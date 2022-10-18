İSTANBUL-MEDİKAL ESTETİK UYGULAMALARINDAKİ RİSKİ AZALTAN CİHAZ İSTANBUL'DA TANITILDI

Pazara yeni arz edilen ve hızla birçok estetik kliniğinde kullanılmaya başlanan mobil ultrason, 6 farklı ülkeden 130 katılımcının geldiği lansmanda tanıtıldı. Geliştirilen mobil ultrasonun kullanımı ile ciltte oluşabilecek komplikasyon riskinin sıfıra düşme ihtimali olduğunu söyleyen Metspharma ve MetsAcademy'nin CEO'su Dr. Şenol Pak, 'Medikal estetik uygulamalarını, doppler ultrasonografi ile cilt altını görerek yapabiliyor ve görerek uygulamanın getirdiği avantajları bu işlemlerde kullanmış oluyorsunuz' dedi.

Uluslararası Philips Lumify tanıtım toplantısı geçtiğimiz günlerde İstanbul'da bir otelde yapıldı. Dermo-Estetik alanında damarsal komplikasyonları en aza indirmek amacıyla üretilen Lumify, Avrupa, Türkiye ve Orta Doğu'dan gelen hekimlere tanıtıldı. Mobil ultrasonun hekimlerin yaptığı uygulamaları daha güvenli ve komplikasyon oluşturmadan gerçekleştirmesine imkan verdiğini belirten Radyoloji Uzmanı Doç. Dr. Kaan Meriç, 'Hekimler, cilt altındaki damarları ve cilt altının yapısını değerlendirme yeteneği kazanıyorlar. Böylece tehlikeli alanlardan uzak durarak uygulamalarını yapıp gerçekten hedefledikleri yere daha az maliyet oluşturacak malzemeyle hasta ve kendi için istenilen görüntüleri elde edebilecek imkana kavuşuyor' şeklinde konuştu.

'İŞLEMLER KÖRLEMESİNE YAPILDIĞI İÇİN RİSK TEŞKİL EDİYOR'

Metspharma ve MetsAcademy'nin CEO'su Dr. Şenol Pak, 'Medikal estetik uygulamaları alanında baktığınızda cildimiz çok iyi bir koruyucu ve fakat aynı zamanda çok iyi bir örtü olarak cildin arkasındaki damarları, dokuları gizleyen bir yapıya sahip. Ciltte bahsi geçen yapıların mutlaka biliniyor olması gerekiyor ki anatomi bilgisi zaten bunu gerektiriyor. Bu anatomi bilgileri ışığında uygulamalar yapılsa dahi işlemler bir miktar körlemesine yani görmeden yapıldığı için risk teşkil ediyor. Komplikasyonların ciddi bir kısmı yaklaşık olarak % 30 civarında olabilen varyasyonlar yani anatomik farklılaşma olan hastalarda ortaya çıkıyor. Dolayısıyla sizin anatomik olarak bu işi biliyor olmanız riski yüzde 100 ortadan kaldırmıyor. İşte doppler ultrasonografi cihazıyla bu riski neredeyse sıfıra indirme ihtimaliniz oluyor çünkü görerek uyguluyor ve görerek uygulamanın getirdiği avantajları kullanmış oluyorsunuz' ifadelerini kullandı.

'AŞI NASIL BİRÇOK HASTALIĞI ÖNLÜYORSA BU CİHAZ DA KOMPLİKASYONLARIN ÖNÜNE GEÇECEK'

Dr. Pak, 'Esasında teknolojiyi kullanıp onu yadsımadığınız sürece yaptığınız uygulamaların başarılı olma ihtimalinin yüksek olduğuna inanıyorum. Az önce söylediğim gibi siz anatomik olarak bildiğiniz ama göremediğiniz yapılara herhangi bir müdahalede bulunduğunuzda bazı riskler alıyorsunuz. Bu riski sıfıra indirebilmek için görerek uygulamak gerekiyor. O nedenle cihazın kullanılması gerektiğine inanıyorum. Sadece önlem için de değil yaptığınız uygulamaların kalitesi açısından da önemli. Cihazı kullanırken, uygulama sırasında ve sonrasında görüntüleme şansınız oluyor. Bu sayede uygulamanın ne kadar doğru olduğunu görebiliyorsunuz. Nasıl ki aşı birçok hastalığı önlüyorsa bu dopper ultrasonografi cihazını kullanmak da medikal estetik alanda birçok komplikasyonun önüne geçecektir' dedi.

