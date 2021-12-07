Üye Girişi
Muş'ta yoğun bakımdaki hastaların yüzde 96'sını aşı yaptırmayanlar oluşturuyor - Son Dakika

Muş'ta yoğun bakımdaki hastaların yüzde 96'sını aşı yaptırmayanlar oluşturuyor

07.12.2021 11:54
Muş'ta yoğun bakımdaki hastaların yüzde 96'sını aşı yaptırmayanlar oluşturuyor

Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, en az bir doz Kovid-19 aşısı yaptıranların oranının en düşük olduğu illerden Muş'ta, yoğun bakım ve normal servislerde yatan hastaların büyük bölümü aşı yaptırmayan ya da eksik yapanlardan oluşuyor.

Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, en az bir doz Kovid-19 aşısı yaptıranların oranının en düşük olduğu illerden Muş'ta, yoğun bakım ve normal servislerde yatan hastaların büyük bölümü aşı yaptırmayan ya da eksik yapanlardan oluşuyor.

Aşı haritasında "turuncu" kategoride bulunan kentte görevli sağlık çalışanları bir yandan mobil ekipler ve kurulan stantlarla aşılama oranını yükseltmeye çalışıyor bir yandan da Kovid-19 tanısıyla hastaneye yatanların sağlığına kavuşması için çaba gösteriyor.

Köyleri dolaşan, toplu yaşam alanlarına giderek vatandaşlara aşı yaptırmaları çağrısında bulunan, evleri ziyaret ederek aşı konusunda ön yargıları kırmaya çalışan ekipler, ikinci doz aşı oranının yüzde 62'ye ulaştığı kentte vatandaşlara aşılarını ihmal etmemeleri çağrısında bulunuyor.

"İl genelinde 15 ekiple aşılama çalışmalarımızı yürüyoruz"

İl Sağlık Müdürü Dr. Serdal Türkoğlu, AA muhabirine, aşılamada turuncu kategoride yer aldıklarını ve bunu maviye dönüştürmek için çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Herkese ulaşarak kentteki Kovid-19 vaka oranını en düşük seviyeye getirmek istediklerini aktaran Türkoğlu, "İl genelinde 15 ekip ve 40 personelle aşılama çalışmalarımızı yürüyoruz. Hedefimiz mavi kategoriye geçmek. Vatandaşlarımız istedikleri yerde randevu almadan aşı yaptırabilir. Ekiplerimiz her yere giderek insanlara ulaşmaya çalışıyor. Ellerinden gelen çabayı gösteriyorlar. Vatandaşlarımızdan tek talebimiz var, lütfen herkes aşı olsun. Kovid-19 hastalığından korunmanın yolu aşı olmak. Hastanede yoğun bakımda yatan birçok hastamız aşısız. Bunun olmasını istemiyoruz." dedi.

Muş Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Bahattin Bayar ise son zamanlarda vatandaşların rehavete kapılması, maske takmaması ve kurallara yeterince uymaması nedeniyle vaka oranlarında zaman zaman artışların yaşandığını belirtti.

İnsanların hastalıktan kurtulmasının tek yolunun aşı yaptırmak olduğunu aktaran Bayar, şöyle konuştu:

"Hastanemizdeki verileri incelediğimizde şunu tespit ettik. Yoğun bakımda yatan hastaların yüzde 96'sı ya hiç aşı olmamış ya da aşısını eksik yaptırmış. Serviste yatan hastalarımızın ise yüzde 92'sinin aynı durumda olduğunu tespit ettik. Aşı, Kovid-19'dan korunmanın en önemli silahı. Elimizdeki bu gücü en iyi şekilde değerlendirmemiz gerekiyor. Aşı ile ilgili çok yanlış yönlendiren sosyal medya hesapları var. Bunlara riayet etmeyelim. Aşımızı olalım çünkü veriler de bunu gösteriyor. Sağlık çalışanları bu süreçte çok yıprandı. Onlara destek olmak için herkesin aşısını olması bir vatandaşlık görevidir."

