Muş Devlet Hastanesi'ndeki meme kanseri etkinliğinde erken teşhis çağrısı yapıldı - Son Dakika
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Muş Devlet Hastanesi'ndeki meme kanseri etkinliğinde erken teşhis çağrısı yapıldı

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Muş Devlet Hastanesi'nde meme kanserine yönelik farkındalık etkinliği düzenlendi ve erken teşhisin tedavi sürecindeki önemi vurgulandı. Programda konuşan Bahar Çakır, hayat kurtaran erken teşhis için düzenli tarama ve sağlık kontrolü çağrısı yaptı.

Muş Devlet Hastanesi'nde Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında düzenlenen etkinlikte, meme kanserinde erken teşhisin önemine dikkat çekildi.

Muş Devlet Hastanesi'nde meme kanserine yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla etkinlik düzenlendi. Etkinlikte, meme kanserinin erken teşhis edilmesinin hastalığın tedavi sürecindeki önemine vurgu yapıldı. Sağlık çalışanlarının katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte, meme kanseri konusunda toplumsal bilincin artırılması ve vatandaşların erken teşhis konusunda duyarlı olmalarının sağlanması amaçlandı.

Programda konuşan Muş Valisi Avni Çakır'ın eşi Bahar Çakır, meme kanserinde erken teşhisin hayat kurtarıcı rolüne vurgu yaparak, düzenli taramaların ve sağlık kontrollerinin ihmal edilmemesi çağrısında bulundu. Çakır, "Kanser çağın vebası gibi görünen bir hastalık. Ancak erken teşhisle, tanıyla bunu engellemenin mümkün olduğunu biliyoruz. Özellikle halk sağlığımız sahada bu anlamda etkin çalışmalar yapmaktadırlar. Bizlere düşen de duyarlı olmak, kanser taramalarımızı vaktinde yaptırmak. Bir şeyi başımıza gelmeden önce engellemek önemli. Başımıza gelmişse de bununla ilgili çareleri bulmak için vakit kaybetmemek. Düzenli taramalarımızı yaptırdığımız takdirde bunun da önüne geçileceğine inanıyorum" dedi.

Çevresinde yaşanan iki farklı kanser vakasını örnek gösteren Bahar Çakır, hastalıkla mücadelede kabullenmenin ve tedavi sürecini kararlılıkla sürdürmenin önemini vurgulayarak, "Ben yakın çevremde konuyla ilgili iki vaka gördüm. Birisi kansere yakalanmış ve gerekli tedbirleri almış bir vakaydı. Kalan süresini tedavi süreciyle birlikte başarıyla yönetti. Ancak diğer vaka hiçbir şekilde kanseri kabul etmedi, kendine yapıştırmadı, hiçbir şekilde tedaviyi kabul etmedi ve sonunda 'ben büyük yanlış yaptım' dedi. Son günlerinin çarpıcı cümlesidir bu. Bu iki örnek bize bilinçli ve farkında olmak için çok önemli örnekler diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Çakır, kanserle mücadelede sağlık çalışanlarının üstlendiği role dikkat çekerek, vatandaşların korku nedeniyle sağlık kontrollerini ihmal etmemesi ve sunulan sağlık hizmetlerinden yararlanması gerektiğini ifade etti. Çakır, "Keza sağlık çalışanlarımız, Sağlık Bakanlığımızın ve tüm hekimlerimizin, doktorlarımızın sahada öyle kıymetli hizmetleri var ki, biz korkularımıza yenilerek bu hizmetleri de yok saymamalıyız. Onların işini de kolaylaştırmak adına kendi yaşam kalitemizi artırmak mümkün. Malum ömrü Allah verir. Ancak bize bahşedilen hayatı kaliteli yaşamak tamamen bizim tercihlerimize bağlıdır. Hepinize sağlıklı bir ömür diliyorum ve kıymetli çalışmalarınızdan ötürü teşekkür ediyorum. Kalın sağlıcakla" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından etkinlikte meme kanserinde erken teşhis, meme farkındalığı ve sağlıklı yaşamın önemi ele alındı. Dr. Hilal Sert erken tanı ve tarama yöntemleri hakkında bilgi verirken, Dr. Özge Çatakkaya kendi kendine meme farkındalığına ilişkin sunum yaptı. Uzman Dr. Hacer Yiğitoğlu ise meme kanserinden korunmada sağlıklı yaşam alışkanlıkları ve Sağlıklı Hayat Merkezlerinin (SHM) rolüne dikkat çekti.

Farkındalık etkinliğinin devamında katılımcılar, pembe boya ile beyaz perde üzerine el izlerini bırakarak çalışmaya destek verdi. Programın ardından Çakır ve beraberindeki heyet, Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) standını ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Programın son bölümünde kemoterapi ünitesinde tedavi gören hastalarla bir araya gelen Bahar Çakır, hastalara geçmiş olsun dileklerini ileterek moral verdi. Hastanede bulunan vatandaşlarla da sohbet eden Çakır, kanserle mücadelede erken teşhisin önemini vurgulayarak düzenli sağlık kontrollerinin ihmal edilmemesi gerektiğini belirtti.

Programa Muş İl Sağlık Müdürü Erol Emre Ömür, Muş Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Batuhan Dereli, Muş Devlet Hastanesi İdari ve Mali Hizmetler Müdürü Kutbettin Kurtuluş, İl Jandarma Komutanı Özgür Özer'in eşi Elif Özer, doktorlar, sağlık çalışanları ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: İHA
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