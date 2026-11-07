Okan Yüksel, sigara kaynaklı 2'nci evre akciğer kanserini ameliyatla yendi - Son Dakika
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Okan Yüksel, sigara kaynaklı 2'nci evre akciğer kanserini ameliyatla yendi

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Okan Yüksel, sigara kaynaklı 2\'nci evre akciğer kanserini ameliyatla yendi
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Babasını akciğer kanserinden kaybeden Okan Yüksel (34), 12 yaşında başladığı sigara nedeniyle 2'nci evre akciğer kanserine yakalandı. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sol akciğer alt lobu alınan Yüksel, koruyucu kemoterapi görürken sigarayı bıraktı.

ANKARA'da Okan Yüksel (34), babasını akciğer kanserinden kaybettikten sonra 12 yaşında başladığı sigara alışkanlığı nedeniyle aynı hastalığa yakalandı. Yüksel, erken evrede tespit edilen kanseri ameliyatla yenip, sağlığına kavuşurken sigarayı da bıraktı.

Babası Baki Yüksel'i 45 yaşında akciğer kanserinden kaybeden Okan Yüksel, 12 yaşında sigaraya başladı. Özel bir şirkette güvenlik görevlisi olan Okan Yüksel, 20 yılı aşkın süre devam eden sigara alışkanlığı nedeniyle sağlık sorunları yaşamaya başlayınca hastaneye başvurdu. Yapılan tetkiklerde Yüksel'e, 2'nci evre akciğer kanseri tanısı konuldu. Sol akciğer alt lobunda 6 santimetrelik kitle tespit edilen Yüksel, Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Cerrahisi Kliniği'nde ameliyat edildi. Yüksel'in sol akciğer alt lobu alındı, lenf nodları temizlendi. Ameliyatın ardından koruyucu amaçlı kemoterapi tedavisi uygulanan Yüksel, sigarayı da bıraktı.

'12 YAŞINDA BAŞLADIM'

1-30 Kasım Akciğer Kanseri Farkındalık Ayında DHA'ya konuşan Okan Yüksel, babasına teşhis konulduğunda hastalığın ilerlediğini ve ameliyat olamadığını ve sonunda kaybettiklerini söyledi. Babasının ölümünden hemen sonra sigaraya aşladığını anlatan Okan Yüksel, "20 yılı aşkın süre içtim. Babam vefat ettikten sonra sıkıntılardan dolayı içtim. 2 paket içiyordum günde; bunu 3 pakete kadar da çıkartabiliyordum. Geçen mart ayında öksürük şikayetlerim artınca hastaneye gittim. Akciğer kanseri tanısını alınca tabii ki kolay bir şey değil. Adı bile ürkütücü hastalığın. Tedirgin oldum. Ama sonrasında; her zaman erken tedavide kurtulma şansı vardır diye düşündüm. Her zaman dönüşü, çözümü vardır bu hastalığın. Umutsuzluğa kapılmadım. Çok iyi geçti ameliyatım, çok güzel geçti. Doktorum da lenf nodlarında bir şey olmadığı halde temizlemiş lenf nodlarını. Akciğerin içindeki kılcal damarlara kadar temizlemiş" dedi.

'KANSER DE YENİLEBİLİR'

Şu an kendisini iyi hissettiğini belirten Okan Yüksel, "Kemoterapim de çok güzel ilerliyor. Hastalık her ne olursa olsun, her ne evrede olursa olsun umutsuzluğa kapılmamalıdır kimse. Kanser de yenilebilir. Tedavi tam teşekküllü olduktan sonra, moral güzel olduktan sonra kanseri de yenme oranı çok yüksektir. Bu süreçte en büyük destekçim ailem. Bundan sonraki hayalim; sağlıklı bir şekilde yaşamak. Sigaradan uzak, sigarasız bir şekilde spor yapmak. Kendime çok iyi bir şekilde bakmak. Ben sigara kullandığım zaman ailem benim üstümde çok durmuştu bırakmam için. Ama ben ailemi dinlememiştim. Kimse sigara içmesin, gençliklerini heba etmesinler" diye konuştu.

'NADİR GÖRÜLEN YAŞ GRUBU'

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Cerrahisi Kliniği'nden Uzm. Dr. İsmail Tombul ise akciğer kanserini normalde bu yaş grubunda beklemediklerini söyleyerek, "Fakat sigara öyküsü var hastamızın, genç olmasına rağmen ve ailede bir akciğer kanseri öyküsü de var. Dolayısıyla genetik bir altyapısı da var. Çok daha nadir görülen yaş grubu bu. Fakat yine de görülebiliyor. Hastamız şu anda gayet iyi. Sigara bu aşamada gerçekten en büyük risk faktörlerinden bir tanesi. Hastamız için de bu geçerli. Erken evrede tanı almak hastaların tedavi yöntemini, hastaların sağ kalım beklentisini tamamen değiştiriyor. Bu yüzden erken evrede yakalamak bizim için elzem. Erken evrede tanı alan hastalar tedavi ve sağ kalım açısından çok büyük fark ediyor" dedi.

Kaynak: DHA
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