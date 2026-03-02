Ofis Ortamlarının Sağlık Riski - Son Dakika
Ofis Ortamlarının Sağlık Riski
02.03.2026 09:54
Kapalı alanlardaki toz ve havalandırma sorunları solunum sağlığını tehdit ediyor.

GÖĞÜS Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Aygül Güzel, günün büyük kısmını kapalı alanlarda geçiren çalışanların gözle görülmeyen sağlık riskleri ile karşı karşıya kalabileceğini söyledi. Prof. Dr. Güzel, halı liflerinden yazıcı tonerlerine, temizlenmeyen klimalardan yetersiz havalandırmaya kadar pek çok etkenin solunum sağlığını tehdit ettiğini ifade etti.

Havalandırması yetersiz, halı kaplı ve klimaları düzenli temizlenmeyen ofisler; solunum yolu hastalıklarının tetikleyicisi olabiliyor. Medipol Bahçelievler Üniversite Hastanesi'nden Prof. Dr. Aygül Güzel, özellikle kronik akciğer hastalarının ofis ortamındaki tozlara karşı daha hassas olduğunu belirterek önemli uyarılarda bulundu.

'ALERJİ VE ASTIM HASTALARI DAHA FAZLA ETKİLENİYOR'

Ofis tozlarının özellikle hassas bünyelerde ciddi şikayetlere yol açabildiğini ifade eden Prof. Güzel, "Toz maruziyeti alerjik bireylerde gözlerde yanma, kaşıntı, burun akıntısı, boğazda tahriş gibi yakınmalara neden olabilir. Astım hastalarında ise nefes darlığı, hırıltı, öksürük ve göğüste baskı hissi gibi şikayetler ortaya çıkabilir. Hatta astım alevlenmelerinin önemli nedenlerinden biri ofis ortamındaki tozlardır. Ayrıca KOAH gibi kronik akciğer hastalığı bulunan kişilerde de belirtiler artabilir. Tozlar akciğerde inflamasyona yol açarak hastalığın şiddetini artırabilir, iyileşme sürecini geciktirebilir" ifadelerini kullandı.

'OFİSTE ARTAN ŞİKAYETLERE DİKKAT'

Önemli bir klinik ipucuna da dikkat çeken Prof. Güzel, "Eğer bir kişi ofis ortamında şikayetlerinin arttığını, evde ya da tatilde bu şikayetlerin azaldığını söylüyorsa, bu durum ortam kaynaklı bir solunum problemi olduğunu düşündürmelidir" dedi.

SAĞLIKLI OFİS ORTAMI İÇİN ÖNERİLER

Ofis ortamlarında solunum sağlığını korumak için bazı temel önlemlerin mutlaka alınması gerektiğini vurgulayan Prof. Güzel, "Ofisler düzenli ve etkin şekilde havalandırılmalı. Zeminde halı ve kilim gibi toz tutan kaplamalar tercih edilmemeli. Mobilyaların kuru bez yerine nemli bezle temizlenmesi toz birikimini azaltırken, klimaların filtreleri de düzenli olarak değiştirilip temizlenmesi önem sarf ediyor. Yazıcı, fotokopi ve toner cihazlarının çalışma alanlarından ayrı bir bölümde bulundurulması daha doğru olacaktır. Bu önlemler, ofis ortamında toz birikimini azaltarak çalışanların solunum sağlığını korumada büyük önem taşır" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Sağlık, Son Dakika

