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Okulda da maske takmıyormuş! Doktorun sabrını zorlamışlardı! - Son Dakika

Okulda da maske takmıyormuş! Doktorun sabrını zorlamışlardı!

08.12.2021 08:34
Okulda da maske takmıyormuş! Doktorun sabrını zorlamışlardı!

Sakarya'da annesiyle birlikte gittiği hastanenin acil servisinde maskesiz dolaşan ve görevli doktorun uyarısına rağmen maske takmayıp o anları cep telefonuyla görüntülemeye çalışan Selin İ. Ş.'nin okuduğu üniversitede de maske takmadığı için uyarıldığı ortaya çıktı.

Hastaneye maskesiz gelip, uyarılara aldırış etmeden o anları kayıt altına alan anne ile kızın tavrı karşısında gösterdiği sabır ile büyük takdir toplayan Acil tıp Uzmanı Dr. Olcay Yeşil "Ben bu olayın provoke amaçlı yapıldığını düşünüyorum. Çünkü ısrarla maske takmayıp, bana 'muayene etmeyecek misin' sorusunu yönelttiler. Tabii ki kişinin muayenesi yapıldı. Olayın ardından inanılmaz bir destek geldi. Telefonum hiç susmadı" diye konuştu. dedi.

Okulda da maske takmıyormuş! Doktorun sabrını zorlamışlardı!

MASKESİZ GELİP, GÖRÜNTÜ ÇEKTİ

Sakarya'da Yenikent Devlet Hastanesi'ndeki olayda gözünün içine kaçan lensin çıkarılması için acil servise başvuran Y.Ç. ve kızı Selin İ.Ş.'nin maske takmadığını gören görevli doktor Olcay Yeşil maske takılmasını istedi. Ancak doktorun bu istediğine karşı koyan anne ile kızı maske takmamakta direndi.

Tartışma sırasında Selin İ.Ş. cep telefonu ile görüntü çekerken, doktor Olcay Yeşil anne ve kızının maske takmaması üzerine 'beyaz kod' vererek şikayetçi oldu. Genç kızı uyaran doktor Olcay Yeşil "Kimsenin burada sağlığını tehdit edemezsiniz. Maske takmanız gerekiyor" uyarısına Selin İ.Ş., "Biz cumhuriyet savcısıyla görüştük. Takmamıza gerek yok" cevabı verdi.

Hastane polisi tarafından gözaltına alınan anne ile kızı sağlık kontrolünün ardından Yenikent Polis Merkezi'ne götürüldü. İfadeleri alınan anne ile kızı hakkında "Maske takmamak" ve "Görevli Memura Mukavemet" suçlamasıyla işlem yapıldı. Yapılan işlem sonrasında anne ile kızı serbest kaldı. Dr. Olcay Yeşil de karakola giderek anne ile kızından şikayetçi oldu.

OKULDA DA MASKE TAKMIYORMUŞ

Okulda da maske takmıyormuş! Doktorun sabrını zorlamışlardı!
Okulda da maske takmıyormuş! Doktorun sabrını zorlamışlardı!

İstanbul'da özel bir üniversitede moda tasarın bölümünde eğitim gören Selin İ.Ş.'nin daha önce de okuduğu üniversitede hocaları ve dekanlık tarafından maske takmadığı gerekçesiyle uyarıldığı, derse ve dekanlık odasına kabul edilmediği öğrenildi. Genç kızın üniversite dekanı A.F.'nin yanına soru sormak için gittiğinde dekan tarafından maskesini takması gerektiği söylendi. Ancak Selin İ.Ş. uyarılara aldırış etmedi. Yüz yüze derslere alınmayan genç kızın "Bana 'maske tak' diyenlerden özür bekliyorum" demesi ise şaşırttı.

Okulda da maske takmıyormuş! Doktorun sabrını zorlamışlardı!

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Son Dakika Sağlık Okulda da maske takmıyormuş! Doktorun sabrını zorlamışlardı! - Son Dakika


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