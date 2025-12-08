Nörologlar beyin için en zararlı 6 gıdayı açıkladı - Son Dakika
Sağlık

Nörologlar beyin için en zararlı 6 gıdayı açıkladı

Nörologlar beyin için en zararlı 6 gıdayı açıkladı
08.12.2025 00:08
Beyin sağlığını korumak için bulmaca çözmek yetmiyor; nörologlara göre asıl tehlike soframızda. Uzmanlar, hem çok tüketilen hem de masum sanılan bazı gıdaların beyin fonksiyonlarını sessizce zayıflattığını belirterek uzak durdukları 6 yiyeceği açıkladı. Açıklanan yiyecekler arasında kimsenin hayır demediği bir yiyecek de bulunuyor.

Günlük hayatta sıkça tüketilen bazı yiyeceklerin beyin sağlığını sandığımızdan çok daha fazla etkilediği ortaya çıktı. Nörologların bile uzak durduğunu açıkladığı 6 popüler gıda şaşkınlık yarattı.

Uzmanların yorumları HuffPost'a konuşan nörologlardan geldi.

İŞTE O GIDALAR

Protein tozu

Sinirbilimci Friederike Fabritius, birçok protein tozunun yapay tatlandırıcılarla dolu olduğunu, bu tatlandırıcıların bağırsak mikrobiyotasını bozduğunu söylüyor.

"Sinir ileticilerimizin çoğu bağırsakta üretiliyor. Bu nedenle bağırsak yapısı bozulduğunda beyin sağlığı da etkilenir." diyor.

Gazlı içecekler

Nörolog Dr. Shaheen Lakhan, gazlı içecekleri "beyin için en zararlı yiyecek grubundan biri" olarak tanımlıyor.

Yüksek şeker içeriği nedeniyle beyni besleyen damarlar zarar görebiliyor; uzun vadede demans ve inme riskini artırıyor.

Diyet versiyonları ise daha masum değil: "Kalorisiz tatlandırıcılar beyni strese sokuyor."

Margarin

NYU Langone'dan Dr. Shae Datta, trans yağ içeren margarinlerden tamamen uzak durduğunu söylüyor.

Trans yağlar hem kalp-damar hem de beyin damarlarına zarar veriyor. Neurology dergisindeki araştırmalar, kandaki trans yağ seviyesi yüksek kişilerin demans riskinin artırdığını gösteriyor.

Bira

Tufts Medical Center'dan nörolog Dr. Byran Ho, birayı "tamamen boş kalori" olarak tanımlıyor.

Alkol, bir nörotoksin olduğu için orta düzeyde tüketim bile beyin hücrelerine zarar verebiliyor.

Kafeinsiz kahve

Kafeinsiz kahvenin kendisi zararlı değil; ancak kafeinin nasıl uzaklaştırıldığı önemli.

Nörobilimci Sean Callan, solventle kafeinden arındırılan kahvelere karşı uyarıyor. Bu solventlerin bazıları kanser veya nörolojik hasar riskini artırabiliyor.

Callan, tüketicilere checkyourdecaf.org üzerinden markaları kontrol etmelerini öneriyor.

Patates kızartması

Listede kimsenin kolay kolay "hayır" diyemediği patates kızartması da var.

Nörolog Dr. Pedram Navab, patates kızartmasını tamamen hayatından çıkardığını söylüyor.

Yağlı kızartmalar beyin damarlarını olumsuz etkiliyor, kan-beyin bariyerine zarar veriyor ve hafıza için kritik olan hipokampusa uzun vadede hasar verebiliyor.

Sağlık, Yaşam

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • 32321216034i 32321216034i:
    Tokat sarması yiyiniz 79 7 Yanıtla
    Taylan Özgür Taylan Özgür:
    o gvtların sarması yenmez 18 33
  • yol yolcu yol yolcu :
    adamlar cips yiyerek interneti bilgisayarı otomobilleri ve her türlü teknolojileri geliştirdiler. 53 12 Yanıtla
  • 838383 838383:
    patates kızartmasından nefrer ederim 12 50 Yanıtla
  • Adam Adam:
    Liste uzun. Şu siyasetçiler de az beynimizi yemiyor. 56 0 Yanıtla
  • Aykut Kalkan Aykut Kalkan:
    kelle paca icin 4 0 Yanıtla
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.