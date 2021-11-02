Modern ve konforlu yaşamın alerji yaptığı ortaya çıktı - Son Dakika

Modern ve konforlu yaşamın alerji yaptığı ortaya çıktı

Prof. Dr. Çokuğraş: "Köylerde yaşayan çocuklar daha az alerji oluyor"

Prof. Dr. Güler: "Aşırı hijyen çocuklara zarar veriyor"

MUĞLA - Çocuk Alerji ve Astım Akademisi Derneği'nin "Herkes için Alerji" başlığıyla düzenlediği 15. Uluslararası Çocuk Alerji ve Astım Kongresi Muğla Dalaman'da gerçekleştirildi. Çoğunluğu Türkiye'den olmak üzere Dünya'nın değişik ülkelerinden konunun uzmanı yaklaşık 500 hekimin katılımı gerçekleştirilen kongrede ilginç sonuçlar ortaya çıktı. Kongre sonrası değerlendirme yapan uzmanlar modern ve konforlu yaşamın alerji yaptığını aşırı hijyenin de çocuklara zarar verdiğini belirtti.

Muğla'da gerçekleştirilen ve 3 gün süren kongreden sonra değerlendirme yapan Çocuk Alerji ve Astım Akademisi Derneği Başkanı ve Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Haluk Çokuğraş, Türkiye'de değişen yaşam koşullarının çocuklarda alerji ve astım hastalıklarını artırdığını söyledi. Yaşam koşullarından tüketilen gıdalara ve içilen sudan alınan nefese kadar her konunun değerlendirildiği kongreden ilginç sonuçlar paylaşıldı.

Alerjik hastalıkların; birisi genetik diğeri çevresel etkiler olmak üzere 2 ayağının olduğunu belirten Prof.Dr. Çokuğraş, çevresel etkilerin başında gelen çağdaşlaşma olarak da adlandırılan modern ve konforlu yaşamın alerjik olarak belli sıkıntıları beraberinde getirdiğini kaydetti. Prof. Dr. Haluk Çokuğraş, "Modern yaşam içinde yaşamaya başlayan dünyamızda ne yediğimiz yiyecekler eski yiyecekler ne içtiğimiz su ne de soluduğumuz hava eskisi gibi. Belki daha konforlu ama sonuçları ele aldığımızda göründüğü kadar sağlıklı değil. Bu modern ya da çağdaş yaşam biçimi, çok muhtemelen bizde alerjik hastalıkların ortaya çıkmasını kolaylaştırıyor. Gerçekten böyle bir şey var. Şehirlerde yaşayanlarda alerjik hastalıklar daha fazla görülüyor"' dedi.

"Köy çocukları daha şanslı"

Verilerin değerlendirildiğinde köylerde yaşayan çocukların şehirlerde yaşayan yaşıtlarına göre daha şanslı olduğunun ortaya çıktığını kaydeden Prof. Dr. Haluk Çokuğraş, "Örneğin çocuk sürekli ahıra giriyorsa, kümesten tavuğun altından yumurtasını alıyorsa, aynı evde 4-5 çocuk bir arada yaşıyorsa, enfeksiyon geçirmeye daha müsait bir ortamda yaşıyorsa bu çocuklarda alerjik hastalıklar daha az oluyor. Modern ya da çağdaş yaşam koşulları insanlarda alerjik hastalık sıklığını gerçekten artırıyor" diye konuştu.

"Temizlik hastası anneler çocuklarını da hasta ediyor"

Kongreye katılan hekimlerden Çocuk Alerji, Astım Uzmanı Prof. Dr. Nermin Güler de hemcinslerine seslenerek korumacı annelerin, aşırı hijyen takıntısıyla çocuklarını nasıl hasta ettiğini anlattı. Prof. Dr. Güler; bebeklerin dünyaya gelir gelmez, doğayla, çevreyle iç içe olmasının oldukça faydalı olduğunu belirterek "Çocukların, doğaya ait çeşitli alerjenlerle temas etmesi, çeşitli mikroplarla temas etmesi onun gelişiminde yardımcı olur. Bir çocuk ne kadar değişik mikroplarla karşılaşırsa, o kadar zenginleşiyor, o kadar bağırsaklarında daha farklı mikroplar, koruyucu mikroplar gelişiyor. Ama tabi ki burada, hastalık mikroplarına temas etmemek şartı ile. Doğa mikroplarından bahsediyoruz. Hastalık mikropları ayrı. Mesela; bir avuç toprak alalım milyarlarca bakteri var ama bunların hiçbiri hastalık mikrobu değil. Bunlar doğal mikroplar. Onlarla bizim temas etmemiz bizi geliştirir. Bu, eksildikçe, evde aşırı hijyen oluşturuldukça, çok fazla deterjan, çok fazla temizlik malzemesi, çok fazla mikropsuz bir ortam oluşturma gayreti olduğu zamanda, vücut karşılaşması gereken doğal uyaranları almamış olur ve deride, solunum yollarında, bağırsaklarında kolonize olması gereken çok sayıda bakteri çeşitliliğine ulaşamaz. Aşırı hijyen hiç bir zaman iyi değildir. Hijyen tabi ki gerekir ama hastalık mikropları ayrıdır. Doğal olarak kazanmamız gereken mikrobiyom ayrıdır. Bunu da ayırt edebilmemiz lazım" dedi.

Prof. Dr. Güler ayrıca; alerjisi olmayan çocukların evcil hayvanlarla büyümesini hem duygusal hem de bağışıklık sistemini geliştirdiği için bir sakınca görmediklerini kaydetti.