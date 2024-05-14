Obeziteyle Mücadele İçin Tasarlanan İğne Kalp Krizi ve Felç Riskini Azaltabilir - Son Dakika
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Sağlık
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Obeziteyle Mücadele İçin Tasarlanan İğne Kalp Krizi ve Felç Riskini Azaltabilir

Obeziteyle Mücadele İçin Tasarlanan İğne Kalp Krizi ve Felç Riskini Azaltabilir

Yeni bir araştırmaya göre, obeziteyle mücadele için tasarlanan bir iğne, verilen kilodan bağımsız olarak kişilerde kalp krizi ve felç riskini azaltabilir. Semaglutid adlı ilacın kardiyovasküler sağlık üzerinde olumlu etkileri olduğu belirlendi. Araştırma, 17.604 yetişkin üzerinde yapılan bir çalışmanın sonuçlarını içeriyor.

14.05.2024 10:38
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Yeni bir araştırmaya göre, obeziteyle mücadele için tasarlanan bir iğne, verilen kilodan bağımsız olarak kişilerde kalp krizi ve felç riskini azaltabilir.

Araştırmacılar, iştahı bastıran ve Wegovy, Ozempic ve Rybelsus markaları altında satılan reçeteli bir ilaç olan semaglutid'in etkilerini inceledi.

Araştırma ekibi, obeziteye karşı tasarlanan iğnelerin milyonlarca yetişkinin kardiyovasküler sağlığına da fayda sağlayabileceğini buldu.

Ekibi yöneten Profesör John Deanfield, jenerik ilacın kan şekeri, kan basıncı veya iltihaplanma üzerinde olumlu bir etkisinin yanı sıra kalp kası ve damarları üzerinde doğrudan etkileri olabileceğini söyledi.

Beş yıllık University College London (UCL) çalışmasında, semaglutid üreticisi Novo Nordisk tarafından yürütülen denemeden elde edilen veriler kullanılarak 41 ülkeden 45 yaş üstü 17.604 yetişkin incelendi.

Çalışmanın Venedik'teki Avrupa Obezite Kongresi'nde (ECO) sunulmasından önce konuşan Deanfield, bulguların “önemli klinik sonuçları” olduğunu söyledi ve bunu 1990'larda statinlerin piyasaya sürülmesine benzetti.

“Sonunda bu hastalığın biyolojisini birçok insana fayda sağlayacak şekilde değiştirecek bir ilaç sınıfı olduğunu anladık. Bu büyük bir atılımdı ve kardiyoloji pratiğini dönüştürdü.

“Artık yaşlanmaya bağlı birçok kronik hastalığı da aynı şekilde dönüştürebilecek bu ilaç sınıfına sahibiz.”

Deanfield'in araştırma analizi, hastaların kalp krizi veya felç gibi önemli kardiyovasküler sonuçlara maruz kalmadan önce geçen süreyi veya kalp yetmezliği geliştirip geliştirmediklerini inceledi.

20 hafta semaglutid kullandıktan sonra, hastaların kalp krizi, inme veya kalp yetmezliği riskinde azalma görüldü ve bu kaybedilen kilo miktarından bağımsızdı.

Ağustos ayında, araştırma üzerinde çalışan ekip semaglutidin kardiyovasküler hastalığı olan obez kişilerde kalp krizi veya inme riskini beşte bir oranında azalttığını tespit etti.

Prof. Deanfield'in çalışması, İtalya'daki ECO'da sunulacak olan ve bu araştırmaya dayanan iki çalışmadan biri.

New Orleans'taki Pennington Biyomedikal Araştırma Merkezi'nden Prof. Donna Ryan tarafından yönetilen ikinci çalışmada semaglutidin kilo üzerindeki uzun vadeli etkisi incelendi.

Wegovy, bir diyabet ilacı olan Ozempic ile aynı içeriğe sahip. Ozempic, Hollywood yıldızlarının “zayıflama aşısı” olarak biliniyor.

İngiltere Wegovy'nin reçetelendirilmesine geçen yıl onay verdi.

Ancak uzmanlar daha önce bu ilaçların hızlı bir çözüm olmadığı ya da iyi beslenmenin ve egzersiz yapmanın yerini alamayacağı ve yalnızca tıbbi gözetim altında kullanılması gerektiği konusunda uyarıda bulunmuşlardı.

Kaynak: BBC

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