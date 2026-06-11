Nadir Aort Ameliyatıyla Sağlığına Kavuştu

Hatay'da 5 ay önce geçirdiği aort yırtığı ameliyatının ardından rahatsızlığı devam eden 43 yaşındaki Aydın Özçelik, Gaziantep Şehir Hastanesi'nde 90 santimetre uzunluğundaki yapay damarın takılmasıyla sağlığına kavuştu.

Hatay'da yaşayan Aydın Özçelik yaklaşık 9 ay önce hipertansiyon şikayetiyle hastaneye başvurdu. Yapılan tetkiklerde aort damarında yırtık tespit edilen Özçelik, 5 ay önce ameliyat edildi. Ancak operasyon sonrası gelişen komplikasyonlar nedeniyle yeniden sağlık sorunları yaşayan Özçelik, ileri tedavi için Gaziantep Şehir Hastanesi'ne başvurdu. Burada yapılan detaylı incelemelerde hastanın aort kapağında ciddi kaçak bulunduğu, kalbe yakın aort bölümünde yırtık olduğu ve beyne ile iç organlara giden damarlarda da ileri derecede hasar meydana geldiği belirlendi. Bunun üzerine Kalp ve Damar Cerrahisi ekibince acil ameliyata alınan Özçelik, yaklaşık 10 saat süren zorlu bir operasyon geçirdi.

Aort kapağı dahil tüm aort damarı değiştiril

Ameliyatta aort kökünden başlayarak aort kapağı dahil tüm aort damarı değiştirilen Özçelik'e 90 santimetre uzunluğunda yapay damar takıldı. Türkiye'de ve dünyada nadir uygulanan yeni nesil greft tekniği kullanılarak gerçekleştirilen operasyonda "Hibrit Frozen Elephant Trunk" yöntemi tercih edildi. Ameliyatın bir bölümü açık cerrahi yöntemle yapılırken, diğer bölümü ise anjiyografi ünitesinde kapalı yöntemle tamamlandı. Operasyon sırasında beyin, boyun ve iç organlara giden damarlar da onarıldı. Türkiye'de nadir uygulanan yöntem başarıyla gerçekleştirildi. İleri derecede aort hastalıklarında kullanılan ve en kapsamlı cerrahi tekniklerden biri olan "Hibrit Frozen Elephant Trunk" yönteminin başarıyla tamamlanmasıyla birlikte ameliyatın ardından 2 gün yoğun bakımda tedavi gören Özçelik, yaklaşık 8 günlük servis takibinin ardından sağlığına kavuşarak taburcu edilmeye hazır hale geldi.

"Uygulanan teknik umut oldu"

Yapılan operasyon sonrası sağlığına kavuşan Aydın Özçelik, doktorlara teşekkür ederek, "Bundan 9 ay önce aniden rahatsızlandım ve hastaneye gittim. Hipertansiyon varmış bende. Fakat bilincinde değildim. Aniden rahatsızlanınca aort damarım yırtılmış. Beni Hatay'dan buraya Gaziantep Şehir Hastanesi'ne sevk ettiler. Buraya geldiğimde çok kötü durumdaydım. İlk ameliyatımda tansiyonumun dengelenememesinden dolayı kalp kapağımı değiştirememişler, yama yapılmış. Bu dört beş ay içerisinde yokuş yürüyememe, nefes darlığı gibi şikayetlerim devam etti. Daha sonra da Gazintep Şehir Hastanesi'ne Yusuf Hocamıza başvurduk. Yusuf Hocam rahatsızlığımı söyledi, dile getirdi. Kalp kapağımın değişmesi gerektiğini söyledi. Mekanik kapak takıldı. Aaort damarım değiştirildi, yapay damar takıldı. Boyun damarlarım ve şah damarım da kötü durumdaymış. Boyun damarlarıma da işlem yapıldı. Çok teferruatlı, çok uzun bir ameliyat, 10 saat süren bir ameliyat gerçekleşmiş. Sadece göğüs kafesimin açılması 3,5 buçuk saati bulmuş ama Allah'a şükür kurtulduk. Bizim gibi böyle risk durumu yüksek, kurtulma umudu az olan hastalarda Yusuf Hocamın bu uygulamış olduğu yeni teknik umut oldu. İnşallah hani bundan sonra da Allah'ım cerrahlarımıza, hekimlerimize başarılar, muvaffakiyet versin. Çok şükür yani çok riskli olmasına rağmen başarılı bir şekilde sonuçlandı ve başta Gaziantep Şehir Hastanesi başhekimimiz Yusuf Hocam ve değerli ekibi olmak üzere tüm doktorlarımıza, tüm sağlık ekibimize sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum" dedi.

"Oldukça sağlıklı ve güzel bir ameliyat geçti"

Ameliyat sürecini anlatan Kalp Damar cerrahisi uzmanı Op. Dr. Yusuf Çorbacıoğlu, Türkiye'de ve dünyada nadir uygulanan tekniği kullandıklarını aktararak, "5 ay önce aort yırtığı nedeniyle bir ameliyat geçirmiş. Fakat ameliyatta bazı problemler olduğu için ameliyat sonrasında tekrar bir ameliyat ihtiyacı doğdu. Aort kapağında ciddi bir kaçak vardı. Aort kısmı, aortun kalbe yakın kısmı yırtıktı. Kafaya giden damarları ve iç organlara giden damarlarında da ciddi yırtıklar vardı. O yüzden aort kökünden itibaren aort kapağı dahil bütün aortunu değiştirmek mecburiyetindeydik. Bunu da Türkiye'de ve dünyada yeni yeni kullanılan bir yeni nesil gref tekniğini uyguladık. Bu gref tekniği, literatürde yapılan nadir vakalardandır. Oldukça sağlıklı ve güzel bir ameliyat geçti. Ameliyatımız yaklaşık 10 saat sürdü. Bu ameliyatın bir kısmını açık yöntemle cerrahi olarak değiştirdik. Diğer kısmını da anjiyografi ünitesinde kapalı yöntemle yaptık. Hem beyne ve boyuna giden damarları, diğer iç organlara giden damarları da anjiyografi yöntemlerle yaptık. Hibrit bir yöntem uyguladık. Bu yöntem literatürdeki adı hibrit frozen elephant trunk tekniği olarak geçer ve bütün aortun, aort kapağı dahil değiştiği büyük bir ameliyat. Sonuçların başarılı olmasından da mutluyuz. Hastamızı bugün itibariyle taburcu edeceğiz. Yaklaşık 10 gün önce ameliyat ettik. 2 gün kadar yoğun bakımda tuttuk. 7-8 gün servis takibi oldu. Bu kadar büyük bir ameliyat için aslına bakarsanız oldukça kısa bir süre yatışı oldu. Standart açık kalp ameliyatlarımızı da yaklaşık bu sürelerde taburcu ederiz. Bu kadar hızlı taburcu olması da yüz güldürücü" ifadelerini kullandı.

"90 santimlik bir yapay damar yapılarak hasta hayata döndürüldü"

Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ahmet Uluşan ise uygulanan teknikle 90 santimlik bir yapay damar yapılarak hastanın hayata döndürüldüğünü belirterek, "Burada gerçekten zor bir ameliyat gerçekleştirildi. Yaklaşık 10 saatlik uzun süreçli bir ameliyat. Bu bölgede sadece hastanemizde olan hibrit bir yöntemle yapıldı. Hibrit ameliyathanemizde. Yani hem açık olan kısmı, yan tarafında da anjiyografiye sahip olan ameliyathane ile hem kapalı olarak hem anjiyografik olarak yaklaşık aort ortasına 90 santimetrelik bir yapay bir damar yapılarak hasta hayata döndürüldü. Literatüre girebilecek bir vaka, nadir yapılan işlemlerden ve zor vakalardan bu bölgede ilk yapılan ameliyatlardan birisi. Yeni nesil stent yöntemleriyle yaklaşık 90 santimetrelik bir yapay damar yapılarak hasta hayata döndürüldü" diye konuştu. - GAZİANTEP