Aşı olmadıkları için 20 gün yoğun bakımda kalıp oksijen desteğiyle takip edilen hastaların çaresizliğine tanıklık ettiklerini anlatan Bayar, "Aşı olmamanın verdiği pişmanlığı lütfen yaşamayalım. Serviste yatan hastalar, yoğun bakıma inmemek için çok ciddi direnç gösteriyor. Duygusal anlamda da demoralize oluyor. Aşı olanlar hafif şekilde hastalığı atlatırken aşı olmayanlarda entübasyon süreci görülüyor. Halkımızın aşı olmasında fayda olduğunu düşünüyoruz. Toplumun bazı kesimlerinde gribal enfeksiyon gibi geçecekmiş gibi algı var. Kovid-19'un çok ciddi, bir ölümcül hastalık olduğunu halkımızın bilmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

"Aşı olmayanların pişmanlığını görüyoruz"

Kovid-19 servisinde görev yapan Anestezi Uzmanı Doktor Adil Akın Yıldıran ise vatandaşların maske ve mesafe hassasiyetinin azaldığını, bu kişilere salgının devam ettiğinin hatırlatılması gerektiğini aktardı.

Yoğun bakımda yatanların büyük bölümünün aşısız olduğuna dikkati çeken Yıldıran, şunları kaydetti:

"Çoğu kişi ne yazık ki aşı olmadığı için hastalığı ağır geçiriyor. Aşı olmamanın pişmanlığını dile getiriyorlar. 'Buradan çıktıktan sonra aşı olacağız' diyorlar. Bazı hastalarımız için bu mümkün olmayabiliyor. O yüzden herkese aşı olmalarını öneriyoruz. Yoğun bakımda aşının faydasını salgın sürecindeki etkisini çok daha iyi gözlemliyoruz. Aşının yoğun bakım yatışlarında azalma sağladığını görüyoruz. Vatandaşlarımız aşı konusunda yanlış bilgilere maruz kalıyor. Bunlara kulak asmayalım."

Muş'ta yoğun bakımdaki hastaların yüzde 96'sını aşı yaptırmayanlar oluşturuyor
Muş'ta yoğun bakımdaki hastaların yüzde 96'sını aşı yaptırmayanlar oluşturuyor
Muş'ta yoğun bakımdaki hastaların yüzde 96'sını aşı yaptırmayanlar oluşturuyor
Muş'ta yoğun bakımdaki hastaların yüzde 96'sını aşı yaptırmayanlar oluşturuyor
Muş'ta yoğun bakımdaki hastaların yüzde 96'sını aşı yaptırmayanlar oluşturuyor

İl Sağlık Müdürü, Muş, Aşı, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Muş'ta yoğun bakımdaki hastaların yüzde 96'sını aşı yaptırmayanlar oluşturuyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Hurda cipleri 100 bin lira masrafla baştan yarattı! Araçların son halini görenler şaşırıp kalıyor 12:17 Hurda cipleri 100 bin lira masrafla baştan yarattı! Araçların son halini görenler şaşırıp kalıyor
Merve Dizdar ve Gürhan Altundaşar samimi şekilde görüntülendi 11:13 Merve Dizdar ve Gürhan Altundaşar samimi şekilde görüntülendi Ümit Öztürk'ün gösterdiği karta rakip oyuncu bile şaştı kaldı 10:50 Ümit Öztürk'ün gösterdiği karta rakip oyuncu bile şaştı kaldı Covid izolasyonundaki 2 erkek doktor, 2 kadın meslektaşına tecavüz etti! Olay yeri Hindistan! 10:24 Covid izolasyonundaki 2 erkek doktor, 2 kadın meslektaşına tecavüz etti! Olay yeri Hindistan! Sumudica, gazetecinin sorusuna çok sinirlenip basın toplantısını terk etti! 09:55 Sumudica, gazetecinin sorusuna çok sinirlenip basın toplantısını terk etti! İrem Derici, ödül törenine eski sevgilisi ile katıldı 08:53 İrem Derici, ödül törenine eski sevgilisi ile katıldı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Meclis'te yaptığı el hareketi tepkilere yol açtı 19:14 Kemal Kılıçdaroğlu'nun Meclis'te yaptığı el hareketi tepkilere yol açtı Son Dakika! Kılıçdaroğlu, Meclis'teki bütçe görüşmelerinde çok sert konuştu: Enflasyon yüzde 21 ise siyaseti bırakırım 18:12 Son Dakika! Kılıçdaroğlu, Meclis'teki bütçe görüşmelerinde çok sert konuştu: Enflasyon yüzde 21 ise siyaseti bırakırım