'ESTETİK MERKEZLERİNDE RAHATLIKLA KULLANILABİLECEK BİR ÇÖZÜM'

Philips Türkiye Genel Müdürü Gamze Arbak ise cihazın yararlarıyla ilgili şöyle konuştu:

'Tele ultrason çözümlerimizi estetik uygulamalarda danışanlara çok daha güvenli, risksiz uygulamalar yapılması ve ultrason eşliğinde estetik uygulamalarda yardımcı olmak için tanıtıyoruz. Mobil ultrasonlar estetik uygulamalarda önlem almak yani komplikasyonlar olmadan önce müdahale edebilmek için yaygın olarak kullanılıyor. Ultrason eşliğinde farklı uygulamalar ve komplikasyonları görebilmek mümkün. Cihaz, Türkiye'de 2018 ve 2019 yılında satışa sunulmuştu. Global olarak da 2015 yılında satışa sunuldu. Hastanelerde kullanılan büyük ultrason sistemleri var fakat mobil ultrason özel bir çözüm. Bir cebe girebilecek kadar küçük olan bu cihaz istediğiniz cep telefonu ya da tablete bağlanarak büyük ultrason cihazlarının yapabildiği bazı özellikleri ve yetenekleri danışanın yanına ve estetik kliniklerin içerisine kolaylıkla taşınmasını sağlıyor. Mobil ultrasonun en büyük özelliklerinden bir tanesi fiziksel boyut olarak küçük olması ve kliniklere taşınabilmiş olması. Bu anlamda kullanımı da yaygınlaştırmış oluyoruz ve farklı alanlarda kullanılabiliyor. Estetik merkezlerinde de rahatlıkla kullanılabilecek bir çözüm.'

'DOPPLER ÖZELLİĞİ OLAN MOBİL ULTRASON CİHAZIYLA YETERLİ KALİTEDE GÖRÜNTÜ ELDE EDİLEBİLİYORUZ'

Medikal estetik uygulamalarının Türkiye'de son zamanlarda artmaya başladığını söyleyen Radyoloji Uzmanı Doç. Dr. Kaan Meriç, 'Ülkemizdeki değerli hekimler sayesinde dünyada da bir çekim merkezi olduk. Ancak bu uygulamaların birçok istenmeyen yan etkileri de meydana geliyor. Bunun sebebi ise bu incelemeler ve uygulamaların tabiri caizse körleme yapılmasından kaynaklı. Cilde yapılan uygulamalarda özellikle yüz bölgesinde, cildin altındaki damarları gösterebilecek ve uygulamaların yanlışlıkla bu damarın içine ya da çevresine yapılmasını engelleyecek teknolojimiz yoktu. Biz yıllardır radyoloji kliniklerinde bunu yapabiliyorduk. Fakat estetik kliniklerinde veya hekimlerimizin kendi muayenehanelerinde özel ultrason cihazlarımızın kullanımı limitliydi. Sağlık alanında gelişen teknoloji bu konuda hekimleri ve bizi destekledi. Böylelikle doppler özelliği olan mobil ultrason cihazıyla yeterli kalitede görüntü elde edilebiliyoruz. Cilt altına, cilt altındaki damarlarda ve uyguladığımız yerlerde herhangi bir komplikasyon var mı yok mu, bu uygulama doğru yere mi yapıldı, dolgu doğru yeri mi doldurdu sorularını cevaplayacak bir teknolojimiz var ve teknolojimizi hekimlerimizi anlatmak için buradayız' diye konuştu.

Doç. Dr. Meriç, 'Teknolojideki bu yeni gelişmenin hekimlerimizin yaptıkları uygulamaları daha güvenli, hastanın faydasına ve süreci komplikasyon oluşmadan gerçekleştirilmesine imkan vermekte. Cilt altındaki damarları ve cilt altının yapısını değerlendirme yeteneği kazanıyorlar. Böylece tehlikeli alanlardan uzak durarak uygulamalarını yapıp gerçekten hedefledikleri yere daha az maliyet oluşturacak malzemeyle hem hasta için hem kendi için daha doğru, daha istenilen görüntüleri elde edebilecek imkana kavuşuyorlar' dedi.