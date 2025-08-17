Minibüs Kazasında Ebe Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Sağlık
Sağlık

Minibüs Kazasında Ebe Hayatını Kaybetti

Minibüs Kazasında Ebe Hayatını Kaybetti
17.08.2025 13:49
Söke'de minibüsten düşen ebe Ayşe Ceylan, hastanede hayatını kaybetti, şoför gözaltında.

Bahattin ALBAYRAK/ SÖKE (Aydın), -AYDIN'ın Söke ilçesinde, sürücüsünün durağa yaklaştığı sırada kapısını açtığı yolcu minibüsünden düşen ebe Ayşe Ceylan (45), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerinde Söke'nin kırsal Bağarası Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre S.K., durağa yaklaşırken yönetimindeki 09 M 2540 plakalı yolcu minibüsünün kapısını açtı. Söke 3 No'lu Aile Sağlığı Merkezi'nde ebe olarak görev yapan Ayşe Ceylan, minibüsten inmeye hazırlanırken, dengesini kaybedip düştü. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ceylan, kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Söke Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ceylan daha sonra Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Ceylan, burada yapılan müdahalelere karşın dün hayatını kaybetti. Kazayla ilgili başlatılan soruşturmada minibüs şoförü S.K. gözaltına alındı.

Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Söke 3 No'lu Aile Sağlığı Merkezi personelimiz Ebe Ayşe Ceylan'ın elim bir trafik kazası sonucu vefat ettiğini öğrenmiş bulunmaktayım. Merhumeye Allah'tan rahmet, başta ailesi olmak üzere sevenleri ve sağlık camiamıza başsağlığı diliyorum" ifadelerine yer verdi.

Ceylan'ın cenazesinin bugün Söke'nin kırsal Çalışlı Mahallesi'nde kılınacak namazın ardından toprağa verileceği bildirildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık Minibüs Kazasında Ebe Hayatını Kaybetti - Son Dakika

13:32
Çanakkale yanıyor Tarihi Alan kapatıldı, tahliye edilen köy sayısı 6’ya yükseldi
Çanakkale yanıyor! Tarihi Alan kapatıldı, tahliye edilen köy sayısı 6'ya yükseldi
09:03
AK Parti’ye geçen Özlem Çerçioğlu iddialar sonrası sessizliğini bozdu
AK Parti'ye geçen Özlem Çerçioğlu iddialar sonrası sessizliğini bozdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
