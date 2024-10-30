Melazma: Gebelik Maskesi Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Sağlık

DOĞURGANLIK dönemindeki kadınlarda sıklıkla görülen melazma hastalığına dikkat edilmesi gerektiğini söyleyen Dermatoloji Uzmanı Prof. Dr. Ali Balevi, "Hastalık toplumda 'Gebelik Maskesi' olarak biliniyor. Hastalığın oluşumunda ultraviyole ışınlar, genetik faktörler, ilaç kullanımı ve güneş kremi kullanmamak etkili oluyor" dedi.

Kadınların yüzünde, özellikle doğurganlık döneminde sıkça rastlanan melazmanın, inatçı bir cilt sorunu olarak öne çıktığını belirten Medipol Mega Üniversite Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Prof. Dr. Ali Balevi, güneş ışınlarından genetiğe kadar pek çok faktörün etkili olduğu bu cilt rahatsızlığında tanının önemini ve doğru tedavi yöntemlerini ifade etti. Prof. Dr. Balevi, "Bu hastalığı taklit eden başka cilt hastalıkları da var. Net bir tanı konulmalı ki doğru tedavi uygulansın. Melazma yüzde alın ve santral bölgeleri tutabiliyor. Derinlik değerlendirmesi tedavi protokolünü belirlemede etkili oluyor" diye konuştu.

'YÜZÜNÜZDEKİ LEKELERE ASLA MÜDAHALE ETMEYİN'

Melazmanın tedaviye dirençli bir hastalık olduğunu belirten Prof. Dr. Balevi, "Tedaviye ne kadar iyi yanıt alınırsa alınsın, yaz aylarında ultraviyole ışınlarına dikkat edilmezse melazma aynı bölgelerde tekrarlayabilir. Tekrarlama ihtimali yüzde 50'nin üzerindedir. Hastalar tedavi sonrası da güneş kremi kullanımını ihmal etmemelidir. Yüzünüzde tanısı konulmuş lekelere müdahale ettirmeyin, mutlaka deneyimli bir dermatolog tarafından değerlendirilmesini sağlayın" dedi.

'SABIR VE DÜZENLİ BAKIM ŞART'

Melazmanın bireysel bir tedavi gerektirdiğini söyleyen Prof. Dr. Balevi, "Hafif melazma vakalarında kremler kullanılabilir ancak bu tedavilerin düzenli kontrollerle takip edilmesi gerekiyor. Hastalar sabırlı olmalı ve hekimin önerilerine titizlikle uymalı. Günlük güneş kremi kullanımı melazma hastalarının rutininde vazgeçilmez bir unsurdur" ifadelerini kullandı.