Son Dakika Haberleri
12:17 Hurda cipleri 100 bin lira masrafla baştan yarattı! Araçların son halini görenler şaşırıp kalıyor
12:12 Sözleşme uzatmayan Ferdi için bomba iddia: Fenerbahçe'yi değil, Trabzonspor'u istiyor
12:10 Kıyamete hazırlık başladı! Dünyanın karakutusu inşa ediliyor!
12:09 Son dakika! Meteoroloji uyardı: Yarın kar geliyor
12:05 Yemek Sepeti'nde yeni kriz! Kullanıcılar sisteme erişemedi
11:53 Kayseri'de son bir yılda 35 fabrikanın temeli atıldı
11:52 Son anket açıklandı: Millet, Cumhur'a fark attı
11:49 Demet Akalın'dan eski lisesine duygusal ziyaret! Sosyal medya kullanıcıları durumu fırsat bilip eğlendi
11:42 "Kestane balının diyarından" selam göndermişti! Fehmi Pazarlı, Medeni Kanun'un değişmesini istiyormuş
11:41 Sedat Peker'in avukatı tartışmalara son noktayı koydu: Sedat Peker gözaltında değil
Günlerdir arıyorlardı! Esnaf, yakaladığı dolandırıcıyı elektrik kablosuyla bağladı Günlerdir arıyorlardı! Esnaf, yakaladığı dolandırıcıyı elektrik kablosuyla bağladı         
12:29
Sedat Peker'in avukatı tartışmalara son noktayı koydu: Sedat Peker gözaltında değil Sedat Peker'in avukatı tartışmalara son noktayı koydu: Sedat Peker gözaltında değil         
11:41
Kadının çığlıklarına koşan mahalleli, yakaladıkları taciz şüphelisini dövdü Kadının çığlıklarına koşan mahalleli, yakaladıkları taciz şüphelisini dövdü         
11:12
Meksika'da şiddet nedeniyle askerler turistleri korumak için plajlarda devriye gezmeye başladı Meksika'da şiddet nedeniyle askerler turistleri korumak için plajlarda devriye gezmeye başladı         
10:49
48 yaşındaki Hande Yener yeni klibi için öyle bir pantolon giydi ki! 48 yaşındaki Hande Yener yeni klibi için öyle bir pantolon giydi ki!         
10:02
Son dakika! PKK'nın sözde Gap-Rıha eyalet sorumlusu Ferhat Tunç, Şanlıurfa'da öldürüldü Son dakika! PKK'nın sözde Gap-Rıha eyalet sorumlusu Ferhat Tunç, Şanlıurfa'da öldürüldü         
09:05
Meteoroloji 12 il için yoğun kar yağışı uyarısında bulundu Meteoroloji 12 il için yoğun kar yağışı uyarısında bulundu         
08:37
Doktorlar, gördükleri diş karşısında acil toplantı kararı aldı Doktorlar, gördükleri diş karşısında acil toplantı kararı aldı         
18:15
Mesut Özil'in kolundaki saatin fiyatı, 3 futbolcunun yıllık kazancından daha fazla Mesut Özil'in kolundaki saatin fiyatı, 3 futbolcunun yıllık kazancından daha fazla         
17:54
Son dakika: Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 30 ila yüzde 35 arasında zam yapıldı Son dakika: Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 30 ila yüzde 35 arasında zam yapıldı         
16:53
Sıvı yağ fiyatı yükseldi, çekirdekçi ustanın işleri arttı! Sıvı yağ fiyatı yükseldi, çekirdekçi ustanın işleri arttı!         
16:17
AK Parti MKYK Üyesi Abdurrahman Kurt'tan Haberler.com'a özel açıklama: Güneydoğu'da oyları artan parti yok, bize de kızgınlık var AK Parti MKYK Üyesi Abdurrahman Kurt'tan Haberler.com'a özel açıklama: Güneydoğu'da oyları artan parti yok, bize de kızgınlık var         
16:08
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.12.2021 12:38:59. #1.13#
SON DAKİKA: Muş'ta yoğun bakımdaki hastaların yüzde 96'sını aşı yaptırmayanlar oluşturuyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement