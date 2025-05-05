Öksürmek Kalp Krizine İyi Gelmez - Son Dakika
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Sağlık

Öksürmek Kalp Krizine İyi Gelmez

Uzmanlar, kalp krizi anında öksürmenin etkili olmadığını ve bu inanışın yanlış olduğunu belirtti.

05.05.2025 11:40
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ADANA'da Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Çağlar Emre Çağlıyan, kalp krizi geçirirken öksürmenin hayat kurtardığına yönelik halk arasındaki inanışın son dönemde sosyal medyada çokça yayıldığını, bu durumun insan hayatını olumsuz etkileyecek bir manipülasyon olduğunu söyledi. Doç. Dr. Çağlıyan, "Kalp damar tıkanıklığı olan bir durumda öksürmenin size hiçbir faydası olmaz. Öksürmek kalp damarınızı açmaz. Hatta ritim bozukluğunu tetikler. Bu inanış, şehir efsanesi" dedi.

Türkiye'de son dönemde sanatçı Volkan Konak'ın sahnede şarkı söylerken kalp krizi geçirerek yaşamını yitirmesi ve TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in geçirdiği kalp rahatsızlıkları sonucu yoğun bakımda kaldıktan sonra hayatını kaybetmesinin ardından halk arasında kalp krizi geçirirken öksürmenin faydalı olduğu inanışı, özellikle sosyal medya platformlarında yayınlanan videolarla yeniden gündeme geldi. Ancak uzmanlar, bunun yanlış ve gereksiz bir uygulama olduğunu, başka komplikasyonların oluşma riskini artırdığını vurguladı. ÇÜ Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Çağlar Emre Çağlıyan, dünyanın en önemli kardiyoloji kurumlarından biri olan Amerikan Kalp Birliği'nin de öksürmenin kalp krizini engellemeyeceğini ve bunun bir şehir efsanesi olduğunu açıkladığını aktardı.

KALP KRİZİ EN SIK GÖRÜLEN ÖLÜM SEBEBİ

Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde kalp damar hastalıkları ile kalp krizinin en sık görülen ölüm sebebi olduğuna dikkat çeken Doç. Dr. Çağlıyan, Covid-19 pandemisiyle birlikte bu hastalıklarda artış yaşandığını söyledi. Kalp krizinde en büyük belirtinin daha önceki ağrılara benzemeyen ve kişide ciddi rahatsızlık uyandıran göğüs ağrısı olduğunu belirten Doç. Dr. Çağlar Emre Çağlıyan, "Bazıları basınç gibi, bazıları yanma gibi tarif eder ama o ağrı sizi genel olarak bir yardım alma ihtiyacına götürür. Bunun yanında ani başlayan nefes darlığı, çarpıntılar, ciddi ritim bozukluklarında baygınlıklar ve ani kalp durmalarını görebiliyoruz" diye konuştu.

'AMBULANS İLE HASTANEYE GİTMEK ÇOK DAHA EMNİYETLİ '

Böyle bir durum hissedildiğinde yapılacak en güvenli hamlenin ambulans eşliğinde hızlıca hastaneye ulaşmak olduğunun altını çizen Doç. Dr. Çağlıyan, "Çünkü kalp damar rahatsızlıklarının ani ölüm denen bir riski söz konusudur. Dolayısıyla bu noktada ambulansla hastaneye gitmek çok daha emniyetlidir. Kişi o sırada araç kullanıyorsa bu da çok büyük bir risktir. Çünkü araç kullanırken o sırada meydana gelecek ani kalp durmasında hem kendi canını hem de trafikteki diğer kişilerin canını tehlikeye atar. Doğru yapılan bir kalp masajı kişiyi belki kısa süre hayatta tutmak için faydalı olabilir ama hiçbir şey tam teşekkürlü bir sağlık kuruluşunda yapılacak müdahale gibi olmaz" ifadelerini kullandı.

'ÖKSÜRMEK KALP DAMARINIZI AÇMAZ'

Kalp krizi durumunda yapılması gerekenlerle ilgili kişide daha kötü tablolar oluşturacak şehir efsaneleri olduğuna vurgu yapan Doç. Dr. Çağlar Emre Çağlıyan, şöyle konuştu:

"Kalp krizi anında öksürmek sosyal medyada çok popüler olarak bahsedilen bir durum haline geldi. Kişilerin kalp krizinden öksürmekle korunduğu, öksüre öksüre hastaneye gittiği tarzında bir sürü spekülasyon var. Bu inanışlar tamamen yanlış ve deyim yerindeyse safsatadan ibarettir. İnsan hayatını olumsuz etkileyecek manipülasyonlar bunlar. Biz hekimler anjiyo yaparken aniden tansiyonunun düştüğünü gördüğümüz hastalar oluyor. Orada hastaya bazen öksür diyoruz. Öksürmekle birlikte hastanın kısa sürede tansiyonunun yükseldiğine şahit oluyoruz. Ancak siz alttaki patolojiyi geçirmediğiniz sürece öksürmenin size hiçbir faydası olmaz. Çok kısa bir süre tansiyonunuzu idame ettirmenize yarayabilir belki ancak kalbinizin durmasını ya da hayatınızı kaybetmenizi engellemez. Kalp damar tıkanıklığı olan bir durumda öksürmenin size hiçbir faydası olmaz. Öksürmek sizin kalp damarınızı açmaz. Hatta öksürmek ritim bozukluğunu tetikler. Bu inanış, şehir efsanesi. Ondan dolayı bu tip bilgilere itibar etmeden önce bunların gerçekliğini araştırmak lazım."

Haber: Gülşah ÖZGEN-Kamera: Eser PAZARBAŞI/ADANA,

Kaynak: DHA

Çukurova Üniversitesi, Sosyal Medya, Kalp Krizi, 3-sayfa, Sağlık, Medya, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Öksürmek Kalp Krizine İyi Gelmez - Son Dakika

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