlılar ve kronik hastalığı olanlar mecbur olmadıkça dışarı çıkmamalı."

Kaynak: DHA

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
